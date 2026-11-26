Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 26 nov. 2026, 17:07

Europa se confruntă cu un episod de vreme severă, după ce furtuna de zăpadă Xela a adus joi ninsori abundente, temperaturi scăzute și vânt puternic în țări precum Austria, Italia și Slovenia, unde au fost înregistrate închideri de drumuri, accidente și blocaje în trafic. Capitala Austriei, Viena, a fost, de asemenea, acoperită de zăpadă.

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