Alegerile parțiale ar putea avea o perioadă fixă în calendar. Propunerea vizează perioada martie-aprilie

Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, vrea să propună organizarea alegerilor parțiale o dată pe an, în locul desfășurării acestora la date diferite.
Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, susține stabilirea unui calendar anual pentru organizarea alegerilor parțiale, astfel încât acestea să se desfășoare la o dată fixă. Oficialul a explicat că scrutinurile ar putea fi programate în lunile martie sau aprilie, în primii trei ani ai unui mandat, fără organizarea unor astfel de alegeri în ultimul an, când sunt programate alegerile la termen.
Propunerea ar urma să facă parte dintr-un pachet de modificări legislative pe care șeful AEP intenționează să îl promoveze. Potrivit acestuia, stabilirea unei perioade clare pentru alegerile parțiale ar reduce controversele din spațiul public și ar permite instituției să planifice mai eficient resursele și activitățile necesare organizării scrutinului.
Adrian Țuțuianu a precizat că principiul organizării alegerilor la date prestabilite ar trebui aplicat tuturor tipurilor de competiții electorale, nu doar alegerilor parțiale.