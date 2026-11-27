Scris de Iulian Budusan Publicat: 27 nov. 2026, 08:12

Un nou val de atacuri amplifică tensiunile dintre Arabia Saudită și rebelii houthi din Yemen. Rafinării, porturi și obiective din capitala Riad au fost vizate în ultimele lovituri, care au provocat victime și au afectat temporar operațiunile energetice, potrivit CNN.

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