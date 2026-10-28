Diana Tușa: „România va înființa o Agenție pentru protecția victimelor infracțiunilor”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 oct. 2026, 18:13

Deputatul PSD Diana Tușa a anunțat că Ministerul Justiției are în vedere înființarea unei Agenții pentru protecția victimelor infracțiunilor, care să centralizeze atribuțiile și personalul distribuite în prezent între mai multe instituții. Potrivit acesteia, noua structură ar urma să asigure servicii mai eficiente de sprijin, protecție și reabilitare pentru persoanele afectate de infracțiuni.

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