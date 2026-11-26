Europa se confruntă cu un episod de vreme severă, după ce furtuna de zăpadă Xela a adus joi ninsori abundente, temperaturi scăzute și vânt puternic în țări precum Austria, Italia și Slovenia, unde au fost înregistrate închideri de drumuri, accidente și blocaje în trafic. Capitala Austriei, Viena, a fost, de asemenea, acoperită de zăpadă.
Depresiunea atmosferică Xela s-a poziționat deasupra nordului Italiei și a adus primele ninsori importante ale sezonului, inclusiv în zonele de câmpie. Meteorologii avertizează că vremea de iarnă va continua să afecteze mai multe regiuni din centrul și sudul Europei.
Furtuna Xela provoacă haos în Austria. Autostrăzi și drumuri închise
Austria se numără printre țările cele mai afectate de ninsorile abundente. În estul țării, inclusiv în zona Vienei, meteorologii au prognozat depunerea unui strat de zăpadă de 10-15 centimetri.
Situația din trafic s-a complicat încă de joi, când autostrada A21, centura exterioară a Vienei, a fost închisă în ambele sensuri, între nodurile Steinhäusl și Vösendorf. Mai multe vehicule au rămas blocate din cauza condițiilor dificile de circulație.
Ninsoarea a provocat ambuteiaje și pe arterele importante din capitala Austriei, printre care Südosttangente, Brünner Straße și Nordbrücke. Transportul public a înregistrat întârzieri, iar un accident în care a fost implicat un autobuz, în cartierul Floridsdorf, s-a soldat cu patru persoane rănite ușor.
Probleme au fost raportate și în Carintia și Tirol. Un accident de camion a dus la închiderea tunelului Kroislerwand de pe autostrada A10, în timp ce aproximativ 8.000 de gospodării au rămas fără energie electrică.
În Tirol, drumul Fernpass a fost închis între Nassereith și tunelul Lermoos, după producerea mai multor accidente. De asemenea, circulația trenurilor pe ruta Sillian-Innichen a fost suspendată.
Autoritățile au mobilizat utilajele de deszăpezire, însă meteorologii au avertizat că ninsorile vor continua în mai multe regiuni ale țării.
Ninsori de până la 60 de centimetri în Italia. Rafale de vânt de 80 km/h
Furtuna Xela aduce precipitații importante și în Italia, unde un sistem de joasă presiune provoacă ploi, furtuni și ninsori abundente, în special în Alpii de Est.
Potrivit prognozelor meteorologice, în zonele montane sunt așteptate acumulări de 25-40 de centimetri de zăpadă, în timp ce la altitudini mari stratul poate ajunge la 50-60 de centimetri.
În anumite zone alpine, cantitatea totală de zăpadă acumulată în intervalul miercuri-joi ar putea atinge chiar 90-110 centimetri.
Vremea se va răci și mai mult începând de vineri, când un front de aer rece dinspre Marea Adriatică va aduce vânturi puternice de tip Bora și Grecale. Rafalele ar putea atinge viteze de 60-80 km/h, în special pe litoralul Adriaticii, în sudul Italiei și în regiunile montane.
Temperaturile vor coborî cu 3-5 grade Celsius sub valorile normale pentru această perioadă, iar precipitațiile vor continua în centrul și sudul țării.
Meteorologii estimează o ameliorare treptată a vremii în weekend. Duminică, soarele ar urma să revină în cea mai mare parte a peninsulei italiene.
Slovenia, afectată de un nou val de ninsori
Și Slovenia se confruntă cu precipitații de iarnă, după ce ninsorile dinspre sud au început să slăbească în intensitate joi dimineață.
Meteorologii au anunțat însă revenirea precipitațiilor în vestul țării, cu extindere ulterioară spre est. În zonele joase din interior sunt așteptate noi ninsori, inclusiv pe parcursul nopții.
Vineri, temperaturile maxime vor oscila între 0 și 3 grade Celsius în cea mai mare parte a Sloveniei. În regiunea Primorska, valorile termice vor ajunge la aproximativ 9 grade Celsius.
Vortexul polar, tot mai instabil. Urmează noi episoade de frig în Europa?
În paralel cu episodul de vreme severă provocat de depresiunea Xela, meteorologii urmăresc și evoluția vortexului polar, care a început să slăbească neobișnuit de devreme în acest an.
Vortexul polar este un sistem de vânturi puternice din stratosferă, care menține, în mod normal, aerul foarte rece în apropierea Arcticii.
Potrivit informațiilor relatate de Reuters, perturbarea acestui sistem poate favoriza deplasarea maselor de aer rece către latitudini mai sudice, crescând posibilitatea unor episoade de frig în Europa și America de Nord.