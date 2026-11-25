Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 25 nov. 2026, 19:12

Dragan J. Vučićević, proprietarul unui grup media care l-a susținut constant pe fostul președinte sârb, a fost reținut pentru 48 de ore. Arestarea a fost confirmată chiar de Aleksandar Vučić, care susține că jurnalistul este vizat din cauza activității sale profesionale.

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