România pierde bani din PNRR și cere Comisiei Europene o abordare mai flexibilă la îndeplinirea jaloanelor

Publicat 28 oct. 2026, 17:56 Actualizat 28 oct. 2026, 18:06

Noul ministru al Fondurilor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu, s-a dus la Bruxelles să negocieze cu cei din Comisia Europeană o relaxare a evaluărilor pentru îndeplinirea țintelor și jaloanelor din PNRR.

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