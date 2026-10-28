România importă și în timpul zilei un sfert din energia electrică necesară. Semnal de alarmă înainte de iarnă

Publicat 28 oct. 2026, 11:24 Actualizat 28 oct. 2026, 11:36

Situația energetică a României devine problematică înaintea iernii. Miercuri, la ora 10:30, țara importa aproape un sfert din energia electrică necesară consumului intern, în condițiile în care producția solară era afectată de vremea nefavorabilă, iar grupruile pe cărbune de la Turceni și Rovinari sunt oprite. Datele în timp real din Sistemul Energetic Național arată un deficit de energie de aproape 2 mii de megawați.

Distribuie articolul