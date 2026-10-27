Când ar putea fi repornită Centrala de la Cernavodă. Anunțul ministrului Energiei

Scris de Iulian Budusan Publicat: 27 oct. 2026, 21:55

Când revine în funcțiune Centrala Nucleară de la Cernavodă? Unul dintre reactoare ar putea fi repornit în jurul datei de 15 noiembrie, potrivit estimării ministrului Energiei. Reluarea producției depinde de evoluția condițiilor hidrologice, după oprirea ambelor unități pe fondul secetei.

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