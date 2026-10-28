Culisele Statului Paralel | Anca Alexandrescu: „De ce s-a îndepărtat opoziția de oameni?”
Foto/Arhivă /Bogdan Chircan
Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a lansat un val de critici la adresa liderului AUR, George Simion, și a clasei politice din România. Aceasta aceasta a vorbit despre situația pensionarilor, persoanele fără adăpost, negocierile privind PNRR și acuzațiile de înțelegeri politice din culisele partidelor. Jurnalista a cerut opoziției să se concentreze mai mult asupra problemelor sociale și economice ale românilor.
Anca Alexandrescu îl critică pe George Simion: „De ce nu vă ocupați de cetățeni?”
Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a criticat modul în care George Simion și AUR își desfășoară activitatea politică, susținând că opoziția ar trebui să acorde mai multă atenție problemelor concrete cu care se confruntă populația.
Anca Alexandrescu a reproșat liderului AUR că nu ar avea suficiente intervenții publice pe teme economice și sociale și că activitatea partidului s-ar concentra prea mult asupra comunicării pe rețelele de socializare și asupra disputelor politice.
„De ce s-a îndepărtat opoziția de oameni și a rămas apropiată de oameni doar pe TikTok și pe Facebook?”, a întrebat jurnalista.
Aceasta a amintit și de acțiunile de sprijin pentru populație desfășurate în trecut, inclusiv de caravanele medicale și de intervențiile în zonele afectate de inundații, susținând că politicienii ar trebui să revină în mijlocul comunităților și să răspundă nevoilor oamenilor.
Acuzații privind PNRR și banii pentru pensii și salarii
Un alt subiect abordat de Anca Alexandrescu a fost situația negocierilor privind Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Jurnalista a susținut că ar exista probleme legate de modul în care au fost prezentate anumite obligații financiare ale statului și a avertizat asupra riscului pierderii unor fonduri europene. În intervenția sa, aceasta a făcut referire la aproximativ 50 de miliarde de lei despre care a afirmat că ar fi fost ascunse sau neplătite pentru a prezenta o imagine mai favorabilă a deficitului bugetar.
Anca Alexandrescu a legat aceste acuzații de posibilitatea ca statul să aibă mai puține resurse pentru majorarea pensiilor și salariilor sau pentru restabilirea unor drepturi despre care susține că au fost afectate de măsurile guvernamentale.
Afirmațiile privind obligațiile financiare și eventualele consecințe asupra fondurilor europene necesită verificare prin documente oficiale și puncte de vedere ale instituțiilor implicate.
Anca Alexandrescu îi cere lui George Simion explicații despre relația cu vechiul sistem politic
În aceeași intervenție, realizatoarea „Culisele Statului Paralel” a ridicat întrebări cu privire la prezența reprezentanților AUR la un eveniment organizat la Camera de Comerț și Industrie.
Anca Alexandrescu a pus sub semnul întrebării alegerea locației și a sugerat că aceasta ar putea ridica probleme de percepție publică, având în vedere persoanele despre care a afirmat că au legături cu mediul politic tradițional.
„Ce să înțeleagă oamenii din aceste lucruri? Că ai făcut blat cu oamenii din vechiul sistem?”, a declarat jurnalista, adresându-se liderului AUR.
Aceasta a susținut că George Simion ar trebui să clarifice public relațiile și înțelegerile despre care ea afirmă că ar exista în culisele politicii. Până la publicarea unor dovezi verificabile, aceste afirmații rămân acuzații și interpretări formulate în cadrul intervenției televizate.
Cazul Călin Georgescu, în centrul criticilor la adresa AUR
Anca Alexandrescu a abordat și situația lui Călin Georgescu, criticând ceea ce consideră a fi o diferență între declarațiile publice ale liderilor AUR și acțiunile lor concrete de susținere.
Jurnalista a afirmat că George Simion ar trebui să demonstreze prin fapte sprijinul pe care îl declară pentru Călin Georgescu și a pus sub semnul întrebării strategia politică a partidului în raport cu susținătorii acestuia.
„Vreau să vă văd acolo, în mijlocul oamenilor, la arestul central, dacă îl susțineți cu adevărat pe Călin Georgescu”, a afirmat Anca Alexandrescu.
Totodată, aceasta a comentat informațiile referitoare la procedurile judiciare și la deciziile instanțelor, exprimându-și nemulțumirea față de situația juridică a lui Călin Georgescu.
Anca Alexandrescu respinge acuzațiile privind bursa Soros și veniturile sale
În intervenția televizată, realizatoarea a răspuns și unor acuzații pe care spune că le-a întâlnit în spațiul public.
Anca Alexandrescu a negat că ar fi primit o bursă de la George Soros sau că ar fi avut legături cu fundația acestuia. Potrivit declarațiilor sale, studiile sale ar fi fost finanțate de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.
De asemenea, jurnalista a respins informațiile potrivit cărora ar încasa 40.000 de euro lunar dintr-o firmă cu datorii la bugetul de stat. Aceasta a susținut că obligațiile fiscale ale companiei sunt la zi și că datoriile istorice la care s-a făcut referire nu ar aparține actualului acționariat.
Critici la adresa guvernului: pensii, facturi și sărăcie
Dincolo de disputele politice, Anca Alexandrescu a insistat asupra dificultăților economice cu care se confruntă numeroși români.
Jurnalista a vorbit despre pensionarii care așteaptă recalcularea pensiilor, despre persoanele în vârstă care nu își pot asigura hrana și despre familiile care întâmpină dificultăți în plata facturilor.
Aceasta a criticat atât puterea, cât și opoziția, susținând că disputele politice nu oferă soluții pentru problemele cotidiene ale populației.
„Oamenii vor să primească înapoi ce-au plătit ani de zile. Oamenii și-au plătit taxele, impozitele, își vor banii înapoi, drepturile înapoi”, a declarat realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”.
Anca Alexandrescu a adus în discuție și situația persoanelor fără adăpost, făcând referire la activitatea lui Viorel Pașca, cunoscut pentru sprijinul oferit persoanelor vulnerabile. Jurnalista a cerut autorităților să acorde atenție situației celor care au nevoie de hrană, adăpost și îngrijire.
În intervenția sa, Anca Alexandrescu a făcut referire și la presupuse numiri în consiliile de administrație ale unor instituții aflate în subordinea Ministerului Economiei.
Potrivit cifrelor prezentate de jurnalistă, ar fi vorba despre peste 38 de persoane asociate USR, ale căror indemnizații ar însuma aproximativ 207.000 de lei lunar. Aceste date necesită verificare independentă prin documentele instituțiilor vizate.
Realizatoarea a criticat, de asemenea, cheltuielile electorale ale partidelor și a susținut că PNL ar putea fi executat silit pentru sumele restante aferente unor materiale de promovare electorală.
În opinia sa, transparența privind cheltuielile publice și activitatea partidelor ar trebui să reprezinte o prioritate.
Mesajul Ancăi Alexandrescu pentru clasa politică
La finalul intervenției, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a criticat atât guvernarea, cât și opoziția, acuzându-le că acordă prea multă atenție negocierilor politice și prea puțină problemelor sociale.
Mesajul său a fost unul direct: politicienii trebuie să se concentreze asupra nevoilor populației, de la pensii și salarii până la accesul la hrană și servicii sociale.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News