Piața energetică internațională, sub presiune. Rebelii Houthi atacă rafinăriile de petrol din Arabia Saudită VIDEO
Rafinăria Jazan atacată de rebelii Houthi. Un om a murit. Foto/World News
Un nou val de atacuri amplifică tensiunile dintre Arabia Saudită și rebelii houthi din Yemen. Rafinării, porturi și obiective din capitala Riad au fost vizate în ultimele lovituri, care au provocat victime și au afectat temporar operațiunile energetice, potrivit CNN.
Conflictul dintre Arabia Saudită și rebelii houthi din Yemen se intensifică, după atacuri repetate asupra infrastructurii petroliere și a unor obiective strategice saudite. O rafinărie din regiunea Jazan a fost lovită joi, iar un muncitor și-a pierdut viața. Cu o zi înainte, un alt atac vizase complexul petrolier Ras Tanura, unul dintre cele mai importante centre de export de petrol din lume.
Atac asupra unei rafinării din Arabia Saudită. Un muncitor a fost ucis
Infrastructura petrolieră a Arabiei Saudite a fost din nou ținta unor atacuri, în contextul escaladării confruntărilor cu rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran. Joi, un proiectil a lovit o rafinărie din regiunea Jazan, situată în sud-vestul țării, provocând moartea unui muncitor nepalez și rănirea altor persoane.
Ministerul Energiei de la Riad a confirmat incidentul și a precizat că explozia a declanșat un incendiu în interiorul instalației. În urma atacului, o parte dintre activitățile rafinăriei au fost oprite temporar.
Lovitura a avut loc la doar 24 de ore după un alt incident major, de această dată la Ras Tanura, cel mai mare complex de rafinare a petrolului din Arabia Saudită, aflat în Provincia Estică.
Imaginile din satelit surprinse miercuri au arătat un nor consistent de fum negru deasupra instalației, indicând amploarea incidentului.
Rafinăria Ras Tanura, una dintre cele mai importante instalații petroliere, afectată de atac
Atacul asupra complexului Ras Tanura ridică noi semne de întrebare privind securitatea infrastructurii energetice saudite și continuitatea exporturilor de petrol.
Instalația are o capacitate de procesare de aproximativ 550.000 de barili de petrol pe zi și reprezintă o componentă esențială a rețelei energetice și comerciale a Arabiei Saudite.
Potrivit unei surse din industria transporturilor, citate de CNN, operațiunile de încărcare a petrolului din terminal au fost suspendate după atac. Deocamdată, nu există informații clare privind momentul reluării activității în condiții normale.
În paralel, coaliția militară condusă de Arabia Saudită a anunțat că a interceptat și distrus patru drone deasupra orașului Ras Tanura. Fragmentele aparatelor au căzut la sol, însă autoritățile nu au raportat victime în urma acestui incident.
Repetarea atacurilor asupra unor instalații de importanță strategică sporește riscurile pentru sectorul petrolier saudit, într-un moment în care stabilitatea aprovizionării cu energie rămâne o miză majoră pentru piețele internaționale.
Riadul, vizat de atacurile rebelilor houthi. 11 persoane au fost rănite
Atacurile nu s-au limitat la infrastructura petrolieră. Rebelii houthi au revendicat și o lovitură asupra Orașului Economic Regele Abdullah din Riad, incident în urma căruia autoritățile saudite au raportat 11 persoane rănite.
Un martor citat de CNN a afirmat că imobilul vizat ar fi găzduit sediul Fondului Public de Investiții al Arabiei Saudite, instituție cu un rol central în strategia economică și investițională a regatului.
Coaliția militară a atribuit atacul unei drone lansate de rebelii houthi și a transmis că va exista un „răspuns ferm”.
Capitala saudită s-a aflat și în trecut în raza atacurilor atribuite grupării yemenite. Printre obiectivele menționate în legătură cu incidentele recente se numără și aeroportul internațional din Riad, unde atacurile din luna precedentă ar fi provocat moartea a peste zece persoane.
Arabia Saudită lansează noi bombardamente asupra pozițiilor houthi din Yemen
În timp ce infrastructura saudită este vizată de atacuri cu drone și proiectile, armata regatului și aliații săi își intensifică ofensiva în Yemen, în teritoriile aflate sub controlul rebelilor.
Joi, coaliția condusă de Arabia Saudită a anunțat lansarea unei „operațiuni militare de precizie”, în cadrul căreia ar fi fost distruse 50 de obiective considerate de natură militară. Loviturile au vizat regiuni precum Sanaa, Hodeidah și Saada.
Operațiunea a fost precedată de alte bombardamente desfășurate miercuri. Atunci, forțele saudite au atacat capacitățile operaționale ale rebelilor din portul Hodeidah și au vizat mai multe obiective din regiunile Saada și Amran.
De cealaltă parte, forțele aflate sub controlul houthi susțin că aviația și rachetele saudite au efectuat 109 atacuri în Yemen într-un interval de 24 de ore. Printre zonele menționate se numără capitala Sanaa și regiunea portuară Hodeidah.
Bilanțul victimelor anunțat de autoritățile controlate de rebeli este de cel puțin 19 civili uciși și alți 25 răniți în bombardamentele din ultimele 48 de ore.
CNN precizează că nu a reușit să verifice independent informațiile privind numărul atacurilor și bilanțul victimelor comunicat de partea yemenită.
Mohammed bin Salman ar putea merge în SUA, pe fondul escaladării conflictului
Intensificarea confruntărilor are loc într-un moment delicat pentru conducerea Arabiei Saudite, care pregătește o posibilă vizită în Statele Unite a prințului moștenitor Mohammed bin Salman.
Potrivit unei surse familiarizate cu planurile diplomatice, liderul saudit ar urma să participe la summitul G20 organizat luna viitoare la Miami, în Florida. Participarea sa nu a fost însă confirmată oficial de autoritățile saudite.
În contextul atacurilor repetate cu drone și rachete, Riadul încearcă să obțină sprijinul Washingtonului pentru consolidarea capacităților de apărare ale regatului.
O eventuală deplasare în SUA ar avea și o miză diplomatică importantă. Aceasta ar putea reprezenta prima întâlnire față în față dintre președintele american Donald Trump și Mohammed bin Salman de la izbucnirea războiului din Iran.
Conflictul din Yemen amenință să se extindă. Rutele maritime, în centrul îngrijorărilor
Actuala escaladare vine după o perioadă de relativ calm, instituită în urma armistițiului mediat de Organizația Națiunilor Unite în 2022. Confruntările dintre rebelii houthi și coaliția condusă de Arabia Saudită s-au intensificat din nou în luna iulie.
Situația s-a complicat și mai mult în septembrie, când gruparea houthi și-a extins prezența în direcția strâmtorii Bab el-Mandeb, un punct strategic pentru transportul maritim internațional.
Importanța acestei zone depășește granițele Yemenului. Strâmtoarea Bab el-Mandeb face legătura între Marea Roșie și Golful Aden și reprezintă una dintre principalele porți de acces către Canalul Suez.
Extinderea confruntărilor în apropierea acestei rute comerciale alimentează temerile privind noi perturbări ale transportului maritim și ale fluxurilor energetice internaționale.
Atacurile asupra rafinăriilor, terminalelor petroliere și obiectivelor din Riad arată că tensiunile dintre Arabia Saudită și rebelii houthi au intrat într-o nouă etapă, cu riscuri care depășesc granițele Yemenului și amenință stabilitatea unei regiuni esențiale pentru comerțul mondial cu energie.
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