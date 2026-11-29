Topul celor mai îndatorate țări din Europa. Grecii și italienii sunt datori vânduți pe generații, dar nici România nu stă bine
Datorie. Foto. magnific.com
Datoria publică a României a ajuns la 59,4% din PIB, potrivit datelor din 2026. Țara noastră ocupă locul 16 într-un clasament european dominat de Grecia și Italia, în timp ce estimările indică depășirea pragului de 60% în următorii ani.
Datoria publică a statelor europene variază considerabil de la o țară la alta, iar diferențele dintre marile economii ale continentului sunt semnificative. Grecia și Italia se află în fruntea clasamentului, cu datorii care se apropie de 141% din Produsul Intern Brut, în timp ce Franța depășește 119%. România se situează în prima parte a clasamentului, cu o datorie de 59,4% din PIB, potrivit datelor aferente celui de-al doilea trimestru din 2026.
O analiză realizată de Visual Capitalist, folosind informații furnizate de Eurostat, Oficiul Național de Statistică din Marea Britanie și Administrația Federală pentru Finanțe din Elveția, prezintă situația celor mai îndatorate 30 de state europene. Clasamentul include atât țări membre ale Uniunii Europene, cât și state din afara blocului comunitar.
Foto: Visual Capitalist
România ocupă locul 16 în clasamentul datoriei publice din Europa
Cu o datorie publică reprezentând 59,4% din PIB, România se află pe poziția a 16-a din cele 30 de state analizate. Nivelul înregistrat în al doilea trimestru din 2026 plasează țara noastră în apropierea pragului de 60%, important și din perspectiva regulilor care limitează anumite cheltuieli ale Guvernului.
Poziția României în clasament s-ar putea modifica în perioada următoare, având în vedere evoluția estimată a datoriei publice. Proiecțiile Ministerului Finanțelor indică o creștere până la 63,5% din PIB în 2027. Ulterior, nivelul ar urma să se reducă treptat, ajungând la 61,2% în 2031.
Astfel, chiar dacă estimările indică o ușoară diminuare spre finalul intervalului analizat, datoria publică a României ar urma să rămână peste limita de 60% din PIB pe parcursul perioadei 2026-2031.
Grecia și Italia conduc clasamentul țărilor europene îndatorate
Cele mai ridicate ponderi ale datoriei publice în PIB sunt înregistrate în sudul Europei. Grecia se află pe primul loc, cu 140,8%, iar Italia ocupă poziția secundă, cu 139,9%. În ambele cazuri, datoria guvernamentală depășește cu mult valoarea produsului intern brut anual.
Franța completează podiumul, cu o datorie publică de 119,1% din PIB. Urmează Belgia, care înregistrează un nivel de 110,2%.
Alte două economii europene au ajuns, de asemenea, la datorii guvernamentale mai mari decât valoarea PIB-ului. Este vorba despre Marea Britanie, cu 102,6%, și Spania, cu 101,4%.
În total, șase state europene au depășit pragul de 100%, ceea ce înseamnă că datoria lor publică este mai mare decât valoarea tuturor bunurilor și serviciilor produse într-un an.
Elveția, printre statele cu cele mai mici datorii publice
La celălalt capăt al clasamentului se află țările cu ponderi mult mai reduse ale datoriei guvernamentale în PIB. Elveția înregistrează cel mai scăzut nivel dintre statele prezentate în analiză, de numai 23,4%.
În Europa de Est, situația diferă semnificativ de la o economie la alta. Estonia are o datorie publică de 26% din PIB, iar Bulgaria se situează la 28,7%.
Cehia și Lituania înregistrează valori identice, de câte 43,8% din PIB. Aceste niveluri sunt considerabil mai mici decât cele raportate în economiile europene aflate în fruntea clasamentului.
Germania are o datorie publică aproape la jumătate față de Franța
O altă diferență importantă evidențiată de datele analizate apare între Germania și Franța, cele mai mari două economii ale Uniunii Europene.
În cazul Germaniei, datoria publică reprezintă 63,4% din PIB, în timp ce Franța a ajuns la 119,1%. Prin urmare, ponderea datoriei franceze este aproape dublă față de cea înregistrată de economia germană.
Nivelul îndatorării reprezintă un indicator important atunci când guvernele stabilesc bugetele și analizează posibilitatea asumării unor noi cheltuieli sau investiții. O datorie publică ridicată poate însemna costuri mai mari pentru finanțarea statului și o expunere sporită în cazul unor perioade de instabilitate economică.
În schimb, țările care au o datorie publică mai redusă dispun, în general, de o flexibilitate bugetară mai mare pentru a putea reacționa la eventuale crize și șocuri economice.
Datoria României va depăși pragul de 60% până în 2031. Ce restricții apar pentru Guvern
Pentru România, apropierea și depășirea pragului de 60% din PIB are implicații directe asupra politicii bugetare. Legea responsabilității fiscal-bugetare stabilește restricții pentru Guvern în momentul în care datoria publică trece peste acest nivel.
Mai exact, Executivul nu poate aproba măsuri care duc la creșterea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a atras atenția asupra acestor prevederi într-o informare prezentată joi, în cadrul ședinței Guvernului. Documentul arată că restricțiile vor continua să se aplice în intervalul 2026-2031, întrucât estimările Ministerului Finanțelor indică menținerea datoriei publice peste limita prevăzută de lege.
În informarea prezentată Executivului, ministrul a explicat consecințele depășirii acestui prag și prevederile legale care devin aplicabile:
„Având în vedere că, potrivit estimărilor actuale, în perioada 2026-2031 ponderea datoriei publice în PIB se va menține peste pragul de 60% din PIB, devin aplicabile prevederile art. 13 din Legea nr. 69/2010. În consecință, Guvernul nu va putea aproba măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public”, se arată în informare.
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