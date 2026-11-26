Specialiști ai Armatei Statelor Unite au lucrat timp de cinci zile în România, alături de militarii români, la conectarea noilor radare și a sistemelor antidrone MEROPS într-o rețea comună de apărare. Obiectivul este ca informațiile despre posibilele amenințări aeriene să ajungă mai rapid la centrele de comandă, iar armata să poată reacționa într-un timp mai scurt. Subiectul este analizat pe larg de Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă și realizatoarea emisiunii „Miza Zilei”.
Ce aduce sistemul MEROPS în apărarea României
Într-o intervenție telefonică făcută joi, 26 noiembrie, la emisiunea „Realitatea externă”, moderată de jurnalista Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă și realizatoarea emisiunii „Miza zilei”, gen(r) Dan Grecu - expert militar a explicat că MEROPS poate reduce dezechilibrul dintre costul unei drone de atac și cel al mijloacelor convenționale folosite pentru interceptarea acesteia.
Expertul a atras însă atenția că eficiența sistemului depinde și de acoperirea teritorială. El a spus că, din informațiile publice pe care le-a identificat, România ar avea un singur sistem MEROPS și a estimat că raza sa de acțiune ar fi de maximum 20 de kilometri.
România este mai bine protejată, dar acoperirea rămâne esențială
Întrebat de jurnalista Ana Maria Păcuraru, dacă România este acum mai în siguranță sau doar mai liniștită, Dan Grecu a răspuns că integrarea sistemelor reprezintă un progres clar. El a subliniat însă că echipamentele trebuie amplasate și conectate astfel încât să acopere o porțiune cât mai mare din zona de frontieră expusă riscului.
România a înregistrat 39 de incursiuni ale dronelor în 2026
Consolidarea apărării antidrone are loc în contextul creșterii numărului de incidente asociate războiului din Ucraina. Potrivit datelor Ministerului Apărării citate de publicația americană Stars and Stripes, România a înregistrat 39 de incursiuni ale dronelor în spațiul aerian național de la începutul anului 2026, față de nouă în întregul an 2025.
Armata a consemnat, de asemenea, 121 de atacuri cu drone asupra unor ținte din Ucraina, în apropierea graniței cu România, comparativ cu 28 în anul precedent. Numărul misiunilor de ridicare de la sol a aeronavelor militare aliate, ca răspuns la posibile amenințări, a ajuns la 99, față de 21 în 2025.
Tot în 2026, avioane de vânătoare aliate au doborât șase drone care au pătruns în spațiul aerian al României.