Dumitru Chisăliță, discuții despre consolidarea legăturilor energetice cu Republica Moldova: „România își reafirmă sprijinul”

Publicat 29 oct. 2026, 19:58 Actualizat 29 oct. 2026, 19:59

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, și omologul său din Republica Moldova, Dorin Junghietu, au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale în domeniul energiei, în cadrul unei întâlniri desfășurate la Luxemburg, pe 29 octombrie, în marja reuniunii Consiliului Energie al Uniunii Europene, potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei.

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