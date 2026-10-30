Rectificarea bugetară, doar o cârpeală? Petrișor Peiu: Statul lasă nerezolvate datorii de zeci de miliarde de lei

Rectificarea bugetară pregătită de Ministerul Finanțelor este mai degrabă o soluție de avarie, care acoperă doar urgențele și nu rezolvă problemele structurale ale economiei, consideră Petrișor Peiu. Într-o intervenția la REALITATEA PLUA, acesta a declarat că Guvernul mizează pe o creștere a PIB-ului nominal determinată de inflație pentru a putea majora deficitul cu încă 3 miliarde de lei, însă avertizează că estimările oficiale privind inflația și evoluția economiei sunt prea optimiste.
În opinia sa, adevărata rectificare bugetară va veni prea târziu pentru sectoare precum sănătatea și educația, în timp ce datoriile restante ale statului către furnizori, estimate la 27-28 de miliarde de lei la finalul primului semestru, riscă să fie reportate pentru anul viitor.
Peiu: Rectificarea bugetară este o soluție de avarie, nu rezolvă problemele statului
Petrișor Peiu consideră că actuala rectificare bugetară are un caracter limitat și reprezintă o soluție adoptată în lipsa unui acord politic pentru măsuri economice mai consistente.
Potrivit acestuia, intervenția Guvernului urmărește în principal acoperirea unor cheltuieli urgente, fără să presupună decizii politice majore sau reforme complicate.
Economistul atrage atenția că fundamentarea rectificării se bazează pe perspectiva unor venituri nominale mai mari, generate de inflație. În acest context, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ar miza pe posibilitatea suplimentării deficitului cu aproximativ 3 miliarde de lei.
Peiu contestă însă premisele acestor calcule și consideră că evoluția economiei ar putea fi mai slabă decât cea anticipată de autorități.
Petrișor Peiu contestă prognozele privind inflația și creșterea economică
Unul dintre punctele criticate de Petrișor Peiu este prognoza Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, care estimează o inflație de 6,4% la finalul anului și o contracție economică de numai 0,4%.
În opinia sa, atingerea acestor valori este puțin probabilă, având în vedere evoluția indicatorilor economici din primele opt luni ale anului.
Peiu avertizează că o estimare prea optimistă a inflației și a evoluției PIB-ului poate conduce la calcule bugetare nerealiste, în condițiile în care creșterea economică nominală nu reflectă neapărat o îmbunătățire reală a economiei.
Datoriile de 27-28 de miliarde de lei ale statului ar putea fi amânate pentru anul viitor
O altă problemă semnalată de Petrișor Peiu este reprezentată de restanțele statului către furnizori. Acesta afirmă că obligațiile neachitate se ridicau la aproximativ 27-28 de miliarde de lei după primul semestru, iar situația ar putea rămâne nerezolvată prin actuala rectificare.
În opinia sa, o intervenție bugetară mai amplă va veni prea târziu pentru domenii precum sănătatea și educația și va fi orientată mai degrabă către alocări importante pentru administrațiile locale și finalizarea unor proiecte.
Peiu susține că există riscul ca datoriile restante să fie transferate în bugetul anului viitor, repetând un mecanism pe care îl consideră caracteristic guvernărilor din ultimii ani.
Peiu îl critică pe Nazare și cere revenirea TVA la nivelul anterior majorărilor din 2025
Petrișor Peiu critică și menținerea lui Alexandru Nazare în funcția de ministru al Finanțelor. În opinia sa, dacă actualul Guvern dorește să corecteze problemele economice și bugetare, schimbarea conducerii Ministerului Finanțelor ar fi trebuit să reprezinte un prim pas.
Acesta consideră că actuala situație economică este rezultatul suprapunerii scumpirilor la energie cu majorarea taxelor de consum, în special a TVA. Efectul combinat al celor două evoluții ar fi contribuit la accentuarea stagflației, caracterizată prin stagnare sau contracție economică și inflație ridicată.
Soluția propusă de Peiu este revenirea cotelor de TVA la nivelurile existente înainte de august 2025.
În ceea ce privește prețurile energiei, acesta apreciază că Guvernul a pierdut controlul asupra problemei și că o eventuală corectare a dezechilibrelor din sector nu poate fi realizată într-un interval mai scurt de doi ani.
Criticile lui Petrișor Peiu vizează astfel atât modul în care este construită rectificarea bugetară, cât și politicile fiscale și energetice care, în opinia sa, au contribuit la deteriorarea situației economice.