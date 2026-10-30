Critici la rectificarea bugetară. Sindicaliștii CFR îi invită pe guvernanți într-o călătorie cu trenul: „Vedeți în ce condiții circulă cetățenii!”

Publicat 30 oct. 2026, 11:07 Actualizat 30 oct. 2026, 11:10

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane (FNFMCV) critică proiectul rectificării bugetare și avertizează că fondurile prevăzute nu rezolvă problema subfinanțării sistemului feroviar. Sindicaliștii solicită Guvernului revizuirea alocărilor pentru transportul feroviar de călători și întreținerea infrastructurii și lansează o invitație publică reprezentanților Executivului, politicienilor care decid bugetele și foștilor miniștri ai Transporturilor: să parcurgă cu trenul ruta București-Satu Mare, în aceleași condiții în care călătoresc pasagerii.

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