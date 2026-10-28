România importă și în timpul zilei un sfert din energia electrică necesară. Semnal de alarmă înainte de iarnă

Situația energetică a României devine problematică înaintea iernii. Miercuri, la ora 10:30, țara importa aproape un sfert din energia electrică necesară consumului intern, în condițiile în care producția solară era afectată de vremea nefavorabilă, iar grupruile pe cărbune de la Turceni și Rovinari sunt oprite. Datele în timp real din Sistemul Energetic Național arată un deficit de energie de aproape 2 mii de megawați.
Datele publicate în timp real de platforma ConsumEnergia.ro, pe baza informațiilor furnizate de Transelectrica, arată că miercuri, 28 octombrie, la ora 10:30. consumul național de energie electrică se situa la 7.353 MW, în timp ce producția internă era de doar 5.400 MW.
Diferența de 1.952 de MW era acoperită prin importuri, ceea ce înseamnă că 26,5% din consumul României provenea din afara țării.
Totodată, consumul era foarte aproape de vârful zilei, sistemul funcționând într-o zonă considerată sensibilă din punctul de vedere al echilibrului dintre producție și consum.
Energia solară, afectată de vremea nefavorabilă
Deși 64,3% din energia produsă la nivel național provenea din surse regenerabile, contribuția fotovoltaicelor era redusă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Nici producția de cărbune nu acoperă mai mult de 7% din necesarul la nivel național, potrivit datelor Transelectrica.
Cerul acoperit și lipsa radiației solare suficiente au diminuat aportul energiei solare într-un moment în care sistemul avea nevoie de fiecare megawatt disponibil pentru reducerea dependenței de importuri.
Ieșirea cărbunelui din sistem pune presiune pe producție
În ultimele luni, autoritățile au avertizat în repetate rânduri că producția din surse regenerabile este puternic influențată de condițiile meteo, ceea ce poate crea dificultăți suplimentare în perioadele de consum ridicat.
Pe lângă problemele provocate de condițiile meteorologice, sistemul energetic este afectat și de reducerea continuă a capacităților pe cărbune.
Două grupuri energetice din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) sunt oprite temporar, unul pentru refacerea stocurilor de cărbune, iar celălalt din cauza unei avarii la cazan. Potrivit reprezentanților companiei, grupul 4 de la Rovinari ar urma să fie repornit miercuri, 28 octombrie, în timp ce grupul 5 de la Turceni ar putea reveni în Sistemul Energetic Național până la 1 noiembrie.
Contextul este cu atât mai sensibil cu cât Ministerul Energiei a avertizat recent că România s-ar putea confrunta cu probleme în asigurarea necesarului de electricitate în luna noiembrie și analizează prelungirea stării de alertă energetică până la sfârșitul lunii.