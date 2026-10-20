Se scumpește călătoria cu metroul la 7 lei? Ce spune Ștefan-Ovidiu Popa, propus la Transporturi

Scris de Darius Stănescu Publicat: 20 oct. 2026, 09:57

O posibilă scumpire a călătoriei cu metroul, de la 5 la 7 lei, rămâne în discuție. Ștefan-Ovidiu Popa, propus pentru funcția de ministru al Transporturilor și Infrastructurii, a declarat luni, la audierile din Parlament, că susține menținerea tarifelor, dar că o decizie va fi luată după analizarea situației din minister.

Distribuie articolul