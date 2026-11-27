Publicat 27 nov. 2026, 15:29 Actualizat 27 nov. 2026, 15:55

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat situația obligațiilor de plată ale statului la finalul anului 2026, precizând că solicitările transmise de cei 58 de ordonatori de credite se ridică la 46 de miliarde de lei. Din această sumă, 19 miliarde de lei reprezintă obligații certe, cele mai mari fiind legate de plata drepturilor magistraților și de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

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