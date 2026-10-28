PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că încearcă să „rostogolească datoriile” și îi cere ministrului Finanțelor să prezinte cifrele reale - SURSE

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 28 oct. 2026, 13:13

Partidul Social Democrat (PSD) acuză Partidul Național Liberal (PNL) și pe fostul premier demis, Ilie Bolojan, că încearcă să „rostogolească datoriile” lăsate la guvernare și îi solicită ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să prezinte public datele concrete privind situația financiară, înainte de adoptarea rectificării bugetare, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS.

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