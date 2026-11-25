Lidera AfD a acuzat în Bundestag familii din România și Bulgaria că beneficiază de prestațiile sociale germane, fără să prezinte dovezi pentru generalizarea făcută. Declarațiile au fost rostite în timpul dezbaterii privind bugetul Germaniei, la mai puțin de o lună după un mesaj similar publicat pe X.
Lidera partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, a lansat miercuri, 25 noiembrie, un nou atac la adresa românilor și bulgarilor care locuiesc în Germania. Într-un discurs susținut în Bundestag, în timpul dezbaterii privind bugetul țării, politiciana a afirmat că familii întregi din cele două state beneficiază de ajutoare sociale germane și a descris nivelul de trai al acestora prin expresia „trăiesc regește”.
Weidel nu a prezentat dovezi concrete care să susțină această generalizare. Afirmațiile au fost făcute în contextul criticilor sale la adresa politicilor economice, sociale și de migrație ale guvernului condus de cancelarul Friedrich Merz.
Lidera AfD a acuzat executivul că pune o povară tot mai mare asupra contribuabililor germani, în timp ce cheltuielile publice și sumele acordate prin sistemul de protecție socială continuă să crească.
Weidel contestă alocațiile plătite pentru copiii care locuiesc în afara Germaniei
Unul dintre subiectele abordate de Alice Weidel a fost reprezentat de alocațiile acordate pentru copiii care nu locuiesc în Germania. Politiciana a susținut că plățile pentru această categorie au crescut puternic în ultimii ani și a pus sub semnul întrebării inclusiv existența copiilor pentru care sunt solicitate aceste drepturi.
„Plățile de alocații pentru copiii din străinătate au crescut de zece ori în numai câțiva ani, ajungând la peste o jumătate de miliard de euro anual. Nimeni nu știe prea bine dacă acești copii există cu adevărat.”
Ulterior, lidera AfD a nominalizat România și Bulgaria, susținând că familiile din cele două țări ar beneficia de sume importante din sistemul social german.
„În România și Bulgaria, familii întregi trăiesc regește din ajutoarele venite din Germania.”
Weidel a folosit aceste exemple pentru a-și susține criticile privind funcționarea sistemului de protecție socială și pentru a acuza guvernul că nu ia măsuri împotriva presupuselor nereguli.
Nu este prima dată când Alice Weidel îi acuză pe români că profită de sistemul social
Declarațiile din Bundestag continuă o serie de atacuri lansate de lidera AfD la adresa cetățenilor români din Germania. Pe 28 octombrie, aceasta a publicat pe platforma X un mesaj în care susținea că „tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social”.
În postarea respectivă, Weidel făcea referire la alocații, ajutoare pentru asigurarea venitului minim și servicii medicale. Ea afirma că, numai în orașul Magdeburg, cheltuielile aferente acestor prestații ar fi crescut de 20 de ori, ajungând la trei milioane de euro anual. Mesajul a provocat reacții critice inclusiv în România.
Atacurile la adresa românilor și bulgarilor au început însă cu mai mulți ani în urmă. În februarie 2019, Alice Weidel îi acuza pe cetățenii celor două țări, într-un mesaj publicat pe site-ul AfD, că practică „turismul social” pe cheltuiala contribuabililor germani. Declarația venea după o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene referitoare la alocațiile pentru copii.
În martie 2019, politiciana a revenit asupra subiectului, susținând că românii și bulgarii sunt atrași în Germania de nivelul prestațiilor sociale. Tot atunci, ea a cerut înăsprirea condițiilor în care acestea sunt acordate.
Ce schimbări vrea lidera AfD în sistemul de protecție socială
În intervenția de miercuri din Bundestag, Alice Weidel a cerut restrângerea accesului la prestațiile sociale, controale mai stricte la frontiere și intensificarea expulzărilor persoanelor care nu au drept de ședere în Germania.
Lidera AfD a prezentat și propunerea partidului privind condiționarea accesului la prestațiile sociale integrale de contribuția beneficiarilor la sistemul german.
„Prestații sociale integrale doar pentru cei care contribuie la sistem”, a declarat Weidel.