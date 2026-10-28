România plătește, miercuri, cel mai mare preț la energia electrică din Uniunea Europeană

Publicat 28 oct. 2026, 12:05 Actualizat 28 oct. 2026, 12:53

România și Bulgaria au înregistrat miercuri, 28 octombrie 2026, cele mai ridicate prețuri medii zilnice ale energiei electrice din zona euro. Pentru România, prețul a fost de 31,09 eurocenți/kWh, un nivel mai ridicat decât cel înregistrat în țări precum Germania, Franța sau Spania.

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