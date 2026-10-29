Dumitru Chisăliță, discuții despre consolidarea legăturilor energetice cu Republica Moldova: „România își reafirmă sprijinul”

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, și omologul său din Republica Moldova, Dorin Junghietu, au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale în domeniul energiei, în cadrul unei întâlniri desfășurate la Luxemburg, pe 29 octombrie, în marja reuniunii Consiliului Energie al Uniunii Europene, potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei.
Potrivit sursei citate, discuțiile au vizat dezvoltarea parteneriatului energetic dintre cele două state, cu accent pe securitatea energetică, diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare și consolidarea interconectărilor energetice.
Cum sprijină România securitatea energetică a Moldovei?
Ministerul Energiei precizează că dialogul a evidențiat interesul României pentru aprofundarea cooperării cu Republica Moldova și identificarea unor soluții comune care să contribuie la reducerea vulnerabilităților energetice.
Consolidarea interconectărilor dintre România și Republica Moldova este unul dintre obiectivele cooperării, alături de diversificarea rutelor de aprovizionare și creșterea capacității celor două state de a face față eventualelor perturbări ale livrărilor de energie.
Ce subiecte se află pe agenda reuniunii de la Luxemburg?
Dumitru Chisăliță participă la reuniunea Consiliului Uniunii Europene pentru Transporturi, Telecomunicații și Energie, în formatul Energie (TTE-Energie), organizată la Luxemburg.
Pe agenda reuniunii se află mai multe teme importante pentru sectorul energetic european, printre care tarifele de rețea, securitatea energetică în perspectiva iernii 2026-2027 și pe termen lung, precum și viitorul cadrului energetic european după anul 2030.