Rectificarea bugetară, doar o cârpeală? Petrișor Peiu: Statul lasă nerezolvate datorii de zeci de miliarde de lei

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 oct. 2026, 17:29

Rectificarea bugetară pregătită de Ministerul Finanțelor este mai degrabă o soluție de avarie, care acoperă doar urgențele și nu rezolvă problemele structurale ale economiei, consideră Petrișor Peiu. Într-o intervenția la REALITATEA PLUA, acesta a declarat că Guvernul mizează pe o creștere a PIB-ului nominal determinată de inflație pentru a putea majora deficitul cu încă 3 miliarde de lei, însă avertizează că estimările oficiale privind inflația și evoluția economiei sunt prea optimiste.

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