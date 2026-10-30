Critici la rectificarea bugetară. Sindicaliștii CFR îi invită pe guvernanți într-o călătorie cu trenul: „Vedeți în ce condiții circulă cetățenii!”

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane (FNFMCV) critică proiectul rectificării bugetare și avertizează că fondurile prevăzute nu rezolvă problema subfinanțării sistemului feroviar. Sindicaliștii solicită Guvernului revizuirea alocărilor pentru transportul feroviar de călători și întreținerea infrastructurii și lansează o invitație publică reprezentanților Executivului, politicienilor care decid bugetele și foștilor miniștri ai Transporturilor: să parcurgă cu trenul ruta București-Satu Mare, în aceleași condiții în care călătoresc pasagerii.
Reprezentanții federației susțin că proiectul actualei rectificări bugetare nu asigură finanțarea necesară funcționării sistemului feroviar, după mai multe luni marcate de blocaje și dificultăți financiare.
Potrivit sindicaliștilor, transportul de călători și întreținerea infrastructurii au nevoie de fonduri care să acopere necesarul real, iar deblocarea sumelor reținute, reprezentând 10% din bugetele aprobate pentru acest an, nu înseamnă o finanțare suplimentară.
În ceea ce privește infrastructura feroviară, federația atrage atenția că repartizarea sumelor reținute este însoțită de diminuări bugetare la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
Sindicaliștii solicită Guvernului să prezinte transparent efectele acestor modificări asupra fondurilor destinate întreținerii și funcționării infrastructurii administrate de CNCF (Compania Națională de Căi Ferate) „CFR” SA.
Ce avertisment au transmis sindicaliștii?
FNFMCV susține că lipsa fondurilor afectează lucrările de întreținere, disponibilitatea materialelor și echipamentelor, precum și asigurarea personalului necesar pentru funcționarea sistemului feroviar.
Sindicaliștii subliniază, de asemenea, că siguranța circulației nu poate fi asigurată doar prin responsabilitatea angajaților, ci presupune finanțare constantă, pregătire profesională și condiții decente de muncă.
Invitație pentru guvernanți: o călătorie cu trenul București-Satu Mare
Pentru a le arăta direct problemele cu care se confruntă pasagerii și angajații feroviari, reprezentanții federației îi invită pe membrii Guvernului, pe politicienii care decid alocările bugetare și pe foștii miniștri ai Transporturilor să călătorească de la București la Satu Mare. Sindicaliștii cer ca deplasarea să aibă loc într-un tren obișnuit, fără condiții speciale sau pregătiri pentru o vizită oficială.
Invitația îl vizează și pe Radu Miruță, despre care sindicaliștii afirmă că a refuzat aprobarea bugetelor propuse pentru CFR Călători și CFR SA. Reprezentanții FNFMCV îi cer acestuia să răspundă pentru efectele deciziilor luate în mandatul său asupra funcționării sistemului feroviar. La finalul călătoriei, participanții sunt invitați să spună public cât timp au petrecut în tren, în ce condiții au călătorit, dacă s-au simțit în siguranță și dacă apreciază că serviciile feroviare oferite sunt la nivelul unei țări europene.
Ce solicită Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane?
FNFMCV cere revizuirea alocărilor bugetare propuse, asigurarea fondurilor necesare pentru transportul feroviar de călători și finanțarea lucrărilor de întreținere și reparare a infrastructurii. De asemenea, federația solicită un angajament de finanțare multianuală, cu termene și responsabilități clare, astfel încât lucrările să poată fi duse la bun sfârșit.
În încheierea comunicatului, Biroul Executiv al organizației susține că decidenții trebuie să își asume consecințele hotărârilor bugetare asupra călătorilor și angajaților din sistemul feroviar.