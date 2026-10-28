România plătește, miercuri, cel mai mare preț la energia electrică din Uniunea Europeană

România și Bulgaria au înregistrat miercuri, 28 octombrie 2026, cele mai ridicate prețuri medii zilnice ale energiei electrice din zona euro. Pentru România, prețul a fost de 31,09 eurocenți/kWh, un nivel mai ridicat decât cel înregistrat în țări precum Germania, Franța sau Spania.
România a înregistrat miercuri, 28 octombrie 2026, cel mai mare preț mediu zilnic al energiei electrice dintre cele 34 de piețe europene pentru care sunt colectate date. Prețul a fost de 31,09 eurocenți/kWh, potrivit datelor platformei de monitorizare kwhprice.eu.
Bulgaria se află pe locul al doilea în clasamentul celor mai mari prețuri la energie electrică, cu 30,51 eurocenți/kWh, iar Ungaria ocupă locul al treilea, cu o medie de 30,33 eurocenți/kWh.
kWhPrice.eu este un serviciu informativ gratuit care publică date despre piața energiei electrice și materiale explicative. Compania Media Partners SIAoperează site-ul și este responsabilă de administrarea sa editorială și tehnică.
Prin comparație, alte piețe occidentale plătesc prețuri de sub 30 eurocenți/kWh, în timp ce țări nordice precum Finlanda și Suedia înregistrează prețuri de sub 1 eurocent/kWh.
Valorile reprezintă prețurile de pe piața angro pentru ziua de livrare respectivă, nu tarifele finale plătite de consumatori. Facturile includ și costuri de transport și distribuție, taxe și TVA, în funcție de reglementări și de contractul cu furnizorul.