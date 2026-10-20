Se scumpește călătoria cu metroul la 7 lei? Ce spune Ștefan-Ovidiu Popa, propus la Transporturi

O posibilă scumpire a călătoriei cu metroul, de la 5 la 7 lei, rămâne în discuție. Ștefan-Ovidiu Popa, propus pentru funcția de ministru al Transporturilor și Infrastructurii, a declarat luni, la audierile din Parlament, că susține menținerea tarifelor, dar că o decizie va fi luată după analizarea situației din minister.
Tarifele la metrou, în discuție pe fondul costurilor cu energia
Întrebat de Club Feroviar dacă va aproba majorarea prețului unei călătorii la 7 lei, Popa a invocat creșterea costurilor cu energia și necesitatea unor discuții înainte de stabilirea unei măsuri.
„După cum bine știm cu toții, prețurile la energie au crescut, trenurile din subteran sunt electrificate. Va trebui să avem o discuție și să vedem”, a răspuns ministrul propus.
Acesta a precizat ulterior că declarația sa nu reprezintă un anunț privind scumpirea biletelor și că preferă păstrarea prețului actual.
„Nu am spus că voi crește prețul, doar am spus că va trebui să fie o discuție și vedem dacă putem păstra acest preț. Eu sunt pentru a nu crește prețurile”, a subliniat Ștefan-Ovidiu Popa.
Potrivit acestuia, situația va fi analizată împreună cu reprezentanții ministerului înainte de luarea unei decizii privind tarifele.
Ministerul Transporturilor ar avea nevoie de 7,2 miliarde de lei la rectificare
În cadrul audierilor din comisiile parlamentare de specialitate, Popa a declarat că Ministerul Transporturilor și Infrastructurii are nevoie de aproximativ 7,2 miliarde de lei la rectificarea bugetară pentru a încheia anul.
Printre prioritățile prezentate se numără pregătirile pentru iarnă, elaborarea bugetului pentru anul următor și asigurarea subvențiilor destinate companiilor din subordinea ministerului.
„Sunt destul de multe lucruri de făcut, de aceea, din prima zi când voi merge la minister, mă voi întâlni cu toți colegii din minister, voi analiza toate situațiile și, evident, vom face lucrurile în consecință”, a afirmat acesta.
Popa a mai spus că intenționează să evalueze nevoile urgente ale companiilor și să acorde prioritate plății facturilor pentru proiectele aflate într-un stadiu avansat de execuție.
Aviz pozitiv în comisiile parlamentare
Ștefan-Ovidiu Popa a primit aviz favorabil din partea comisiilor reunite, cu 20 de voturi pentru, 8 împotrivă și 4 abțineri.
În discursul susținut în fața parlamentarilor, ministrul propus a pledat pentru un mandat adaptat posibilităților financiare ale României, fără angajamente care nu pot fi susținute bugetar.
„Eu îmi propun ca performanța mea să fie măsurabilă în kilometri deschiși, în fonduri atrase și proiecte deblocate”, a declarat Popa.
Metrorex amânase aplicarea noilor prețuri
Discuțiile despre scumpirea călătoriei cu metroul vin după ce Metrorex a amânat, în aprilie, cu 60 de zile, aplicarea unor noi tarife. Majorarea prevăzută ar fi dus prețul unei călătorii de la 5 la 7 lei.
Perioada de amânare urma să fie folosită pentru evaluarea efectelor economice și sociale ale scumpirii, precum și a impactului asupra mobilității urbane.
Declarațiile făcute la audieri nu stabilesc un termen pentru o eventuală modificare a tarifelor.