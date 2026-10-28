AUR îl cheamă pe premierul Luca Niculescu în Parlament. Se cer explicații despre deficit și taxe

Publicat 28 oct. 2026, 11:32 Sursă Realitatea PLUS

Premierul Luca Niculescu este chemat în Parlament de reprezentanții AUR pentru a prezenta situația deficitului bugetar și planurile Guvernului privind finanțele României până în anul 2030. Formațiunea a solicitat participarea șefului Executivului la „Ora Guvernului”, programată pentru luni, 2 noiembrie. În paralel, USR a depus o solicitare prin care îi cere ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să prezinte situația actuală a bugetului de stat și principalele date privind veniturile și cheltuielile publice, conform Realitatea PLUS.

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