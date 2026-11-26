Românii s-ar putea confrunta cu probleme în găsirea cărnii de porc în magazine chiar în perioada sărbătorilor de iarnă. Două dintre cele mai importante organizații ale comercianților din România avertizează asupra riscului unor blocaje în aprovizionare, după introducerea unei noi reguli privind comercializarea cărnii proaspete de porc. Măsura urmează să intre în vigoare pe 19 decembrie 2026, cu doar câteva zile înainte de Crăciun, iar reprezentanții industriei susțin că aplicarea acesteia ar putea fi dificilă.
Avertismentul vine din partea Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR) și a Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR). Potrivit acestora, noul ordin comun emis de Ministerul Agriculturii, ANSVSA și ANPC ar putea afecta întregul circuit comercial al cărnii de porc, într-un moment în care cererea crește considerabil.
Noua regulă privind carnea de porc intră în vigoare înainte de Crăciun
Conform prevederilor actului normativ, carnea proaspătă de porc care nu a fost supusă unor tratamente de conservare va putea fi comercializată în maximum opt zile de la sacrificarea animalului, dacă este păstrată în condiții de refrigerare.
Comercianții consideră că termenul impus este foarte greu de respectat, având în vedere toate etapele prin care trece produsul până să ajungă la consumator. Acestea includ sacrificarea, tranșarea, procesarea, transportul, distribuția către magazine, expunerea la raft și vânzarea.
Reprezentanții celor două asociații susțin că noua reglementare a fost adoptată fără consultarea corespunzătoare a tuturor participanților din lanțul comercial. Mai mult, aceasta nu ar conține prevederi tranzitorii pentru produsele deja existente în stocuri sau pentru contractele aflate în desfășurare.
Potrivit comercianților, calendarul aplicării este unul problematic, deoarece primele efecte ar putea fi resimțite chiar în perioada în care românii se pregătesc pentru masa de Crăciun.
Comercianții avertizează că magazinele ar putea avea probleme de aprovizionare
ANCMMR și AMRCR atrag atenția că există deja semnale de îngrijorare din partea producătorilor și procesatorilor de carne. În opinia acestora, noile condiții ar putea împiedica asigurarea unor cantități suficiente pentru a acoperi cererea ridicată din perioada sărbătorilor.
Cele două organizații susțin că situația nu trebuie trecută cu vederea, chiar dacă în atenția publică se află și alte măsuri economice, precum prelungirea plafonării prețurilor la anumite alimente.
Reprezentanții comercianților au solicitat autorităților responsabile organizarea unor discuții urgente, la care să participe toate categoriile implicate în producția, procesarea și comercializarea cărnii de porc.
Solicitarea a fost transmisă instituțiilor care au emis ordinul, cu informarea premierului, a Președinției și a Consiliului Concurenței. Scopul întâlnirilor este clarificarea modului în care trebuie aplicate noile prevederi și identificarea unor soluții pentru evitarea eventualelor blocaje.
Ce spun autoritățile despre noua reglementare
Ministerul Agriculturii a anunțat încă din 17 noiembrie că proiectul ordinului privind comercializarea cărnii proaspete și congelate de porc a fost pus în consultare publică.
Documentul a fost elaborat împreună cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Potrivit autorităților, obiectivul principal este protejarea cumpărătorilor și prevenirea practicilor comerciale înșelătoare.
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a explicat că noile prevederi urmăresc să elimine confuziile privind produsele comercializate în magazine și să protejeze producătorii români de concurența neloială.
Oficialul a subliniat că oamenii trebuie să știe dacă achiziționează carne proaspătă sau carne care a fost anterior congelată și ulterior decongelată. Practica vânzării cărnii decongelate sub aparența unui produs proaspăt reprezintă una dintre problemele pe care autoritățile vor să le combată.
Ministrul a precizat că termenul maxim de opt zile de la sacrificare se aplică în cazul cărnii proaspete care nu a beneficiat de niciun tratament pentru conservare și care este menținută în condiții de refrigerare.
Ce se poate întâmpla cu aprovizionarea magazinelor de Crăciun
Deși scopul declarat al ordinului este creșterea protecției consumatorilor, comercianții avertizează că aplicarea regulilor în forma actuală ar putea genera dificultăți importante în perioada cu cel mai mare consum de carne de porc din an.
În lipsa unor clarificări și a unor soluții convenite cu producătorii și procesatorii, există riscul ca magazinele să nu poată primi sau comercializa cantitățile de carne necesare pentru acoperirea cererii de sărbători.