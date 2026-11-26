Publicat 26 nov. 2026, 10:24 Actualizat 26 nov. 2026, 10:45

Specialiști ai Armatei Statelor Unite au lucrat timp de cinci zile în România, alături de militarii români, la conectarea noilor radare și a sistemelor antidrone MEROPS într-o rețea comună de apărare. Obiectivul este ca informațiile despre posibilele amenințări aeriene să ajungă mai rapid la centrele de comandă, iar armata să poată reacționa într-un timp mai scurt. Subiectul este analizat pe larg de Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă și realizatoarea emisiunii „Miza Zilei”.

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