Profitul Nuclearelectrica a scăzut dramatic după oprirea reactoarelor de la Cernavodă. Repornirea producție, estimată pentru 1 noiembrie

Nuclearelectrica estimează un profit net de doar 1,18 miliarde de lei în 2026, cu aproape 43% mai mic decât cel prevăzut inițial. Scăderea vine după oprirea neplanificată a celor două reactoare de la Cernavodă, cauzată de nivelul foarte scăzut al Dunării. Potrivit datelor prezentate acționarilor, veniturile totale sunt revizuite în scădere cu aproape 15%, iar repornirea reactoarelor este estimată pentru 1 noiembrie 2026.
Într-un comunicat transmis acționarilor, compania explică faptul că seceta severă a redus atât de mult debitul Dunării, încât alimentarea cu apă necesară răcirii reactoarelor a devenit imposibilă. În plus, Unitatea 2 a fost oprită anterior și din cauza unei defecțiuni tehnice. În aceste condiții, producția de energie a scăzut puternic, iar veniturile companiei au fost afectate.
În acest context, veniturile totale sunt revizuite în scădere cu aproape 15%, până la 4,96 miliarde de lei. Cel mai mare impact vine din diminuarea cu aproape un miliard de lei a veniturilor din vânzarea energiei electrice.
În plus, Nuclearelectrica a fost nevoită să cumpere mai multă energie de pe piață pentru a-și acoperi propriul consum, precum pe pentru a-și onora o serie de obligații contractuale. Costurile pentru aceste achiziții cresc cu peste 260 de milioane de lei, respectiv cu 72,5%, se arată în comunicat.
Compania și-a construit noul buget pornind de la ipoteza că ambele reactoare de la Cernavodă vor fi repornite începând cu 1 noiembrie 2026.
Nuclearelectrica propune și reducerea programului de investiții pentru acest an cu peste 100 de milioane de lei, până la 3,37 miliarde de lei, cea mai mare parte a sumelor urmând să fie direcționată în continuare către proiectele de la Centrala Nucleară Cernavodă.
Seceta severă de pe Dunăre a dus la oprirea controlată a Unității 1 de la Cernavodă la 28 iulie 2026 și a Unității 2 la 13 august 2026, lăsând pentru prima dată în acest an centrala fără producție de energie nucleară. Reactorul 2 a mai fost oprit și în perioada 4-30 mai 2026, din cauza unei defecțiuni tehnice la transformatorul de evacuare a puterii.