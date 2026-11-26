Publicat 26 nov. 2026, 17:22 Actualizat 26 nov. 2026, 17:28

Românii s-ar putea confrunta cu probleme în găsirea cărnii de porc în magazine chiar în perioada sărbătorilor de iarnă. Două dintre cele mai importante organizații ale comercianților din România avertizează asupra riscului unor blocaje în aprovizionare, după introducerea unei noi reguli privind comercializarea cărnii proaspete de porc. Măsura urmează să intre în vigoare pe 19 decembrie 2026, cu doar câteva zile înainte de Crăciun, iar reprezentanții industriei susțin că aplicarea acesteia ar putea fi dificilă.

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