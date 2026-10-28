Avertisment pentru iarnă: România ar putea avea probleme cu energia electrică. Facturile riscă să urce cu până la 50%

Publicat 28 oct. 2026, 10:34 Actualizat 28 oct. 2026, 10:35 Sursă Realitatea PLUS, Realitatea.net

Ministerul Energiei avertizează că România s-ar putea confrunta cu probleme în alimentarea cu energie electrică, în special din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Astfel, centrala nucleară de la Cernavodă este oprită, iar hidrocentralele de la Porțile de Fier au o producție redusă. În acest context, autoritățile vor să prelungească starea de alertă energetică până la sfârșitul lunii noiembrie.

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