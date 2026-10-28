PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că încearcă să „rostogolească datoriile” și îi cere ministrului Finanțelor să prezinte cifrele reale - SURSE

Partidul Social Democrat (PSD) acuză Partidul Național Liberal (PNL) și pe fostul premier demis, Ilie Bolojan, că încearcă să „rostogolească datoriile” lăsate la guvernare și îi solicită ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să prezinte public datele concrete privind situația financiară, înainte de adoptarea rectificării bugetare, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS.
Conform surselor citate, social-democrații insistă ca ministrul Finanțelor să prezinte public toate datele privind situația bugetară, așa cum au fost lăsate de fostul premier Ilie Bolojan. PSD consideră că această clarificare trebuie să aibă loc înainte de aprobarea rectificării bugetare.
Ce soluție iau în calcul social-democrații?
În cazul în care rectificarea bugetară va trebui amânată, există posibilitatea utilizării banilor din fondul de 10% disponibil la fiecare minister, susțin sursele citate de Realitatea PLUS.
Potrivit acestora, fondurile ar putea fi redistribuite de fiecare minister către domeniile în care există urgențe, astfel încât activitatea statului să poată continua.
Social-democrații consideră însă că este necesar ca, înainte de adoptarea rectificării bugetare, să fie prezentate public cifrele concrete privind situația financiară lăsată de fostul guvern.
Acuzațiile lansate de PNL
Reacția social-democraților vine la scurt timp după ce liberalii au solicitat, într-un comunicat de presă, că România are nevoie de finanțare imediată pentru sistemul de sănătate, serviciile de urgență, proiectele europene și alte investiții aflate în derulare. Drept urmare, aceștia i-au solicitat premierului Luca Niculescu să adopte de urgență rectificarea bugetară.
Potrivit acestora, orice nouă întârziere ar putea avea consecințe directe asupra cetățenilor și ar putea împinge instituții esențiale în situații dificile.
În comunicatul remis, PNL reproșează, totodată, PSD că, înainte de învestirea noului Guvern, reprezentanții partidului prezentau rectificarea bugetară drept o măsură vitală pentru asigurarea funcționării statului, în timp ce acum procedura ar fi întârziată.
Liberalii mai afirmă și că spitalele, școlile, primăriile și companiile care așteaptă plăți de la stat nu pot fi nevoite să se adapteze calendarului politic al PSD.