Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 25 nov. 2026, 22:47

Lidera AfD a acuzat în Bundestag familii din România și Bulgaria că beneficiază de prestațiile sociale germane, fără să prezinte dovezi pentru generalizarea făcută. Declarațiile au fost rostite în timpul dezbaterii privind bugetul Germaniei, la mai puțin de o lună după un mesaj similar publicat pe X.

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