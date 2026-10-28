Culisele Statului Paralel | Anca Alexandrescu: „De ce s-a îndepărtat opoziția de oameni?”

Publicat 28 oct. 2026, 21:41 Actualizat 28 oct. 2026, 21:45 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a lansat un val de critici la adresa liderului AUR, George Simion, și a clasei politice din România. Aceasta aceasta a vorbit despre situația pensionarilor, persoanele fără adăpost, negocierile privind PNRR și acuzațiile de înțelegeri politice din culisele partidelor. Jurnalista a cerut opoziției să se concentreze mai mult asupra problemelor sociale și economice ale românilor.

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