Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 nov. 2026, 15:20

Thanksgiving, sau Ziua Recunoștinței, este una dintre cele mai reprezentative sărbători ale Statelor Unite ale Americii. Celebrată în fiecare an în a patra zi de joi a lunii noiembrie, această zi are o semnificație aparte pentru americani: este momentul în care familiile se reunesc, pregătesc o masă bogată, își exprimă recunoștința pentru lucrurile bune din viață și păstrează tradiții transmise din generație în generație.

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