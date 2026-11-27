Piața construcțiilor rezidențiale, în recul: autorizațiile au scăzut cu 28,6% într-un an
Piața construcțiilor rezidențiale, în recul: autorizațiile au scăzut cu 28,6% într-un an. Foto/Profimedia
Doar 2.327 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale au fost eliberate în octombrie, cu 28,6% mai puține decât în aceeași lună a anului trecut. Creșterea lunară de 4,6% nu schimbă tendința descendentă: în primele zece luni, reculul a fost de 16,8%.
Piața construcțiilor rezidențiale continuă să înregistreze o contracție puternică, în ciuda unei ușoare reveniri lunare în octombrie. Numărul autorizațiilor de construire pentru locuințe a crescut cu 4,6% față de septembrie, însă a fost cu 28,6% mai mic comparativ cu octombrie 2025. Mai mult, suprafața utilă autorizată s-a redus cu 40,7% în ritm anual, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
În primele zece luni ale anului 2026 au fost emise 26.343 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în scădere cu 16,8% față de intervalul ianuarie-octombrie 2025. Tendința negativă s-a manifestat în toate regiunile de dezvoltare ale țării.
Peste 2.300 de autorizații pentru locuințe, emise în octombrie
În octombrie 2026, autoritățile au eliberat 2.327 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, cu 102 mai multe decât în luna precedentă. Suprafața utilă totală aferentă acestor proiecte a ajuns la 495.776 de metri pătrați, înregistrând însă o diminuare de 27,2% față de septembrie.
Distribuția autorizațiilor arată că mediul rural continuă să concentreze cea mai mare parte a activității de autorizare. Astfel, 69,9% dintre documentele emise în octombrie au vizat construcții rezidențiale din zonele rurale.
La nivel regional, cele mai importante creșteri lunare ale numărului de autorizații au fost consemnate în Nord-Est, cu 87 de documente suplimentare, și București-Ilfov, cu 63. Au urmat Nord-Vest, cu 36 de autorizații în plus, Sud-Muntenia, cu 29, Sud-Vest Oltenia, cu 25, și Sud-Est, cu două autorizații.
În schimb, regiunile Centru și Vest au înregistrat evoluții negative, cu 126, respectiv 14 autorizații mai puține față de septembrie.
Scădere anuală de aproape 29% a autorizațiilor rezidențiale
Comparativ cu octombrie 2025, situația este considerabil mai slabă. Numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a coborât cu 28,6%, ceea ce înseamnă o diferență de 932 de documente față de aceeași lună a anului trecut.
Declinul nu a fost limitat la anumite zone geografice, toate cele opt regiuni de dezvoltare raportând scăderi. Cele mai mari diminuări au fost înregistrate în Sud-Est, cu 198 de autorizații, Nord-Est, cu 159, și Vest, cu 137.
În Nord-Vest au fost eliberate cu 133 de autorizații mai puține, în Sud-Muntenia cu 122, iar în București-Ilfov cu 79. Regiunea Centru a consemnat un minus de 75 de autorizații, în timp ce Sud-Vest Oltenia a avut o scădere de 29.
Pe lângă reducerea numărului de proiecte autorizate, datele INS indică și o diminuare importantă a dimensiunii acestora. Suprafața utilă totală aferentă autorizațiilor rezidențiale a fost cu 40,7% mai mică decât în octombrie 2025.
Autorizațiile pentru clădiri nerezidențiale au crescut lunar, dar rămân pe minus anual
Evoluția segmentului nerezidențial a fost, de asemenea, marcată de diferențe între comparația lunară și cea anuală.
În octombrie 2026 au fost eliberate 490 de autorizații de construire pentru clădiri nerezidențiale, cu 16,7% peste nivelul din septembrie. Suprafața utilă totală aferentă acestora a însumat 160.123 de metri pătrați, în scădere cu 35,2% față de luna precedentă.
Raportat la septembrie, suprafața utilă autorizată pentru clădirile nerezidențiale s-a redus cu 86.922 de metri pătrați. Cele mai mari contribuții la această diminuare au venit din regiunea Vest, cu 32.302 metri pătrați, și București-Ilfov, cu 31.449 de metri pătrați.
Scăderi au mai fost raportate în Sud-Est, de 16.201 metri pătrați, Centru, de 14.011 metri pătrați, Sud-Vest Oltenia, de 6.961 de metri pătrați, și Nord-Vest, de 6.861 de metri pătrați.
În sens opus, suprafața autorizată a crescut în Sud-Muntenia cu 11.146 de metri pătrați și în Nord-Est cu 9.717 metri pătrați.
Construcțiile nerezidențiale, în scădere cu 26,5% față de anul trecut
Comparativ cu octombrie 2025, numărul autorizațiilor pentru clădiri nerezidențiale a scăzut cu 26,5%, iar suprafața utilă totală autorizată a fost mai mică cu 38%.
Diminuarea suprafeței, care a însumat 98.132 de metri pătrați față de nivelul din octombrie anul trecut, a fost vizibilă în șapte dintre cele opt regiuni de dezvoltare.
Cele mai importante reduceri au fost consemnate în Centru, cu 36.083 de metri pătrați, Nord-Est, cu 21.318 metri pătrați, București-Ilfov, cu 17.722 de metri pătrați, și Nord-Vest, cu 17.627 de metri pătrați.
Alte scăderi au fost înregistrate în Vest, de 8.818 metri pătrați, Sud-Est, de 5.566 de metri pătrați, și Sud-Vest Oltenia, de 2.002 metri pătrați.
Singura regiune care a consemnat o evoluție pozitivă a fost Sud-Muntenia, unde suprafața utilă autorizată a crescut cu 11.004 metri pătrați față de octombrie 2025.
Autorizațiile de construire pentru locuințe, în scădere în toate regiunile în 2026
Bilanțul primelor zece luni confirmă dificultățile din sectorul construcțiilor rezidențiale. Între 1 ianuarie și 31 octombrie 2026 au fost eliberate 26.343 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, cu 16,8% mai puține decât în perioada corespunzătoare din 2025.
Toate regiunile de dezvoltare au încheiat intervalul cu un număr inferior de autorizații față de anul precedent.
Cea mai mare scădere a fost raportată în Nord-Est, unde au fost eliberate cu 1.325 de autorizații mai puține. Sud-Muntenia a înregistrat un recul de 827 de documente, urmată de Vest, cu 800, și Nord-Vest, cu 784.
În Sud-Est, diferența negativă a fost de 727 de autorizații, în Centru de 503, iar în București-Ilfov de 229. Sud-Vest Oltenia a avut cea mai redusă diminuare, de 140 de autorizații.
Datele statistice indică astfel o încetinire extinsă a activității de autorizare pentru construcțiile rezidențiale, atât în marile centre urbane, cât și în celelalte regiuni ale țării. Deși octombrie a adus un avans față de luna precedentă, comparația anuală și rezultatele cumulate de la începutul anului mențin sectorul pe o traiectorie descendentă.
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