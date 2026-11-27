Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat situația obligațiilor de plată ale statului la finalul anului 2026, precizând că solicitările transmise de cei 58 de ordonatori de credite se ridică la 46 de miliarde de lei. Din această sumă, 19 miliarde de lei reprezintă obligații certe, cele mai mari fiind legate de plata drepturilor magistraților și de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
Ministrul a explicat că datele au fost centralizate în urma solicitărilor transmise tuturor ordonatorilor de credite și că situația va fi analizată în cadrul discuțiilor privind construcția bugetului.
Alexandru Nazare: Execuția bugetară arată o reducere a deficitului cu 27 de miliarde de lei
Ministrul Finanțelor a respins ideea că obligațiile neachitate ale statului ar trebui adunate automat la deficitul bugetar raportat, explicând că execuția bugetară și stocul obligațiilor sunt două categorii distincte, analizate separat în raportul ministerului.
Alexandru Nazare a precizat că execuția bugetară pentru luna octombrie urmează să fie publicată și că aceasta indică o reducere semnificativă a deficitului față de aceeași perioadă a anului trecut.
Alexandru Nazare explică de ce obligațiile statului sunt analizate separat de deficit
Șeful de la Finanțe a explicat că raportul ministerului face o distincție între execuția bugetară și stocul obligațiilor neachitate, acestea având origini diferite și evoluții distincte în timp. Unele dintre aceste obligații au fost reduse, în timp ce altele s-au acumulat sau au devenit mai greu de gestionat.
Ministrul a mai susținut că autoritățile au încercat să gestioneze aceste obligații astfel încât plata lor să nu afecteze negativ traiectoria fiscal-bugetară a României, atât la elaborarea bugetului pentru anul trecut, cât și în pregătirea celui pentru 2027.
Datoria statului pentru schema de plafonare a energiei este de 3,5 miliarde de lei
În ceea ce privește schema de compensare și plafonare a prețurilor la energie, Alexandru Nazare a precizat că statul a preluat obligații acumulate încă din 2022 și că au fost alocate fonduri pentru achitarea acestora atât în bugetul anului trecut, cât și în cel actual.
Ministrul a precizat că suma rămasă de plată pentru această schemă se ridică la 3,5 miliarde de lei.