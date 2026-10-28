Diana Tușa: „România va înființa o Agenție pentru protecția victimelor infracțiunilor”

Deputatul PSD Diana Tușa a anunțat că Ministerul Justiției are în vedere înființarea unei Agenții pentru protecția victimelor infracțiunilor, care să centralizeze atribuțiile și personalul distribuite în prezent între mai multe instituții. Potrivit acesteia, noua structură ar urma să asigure servicii mai eficiente de sprijin, protecție și reabilitare pentru persoanele afectate de infracțiuni.
Diana Tușa a criticat modul în care statul român a gestionat până acum sprijinul acordat victimelor, susținând că atenția autorităților s-a concentrat în principal asupra identificării, pedepsirii și reabilitării infractorilor. În opinia deputatei, persoanele care au suferit în urma unor infracțiuni au fost nevoite să facă față traumelor și procedurilor birocratice fără un sprijin instituțional suficient.
Social-democrata a precizat că ministrul Justiției, Radu Marinescu, a susținut înființarea agenției ca prioritate, în cadrul unei reforme care vizează atât organizarea serviciilor de probațiune și penitenciare, cât și îmbunătățirea protecției victimelor.
Cum ar urma să funcționeze Agenția pentru protecția victimelor
Potrivit Dianei Tușa, noua instituție ar urma să preia atribuții și personal care se regăsesc în prezent în structuri diferite ale administrației publice. Deputata consideră că fragmentarea responsabilităților și lipsa unei coordonări eficiente au contribuit la furnizarea unor servicii insuficiente sau inegale pentru victimele infracțiunilor.
Un element central al proiectului îl reprezintă mecanismul de finanțare a serviciilor destinate victimelor. Diana Tușa susține că principiul avut în vedere este „banii urmează victima”, astfel încât resursele necesare pentru asistență, protecție și reabilitare să fie asigurate inclusiv din valorificarea bunurilor confiscate în urma săvârșirii unor infracțiuni.
Prin acest mecanism, o parte din resursele rezultate din confiscarea bunurilor provenite din activități infracționale ar urma să fie direcționată către sprijinirea persoanelor afectate de aceste fapte. Scopul declarat este îmbunătățirea accesului la servicii și crearea unui sistem de asistență mai bine coordonat.
Reforma serviciilor de probațiune și penitenciare
În declarația sa, deputata PSD a făcut referire și la intenția Ministerului Justiției de a reforma organizarea serviciilor de probațiune și a sistemului penitenciar. Potrivit acesteia, propunerile discutate urmăresc reorganizarea instituțională și creșterea eficienței serviciilor publice din domeniul justiției.
Diana Tușa a precizat că discuțiile desfășurate la Ministerul Justiției au vizat îmbunătățirea calității serviciilor oferite cetățenilor, nu simpla reducere a cheltuielilor administrative. Ea a subliniat că victimele infracțiunilor trebuie să beneficieze de protecție și asistență efective, nu doar de prevederi formale.
Înființarea Agenției pentru protecția victimelor este prezentată de deputată drept un pas către un sistem în care responsabilitățile instituțiilor sunt mai clare, iar sprijinul acordat persoanelor afectate de infracțiuni este susținut printr-un mecanism de finanțare dedicat.