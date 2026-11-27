Publicat 27 nov. 2026, 10:27 Actualizat 27 nov. 2026, 10:30

Doar 2.327 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale au fost eliberate în octombrie, cu 28,6% mai puține decât în aceeași lună a anului trecut. Creșterea lunară de 4,6% nu schimbă tendința descendentă: în primele zece luni, reculul a fost de 16,8%.

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