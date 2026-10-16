Profitul Nuclearelectrica a scăzut dramatic după oprirea reactoarelor de la Cernavodă. Repornirea producție, estimată pentru 1 noiembrie

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 16 oct. 2026, 13:00

Nuclearelectrica estimează un profit net de doar 1,18 miliarde de lei în 2026, cu aproape 43% mai mic decât cel prevăzut inițial. Scăderea vine după oprirea neplanificată a celor două reactoare de la Cernavodă, cauzată de nivelul foarte scăzut al Dunării. Potrivit datelor prezentate acționarilor, veniturile totale sunt revizuite în scădere cu aproape 15%, iar repornirea reactoarelor este estimată pentru 1 noiembrie 2026.

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