Avertisment pentru iarnă: România ar putea avea probleme cu energia electrică. Facturile riscă să urce cu până la 50%

Ministerul Energiei avertizează că România s-ar putea confrunta cu probleme în alimentarea cu energie electrică, în special din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Astfel, centrala nucleară de la Cernavodă este oprită, iar hidrocentralele de la Porțile de Fier au o producție redusă. În acest context, autoritățile vor să prelungească starea de alertă energetică până la sfârșitul lunii noiembrie.
Ministerul Energiei avertizează că sistemul energetic național s-ar putea confrunta cu dificultăți în asigurarea necesarului de electricitate în luna noiembrie și propune prelungirea până la 30 noiembrie a măsurilor de siguranță introduse în această vară. Potrivit unei notei de fundamentare, există riscul apariției unui deficit în intervalele de consum maxim, în special între orele 17:00 și 21:00, pe fondul scăderii temperaturilor și prelungirea perioadelor de întuneric.
Principala problemă este reprezentată de situația de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă. Ministerul Energiei arată că debitul extrem de redus al Dunării a dus la oprirea Unității 1 la 28 iulie și a Unității 2 la 13 august, iar prognozele nu oferă încă garanții privind repornirea în noiembrie a cel puțin unuia dintre reactoare, potrivit Realitatea Plus.
În plus, producția hidro este afectată de seceta prelungită, iar centralele pe cărbune pot asigura cel mult 1.200 MW pentru perioade limitate de timp. Autoritățile avertizează că și posibilitățile de import ar putea fi reduse, în contextul unor opriri programate ale unor capacități energetice din regiune.
Facturile ar putea continua să crească
Presiunea din sistem se reflectă deja în ofertele de pe piața de energie. Potrivit datelor din piață, unele tarife care la începutul lunii septembrie porneau de la aproximativ 1,11 lei/kWh au urcat la circa 1,29 lei/kWh, în timp ce ofertele cele mai scumpe depășesc pragul de 2 lei/kWh. [mgnews.ro]
În aceste condiții, specialiștii avertizează că facturile de iarnă ar putea fi considerabil mai mari decât cele din prezent. Astfel, pentru un consum similar, o factură de 200 de lei ar putea ajunge la aproximativ 300 de lei în lunile cu consum ridicat, în funcție de furnizor și de evoluția prețurilor din piață.
Criza alimentării cu energie este amplificată și de scumpirea accelerată a energiei electrice, cauzată de costurile ridicate ale importurilor. De altfel, potrivit serviciului de statistică al Uniunii Europene, Eurostat,România a înregistrat cea mai mare creștere anuală a prețului energiei electrice pentru consumatorii casnici din UE în semestrul II 2025, de +58,6% față de aceeași perioadă a anului precedent.