Ștefan-Ovidiu Popa, primele măsuri la Transporturi: Proiecte deblocate și acuzații la adresa lui Radu Miruță

Ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, anunță deblocarea mai multor proiecte la aproximativ o săptămână de la preluarea mandatului. În primele declarații despre activitatea instituției, oficialul lansează și acuzații la adresa lui Radu Miruță.
Noul ministru al Transporturilor, critici la adresa fostei conduceri
Ștefan-Ovidiu Popa, instalat recent la conducerea Ministerului Transporturilor, anunță modificarea unei proceduri pe care o consideră nejustificat de birocratică. Ministrul îl critică pe Radu Miruță, cel care a ocupat funcția de ministru interimar în Guvernul Bolojan, și susține că va elimina o regulă care condiționa anumite decizii urgente de aprobarea șefului instituției.
„Voi anula ordinul aberant prin care deciziile de închidere a unor sectoare de drum, cale ferată sau piste de aeroport așteaptă după pixul ministrului”, a transmis Ștefan-Ovidiu Popa.
Ce modificări pregătește Ministerul Transporturilor
În opinia noului ministru, procedura introdusă prin ordinul anterior putea întârzia intervențiile necesare în situații de urgență. Popa a criticat cerințele administrative care, potrivit acestuia, îngreunau luarea rapidă a deciziilor în cazul unor fenomene meteo severe sau al unor dezastre naturale.
Oficialul a dat ca exemple situațiile provocate de viscol, inundații și alunecări de teren, când închiderea temporară a unor drumuri sau linii feroviare poate fi necesară pentru siguranța publică.
Acesta a susținut, într-o postare pe Facebook, că întocmirea documentației și parcurgerea procedurilor birocratice puteau întârzia intervențiile și a atribuit fostei conduceri a USR responsabilitatea pentru introducerea acestor cerințe.
Prin schimbarea anunțată, ministrul urmărește simplificarea procesului decizional, astfel încât autoritățile competente să poată dispune mai rapid măsurile necesare în situații critice. Potrivit informațiilor prezentate, instituțiile vizate nu ar mai trebui să aștepte aprobarea Ministerului Transporturilor pentru a iniția intervenții urgente, inclusiv lucrări de reparații sau închiderea unor sectoare de drum.