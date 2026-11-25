Un caz de o gravitate extremă este anchetat de polițiștii germani, după ce un antreprenor în vârstă de 38 de ani a fost găsit fără viață în apartamentul său din Frankfurt. Doi adolescenți, unul dintre ei cetățean român în vârstă de 17 ani, au fost arestați și sunt suspectați de implicare în crimă. Potrivit anchetatorilor, victima ar fi fost atacată în mod repetat cu obiecte contondente și ascuțite.
Descoperirea macabră a fost făcută pe 19 octombrie 2026, în locuința bărbatului din cartierul Sachsenhausen, situat în Frankfurt. Primele concluzii ale investigației indică faptul că omorul s-ar fi produs cu două zile mai devreme, în dimineața de 17 octombrie.
Ancheta a avansat după ce autoritățile au identificat doi tineri care ar putea avea legătură cu moartea antreprenorului. Este vorba despre un adolescent român de 17 ani și un alt băiat de 16 ani, care deține cetățenie germană și turcă. Ambii provin din districtul Offenbach, aflat în apropierea orașului Frankfurt.
Omul de afaceri ar fi fost atacat cu obiecte ascuțite și contondente
Conform informațiilor prezentate de Poliție și Parchet, cei doi minori sunt suspectați că ar fi exercitat violențe repetate asupra victimei. În timpul atacului ar fi fost utilizate atât obiecte contondente, cât și obiecte tăioase, iar bărbatul nu a supraviețuit rănilor suferite.
Cazul este investigat sub acuzația de omor, iar autoritățile încearcă să stabilească exact contribuția fiecăruia dintre cei doi adolescenți la producerea tragediei.
Informațiile despre arestarea suspecților au fost relatate și de publicația germană Tagesschau.
Percheziții și mandate de arestare în cazul crimei din Frankfurt
Cei doi adolescenți au fost reținuți marți dimineață, 24 noiembrie, în urma unor mandate emise la solicitarea Parchetului din Frankfurt și aprobate de instanță.
După punerea în aplicare a mandatelor, polițiștii au efectuat mai multe percheziții pentru a identifica și ridica eventuale probe care ar putea contribui la elucidarea cazului.
Unul dintre principalele obiective ale anchetei este stabilirea relației dintre victimă și cei doi minori. Procurorii încearcă să afle dacă aceștia se cunoșteau înainte de incident și dacă între ei existaseră conflicte sau alte legături.
Până în prezent, autoritățile nu au comunicat care ar fi fost motivul atacului.
Victima administra mai multe companii și avea afaceri în domenii importante
Bărbatul în vârstă de 38 de ani avea activități antreprenoriale în mai multe sectoare economice. Acesta conducea și administra mai multe societăți comerciale, cu interese în domeniul imobiliar, aviației și managementului participațiilor.
Portofoliul său de afaceri includea, de asemenea, activități în industria tehnologiilor pentru construcții și în producția de porți industriale.
Moartea sa a declanșat o amplă investigație în Germania, iar anchetatorii continuă să verifice toate indiciile pentru a reconstitui ultimele ore din viața victimei.
Cei doi adolescenți sunt cercetați în acest dosar, iar împrejurările exacte ale crimei urmează să fie stabilite de autoritățile germane.