Ștefan-Ovidiu Popa, primele măsuri la Transporturi: Proiecte deblocate și acuzații la adresa lui Radu Miruță

Scris de Iulian Budusan Publicat: 28 oct. 2026, 16:22

Ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, anunță deblocarea mai multor proiecte la aproximativ o săptămână de la preluarea mandatului. În primele declarații despre activitatea instituției, oficialul lansează și acuzații la adresa lui Radu Miruță.

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