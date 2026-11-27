Publicat 27 nov. 2026, 15:21 Actualizat 27 nov. 2026, 15:51

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat radiografia finanțelor publice ale României și a avertizat că, deși deficitul bugetar a fost redus semnificativ, țara se confruntă în continuare cu riscuri majore. Datoria publică a ajuns la 61,1% din PIB, instituțiile statului au solicitat suplimentar 47,6 miliarde de lei, iar 175 de obiective de investiții nu au alocări bugetare în 2026. În plus, România riscă o suspendare a unor angajamente din fondurile europene, în valoare de aproximativ 5,5 miliarde de lei, dacă nu continuă măsurile de consolidare fiscală. Ministrul a atras atenția și asupra presiunilor generate de dobânzi, a încheierii finanțării prin PNRR și a necesității prioritizării cheltuielilor în bugetul pentru 2027.

Distribuie articolul