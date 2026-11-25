Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 nov. 2026, 17:19

Un caz de o gravitate extremă este anchetat de polițiștii germani, după ce un antreprenor în vârstă de 38 de ani a fost găsit fără viață în apartamentul său din Frankfurt. Doi adolescenți, unul dintre ei cetățean român în vârstă de 17 ani, au fost arestați și sunt suspectați de implicare în crimă. Potrivit anchetatorilor, victima ar fi fost atacată în mod repetat cu obiecte contondente și ascuțite.

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