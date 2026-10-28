AUR îl cheamă pe premierul Luca Niculescu în Parlament. Se cer explicații despre deficit și taxe

Premierul Luca Niculescu este chemat în Parlament de reprezentanții AUR pentru a prezenta situația deficitului bugetar și planurile Guvernului privind finanțele României până în anul 2030. Formațiunea a solicitat participarea șefului Executivului la „Ora Guvernului”, programată pentru luni, 2 noiembrie. În paralel, USR a depus o solicitare prin care îi cere ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să prezinte situația actuală a bugetului de stat și principalele date privind veniturile și cheltuielile publice, conform Realitatea PLUS.
Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor solicită prezența premierului Luca Niculescu în Parlament, pentru o dezbatere privind situația finanțelor publice și măsurile pe care Guvernul intenționează să le adopte în următorii ani. AUR dorește ca șeful Executivului să explice care este nivelul actual al deficitului bugetar, cum va evolua acesta și ce măsuri sunt prevăzute pentru reducerea lui până în anul 2030.
O altă temă importantă a solicitării vizează bugetul pentru 2027. Parlamentarii AUR cer clarificări privind modul în care Guvernul intenționează să respecte țintele fiscale, menținând în același timp investițiile publice și fără introducerea unor noi taxe și impozite. Discuțiile ar urma să aibă loc luni, 2 noiembrie, în cadrul mecanismului parlamentar „Ora Guvernului”, care permite deputaților să solicite explicații membrilor Executivului în legătură cu politicile și deciziile guvernamentale.
Și USR îl cheamă pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru explicații despre buget
Separat de solicitarea AUR, reprezentanții USR au cerut ca ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, să participe la o dezbatere în Parlament, tot în cursul zilei de luni. USR solicită prezentarea situației actuale a bugetului, inclusiv a datelor privind veniturile și cheltuielile statului. Discuțiile vin într-o perioadă în care Guvernul pregătește rectificarea bugetară și proiectul bugetului de stat pentru anul viitor.
Ministerul Finanțelor urmează să clarifice resursele disponibile pentru instituțiile publice, necesarul de finanțare și măsurile necesare pentru respectarea angajamentelor fiscale asumate de România. Solicitările celor două partide vizează, astfel, atât situația bugetară actuală, cât și strategia financiară a Guvernului pentru anii următori.