Scandal uriaș în Serbia. Mogulul media apropiat de Vučić a fost arestat. Parlamentarii au izbucnit în aplauze la aflarea veștii
Foto: Profimedia
Dragan J. Vučićević, proprietarul unui grup media care l-a susținut constant pe fostul președinte sârb, a fost reținut pentru 48 de ore. Arestarea a fost confirmată chiar de Aleksandar Vučić, care susține că jurnalistul este vizat din cauza activității sale profesionale.
Dragan Vučićević, reținut la Belgrad pentru 48 de ore
Dragan J. Vučićević, proprietarul și directorul televiziunii sârbe Informer, a fost reținut miercuri, 25 noiembrie, la ordinul Parchetului de pe lângă Judecătoria de Primă Instanță din Belgrad. Acesta este suspectat de provocarea panicii și tulburărilor în mod repetat, pe o perioadă îndelungată, precum și de obstrucționarea justiției, scrie Balkan Insider.
Măsura a fost dispusă de poliția din cartierul Voždovac, iar perioada de reținere poate ajunge la 48 de ore. Potrivit procurorilor, Vučićević urmează să fie dus joi, 26 noiembrie, în fața unui procuror pentru audiere, împreună cu plângerea penală întocmită în dosar.
Informația a fost confirmată și de fostul președinte Aleksandar Vučić, în timpul unei ședințe a Parlamentului Serbiei. Acesta a susținut că proprietarul Informer a fost reținut exclusiv din cauza activității sale jurnalistice.
„Proprietarul televiziunii Informer, Dragan Vučićević, tocmai a fost arestat. A fost arestat doar pentru activitatea sa jurnalistică”, a declarat Vučić în fața parlamentarilor.
Potrivit informațiilor publicate de televiziunea Informer, Vučićević ar fi fost oprit de polițiști la aproximativ 50 de metri de sediul postului, după care a fost transportat la secția de poliție din Voždovac.
Reacții în Parlament după anunțul arestării
Anunțul făcut de Aleksandar Vučić a provocat reacții diferite în Parlament. Deputații din Lista Studenților, formațiunea care a câștigat alegerile parlamentare recente, au aplaudat când au aflat că proprietarul Informer a fost reținut.
Fostul președinte a reacționat furios la gestul acestora și i-a insultat pe parlamentarii care au aplaudat. Ulterior, aleșii din Partidul Progresist Sârb (SNS), formațiunea condusă anterior de Vučić, au părăsit ședința și s-au îndreptat către secția de poliție unde era ținut jurnalistul, scrie Blic.
Printre cei care s-au deplasat la sediul poliției s-au numărat Ana Brnabić și Miloš Vučević, precum și Dijana Hrkalović, fost secretar de stat în Ministerul de Interne. Lor li s-au alăturat angajați ai televiziunii Informer și alte persoane apropiate postului.
Vučić a părăsit și el ulterior ședința parlamentară, afirmând că merge la secția de poliție deoarece proprietarul Informer se afla încă în custodia autorităților.
Televiziunea Informer, vizată de sancțiuni și reclamații
Reținerea lui Dragan Vučićević are loc într-un context tensionat, după ce postul Informer a intrat în atenția autorității de reglementare a audiovizualului din Serbia. Consiliul Autorității de Reglementare pentru Media Electronice (REM) a deschis două investigații privind conținutul difuzat de televiziune.
Pe 16 noiembrie, instituția a impus mai multe sancțiuni postului, inclusiv două interdicții de difuzare, de 15 și, respectiv, 10 zile, precum și o interdicție de șapte zile privind publicitatea în intervalul 18:00–21:00.
În noiembrie, 97 de cetățeni au depus o plângere comună împotriva lui Vučićević. Aceștia au invocat mai multe presupuse încălcări, între care incitarea la ură, punerea în pericol a siguranței publice și provocarea panicii și a tulburărilor.
De asemenea, autoritatea audiovizuală sârbă restricționase difuzarea unor emisiuni Informer, pe motiv că ar fi încălcat regulile privind campania electorală.
Grupul media condus de Vučićević cuprinde un post de televiziune, un site de știri și un ziar tabloid, cu un public numeros. Informer este considerat apropiat de Aleksandar Vučić și de Partidul Progresist Sârb, pe care fostul președinte l-a condus în perioada în care formațiunea s-a aflat la guvernare.
Protestatarii au intrat în sediul televiziunii după alegeri
Tensiunile din jurul postului Informer au crescut și după alegerile parlamentare din 25 octombrie. În noaptea de luni, aproximativ 30 de protestatari au pătruns în sediul televiziunii din Belgrad și au întrerupt emisiunile, cerând arestarea proprietarului și redactorului-șef, Dragan Vučićević.
Incidentul a avut loc la o zi după ce zeci de mii de sârbi au ieșit în stradă pentru a sărbători schimbarea politică. Lista Studenților a câștigat scrutinul și a obținut majoritatea absolută, în timp ce formațiunea asociată fostei administrații a pierdut puterea.
Aleksandar Vučić demisionase din funcția de președinte înaintea alegerilor, în speranța că va putea deveni prim-ministru dacă partidul său câștiga scrutinul. Rezultatul votului nu i-a confirmat însă planul, iar noul guvern nu fusese încă format la momentul reținerii lui Vučićević.
După incidentul de la sediul televiziunii, Asociația Independentă a Jurnaliștilor din Serbia a anunțat că va solicita retragerea licenței de emisie a postului Informer. Și televiziunea publică RTV și-a cerut scuze pentru relatările considerate unilaterale.
Acuzațiile care i se aduc nu au fost încă clarificate public
Deși procurorii au precizat încadrarea juridică a faptelor cercetate, nu au fost oferite detalii complete despre împrejurările care au dus la reținerea proprietarului Informer. Nu este clar, deocamdată, ce materiale sau acțiuni concrete stau la baza suspiciunilor de provocare a panicii și obstrucționare a justiției.
BIRN a solicitat informații suplimentare Ministerului de Interne și Parchetului de pe lângă Judecătoria de Primă Instanță din Belgrad, însă nu primise răspunsuri la momentul publicării materialului.
Dragan Vučićević urmează să fie audiat de procurori pe 26 noiembrie. Până în prezent, acuzațiile reprezintă suspiciuni investigate de autorități, nu fapte dovedite printr-o hotărâre judecătorească.
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