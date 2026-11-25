Thanksgiving – sărbătoarea recunoștinței. Tradiții, obiceiuri și felul în care americanii își petrec cea mai importantă sărbătoare de familie
Thanksgiving – sărbătoarea recunoștinței. Tradiții, obiceiuri. Foto/Profimedia
Thanksgiving, sau Ziua Recunoștinței, este una dintre cele mai reprezentative sărbători ale Statelor Unite ale Americii. Celebrată în fiecare an în a patra zi de joi a lunii noiembrie, această zi are o semnificație aparte pentru americani: este momentul în care familiile se reunesc, pregătesc o masă bogată, își exprimă recunoștința pentru lucrurile bune din viață și păstrează tradiții transmise din generație în generație.
În 2026, Thanksgiving este sărbătorită joi, 26 noiembrie. Sărbătoarea nu are doar o dimensiune religioasă sau istorică, ci și una socială și culturală. Pentru milioane de americani, ea reprezintă o ocazie de întoarcere acasă, de reconectare cu familia și prietenii, dar și începutul simbolic al sezonului sărbătorilor de iarnă.
Spre deosebire de Crăciun, când accentul cade pe cadouri și decoruri festive, Thanksgiving este construită în jurul unei idei simple: recunoștința. Nu este obligatoriu să cumperi daruri, nu există un ritual universal de împodobire a locuinței, iar centrul întregii sărbători rămâne masa în jurul căreia se adună cei dragi.
1. De unde vine Thanksgiving și ce sărbătoresc americanii
Povestea tradițională a Thanksgiving începe în anul 1621, în colonia Plymouth, pe teritoriul actualului stat Massachusetts.
Cu un an înainte, în 1620, un grup de coloniști englezi, cunoscuți sub numele de Pilgrims (pelerini), ajunsese în America la bordul corabiei Mayflower. Primul an a fost extrem de dificil. Mulți dintre coloniști au murit din cauza frigului, a bolilor și a lipsei de hrană.
Supraviețuirea lor a fost legată și de ajutorul populației indigene Wampanoag. Aceștia le-au oferit sprijin și cunoștințe despre cultivarea plantelor locale, pescuit și adaptarea la condițiile din regiune.
În toamna anului 1621, după o recoltă reușită, coloniștii au organizat o sărbătoare care a durat aproximativ trei zile. La eveniment au participat și reprezentanți ai comunității Wampanoag, conduși de liderul Massasoit. Potrivit documentelor istorice, la ospăț au participat aproximativ 90 de membri ai comunității indigene.
Meniul era diferit de cel întâlnit astăzi pe mesele americanilor. Se consumau carne de vânat, păsări sălbatice, pește, fructe de mare, porumb și alte produse locale. Nu există dovezi certe că meniul includea toate preparatele care astăzi sunt considerate tradiționale, în special plăcinta de dovleac și sosul de merișoare.
Acest eveniment este considerat unul dintre momentele care au inspirat sărbătoarea modernă, însă este important de precizat că populațiile indigene organizau ceremonii de mulțumire pentru recolte cu mult înainte de sosirea europenilor. De asemenea, au existat și alte celebrări coloniale de mulțumire în America de Nord.
Cum a devenit Thanksgiving sărbătoare națională?
Transformarea într-o sărbătoare oficială a avut loc mult mai târziu:
1789: George Washington proclamă o zi națională de mulțumire, stabilită pentru 26 noiembrie.
1863: În timpul Războiului Civil, Abraham Lincoln proclamă o zi națională de Thanksgiving în ultima zi de joi din noiembrie.
1939: Franklin D. Roosevelt încearcă să mute sărbătoarea cu o săptămână mai devreme, pentru a prelungi perioada cumpărăturilor de Crăciun. Decizia provoacă nemulțumiri și confuzie.
1941: Congresul stabilește definitiv celebrarea în a patra zi de joi din noiembrie.
Astfel, Thanksgiving devine o sărbătoare federală cu o dată stabilă ca regulă calendaristică.
2. Thanksgiving 2026: date concrete și programul sărbătorii
În 2026, sărbătoarea are loc joi, 26 noiembrie. Pentru americani, însă, evenimentul nu se limitează la o singură zi. În multe familii, pregătirile încep cu câteva zile înainte, iar vacanța se prelungește până în weekend.
Data
Ce se întâmplă
Luni, 23 noiembrie
Încep pregătirile și cumpărăturile pentru masa festivă
Marți, 24 noiembrie
Se pregătesc deserturile și unele garnituri
Miercuri, 25 noiembrie
Sosesc rudele, începe aglomerația în aeroporturi și are loc pregătirea baloanelor paradei din New York
Joi, 26 noiembrie
Thanksgiving Day: parada, mesele în familie, fotbal american
Vineri, 27 noiembrie
Black Friday, ziua marilor reduceri
Sâmbătă, 28 noiembrie
Vizite, cumpărături și activități în familie
Duminică, 29 noiembrie
Întoarcerea spre casă pentru mulți dintre cei plecați în vacanță
În general, școlile și multe universități acordă elevilor și studenților o vacanță în jurul acestei sărbători. Numeroși angajatori oferă liber joi, iar unii și vineri. Totuși, durata exactă a vacanței diferă în funcție de instituție, stat și angajator.
Thanksgiving este una dintre cele mai aglomerate perioade de călătorie din Statele Unite. Americanii se deplasează cu avionul, trenul sau automobilul pentru a petrece sărbătoarea alături de părinți, bunici, frați și prieteni.
Este o imagine caracteristică acestei perioade: autostrăzi aglomerate, aeroporturi pline, magazine aprovizionate pentru sărbătoare și familii care pregătesc împreună masa.
3. Masa tradițională: curcanul este vedeta sărbătorii
Dacă există un preparat care definește Thanksgiving, acesta este curcanul. În limbajul cotidian, americanii numesc uneori sărbătoarea chiar Turkey Day – Ziua Curcanului.
Potrivit National Turkey Federation, aproximativ 87% dintre americani consumă curcan de Thanksgiving, conform statisticii citate de HISTORY.
Dar masa tradițională este mult mai bogată și diferă de la o regiune la alta.
Curcanul la cuptor – piesa centrală
Curcanul este pregătit, de regulă, întreg, rumenit la cuptor și servit pe un platou mare, în mijlocul mesei.
Unele familii îl marinează în saramură înainte de preparare, altele folosesc unt, usturoi, ierburi aromatice și condimente. În anumite regiuni este popular și curcanul prăjit în baie de ulei, numit deep-fried turkey.
Gazda casei se ocupă adesea de prepararea curcanului, care poate necesita mai multe ore.
Stuffing – umplutura tradițională
Este o garnitură preparată din cuburi de pâine, ceapă, țelină, unt, condimente și uneori cârnați sau fructe uscate.
Poate fi gătită în interiorul curcanului sau separat, într-o tavă. În unele familii se numește dressing, mai ales în sudul Statelor Unite.
Mashed potatoes – piureul de cartofi
Piureul de cartofi este una dintre cele mai întâlnite garnituri. Este cremos, bogat în unt și lapte și se servește împreună cu sosul obținut din sucurile lăsate de carne.
Gravy – sosul pentru carne
Este un sos consistent, preparat din grăsimea și sucurile curcanului, la care se adaugă făină și supă. Americanii îl toarnă peste curcan, piure și umplutură.
Cranberry sauce – sosul de merișoare
Un preparat cu gust dulce-acrișor, care însoțește carnea de curcan. Se poate face din fructe proaspete, zahăr și apă sau poate fi cumpărat din magazine, inclusiv în varianta conservată.
Sweet potatoes – cartofii dulci
Sunt pregătiți în diverse moduri: copți, pasați sau transformați într-o caserolă cu zahăr brun și unt. În unele regiuni se servesc cu bezele mici rumenite deasupra.
La finalul mesei apar, de regulă, mai multe tipuri de plăcinte:
Pumpkin pie – plăcintă cu dovleac, scorțișoară, nucșoară și alte condimente.
Pecan pie – plăcintă cu nuci pecan și o umplutură dulce, asemănătoare caramelului.
Apple pie – plăcintă cu mere, scorțișoară și crustă fragedă.
În multe familii, deserturile sunt pregătite cu o zi înainte, pentru ca în ziua sărbătorii să nu mai existe atât de multă muncă în bucătărie.
Ce se întâmplă la masa de Thanksgiving?
Masa nu este doar o ocazie de a mânca. Ea are și o dimensiune simbolică.
Înainte de începerea cinei, membrii familiei se așază împreună, iar cineva spune câteva cuvinte de mulțumire. În familiile religioase se rostește o rugăciune. În altele, fiecare participant este invitat să spună pentru ce este recunoscător.
Un obicei întâlnit în multe case este ca fiecare persoană să menționeze un lucru bun din anul care se apropie de sfârșit: sănătatea, familia, copiii, locul de muncă, prietenii, o reușită sau pur și simplu faptul că toți cei dragi sunt împreună.
Nu este un ritual obligatoriu, dar exprimă foarte bine spiritul sărbătorii.
4. Parada Macy's din New York – spectacolul care deschide Thanksgiving
Una dintre cele mai cunoscute tradiții americane este parada organizată de magazinul Macy's în New York.
Prima ediție a avut loc în 1924, fiind organizată pentru a promova magazinul Macy's din Herald Square. Începând din 1927, parada a devenit celebră pentru baloanele gigantice reprezentând personaje îndrăgite.
Astăzi, evenimentul este urmărit de milioane de oameni, atât pe străzile Manhattanului, cât și la televizor.
Parada include:
baloane uriașe cu personaje din desene animate și filme;
care alegorice spectaculoase;
fanfare și orchestre școlare;
dansatori și majorete;
artiști și vedete invitate;
apariția lui Moș Crăciun, care marchează finalul paradei și apropierea sezonului de Crăciun.
O informație concretă despre ediția din 2026: pe 26 noiembrie, parada Macy's își sărbătorește cea de-a 100-a ediție. Organizatorii au anunțat 100 de elemente gonflabile, între care baloane și alte instalații, iar transmisiunea este programată între orele 8:30 și 12:00, ora locală, pe NBC și Telemundo, precum și pe platforma Peacock.
În ajunul paradei, pe 25 noiembrie, newyorkezii și turiștii pot urmări umflarea baloanelor în cadrul evenimentului Balloon Inflation. Este un spectacol în sine, la care participă numeroși curioși.
Pentru ediția din 2026, autoritățile orașului New York au estimat peste 3,5 milioane de spectatori de-a lungul traseului paradei.
5. Fotbalul american – o altă tradiție de Thanksgiving
Pentru foarte mulți americani, Thanksgiving nu ar fi complet fără fotbal american.
În timp ce curcanul se gătește, televizorul este pornit, iar membrii familiei urmăresc meciurile din NFL (National Football League).
Tradiția meciurilor de Thanksgiving este veche. Detroit Lions au început să joace în această zi în 1934, iar Dallas Cowboys au devenit o altă echipă asociată puternic cu sărbătoarea, începând din 1966.
Pentru unele familii, meciurile sunt urmărite cu aceeași pasiune ca un eveniment important de sărbătoare. Suporterii poartă tricourile echipelor favorite, comentează fazele și își susțin favoriții.
Există și o componentă amuzantă: în timp ce unii urmăresc meciul cu mare atenție, alții profită de moment pentru a discuta, pentru a se relaxa sau pentru a mai lua o porție de plăcintă.
De asemenea, multe comunități organizează competiții sportive locale, inclusiv alergări numite Turkey Trot, la care participă familii, copii și amatori de mișcare.
6. Președintele SUA și grațierea curcanului
Una dintre cele mai neobișnuite tradiții americane este grațierea curcanului de către președintele Statelor Unite.
În fiecare an, în apropierea sărbătorii, Casa Albă organizează o ceremonie în care președintele „grațiază” unul sau doi curcani, care nu vor ajunge pe masa de Thanksgiving.
Tradiția oficială a grațierii prezidențiale a început în timpul mandatului lui George H. W. Bush, în 1989, deși gesturi prin care președinții cruțau curcani existau și înainte.
Ceremonia are un caracter simbolic și este tratată cu mult umor. Curcanul devine pentru câteva minute vedeta presei americane, iar fotografiile cu președintele și pasărea sunt distribuite în întreaga lume.
După ceremonie, păsările sunt trimise la o fermă sau într-un loc unde pot trăi în continuare.
Tradiția este o combinație de spectacol mediatic, umor și simbol național.
7. Generozitatea și voluntariatul – Thanksgiving nu înseamnă doar mâncare
Un aspect important al sărbătorii este solidaritatea față de persoanele care nu au posibilitatea să petreacă Thanksgiving în condiții confortabile.
În Statele Unite, numeroase organizații caritabile, biserici și asociații comunitare organizează acțiuni speciale pentru această zi.
Printre cele mai întâlnite activități se numără:
pregătirea și distribuirea meselor calde pentru persoanele fără adăpost;
colectarea alimentelor neperisabile pentru familiile cu venituri reduse;
oferirea de pachete cu produse alimentare persoanelor în vârstă;
organizarea unor cine comunitare la care poate participa oricine;
voluntariatul în cantine sociale și adăposturi.
În unele orașe, familiile pregătesc porții suplimentare de mâncare pentru vecinii singuri sau pentru persoanele care nu au rude în apropiere.
Există și o tradiție frumoasă: invitația la masă a prietenilor care nu pot ajunge acasă de sărbători. Aceștia sunt numiți uneori Friendsgiving, o combinație între cuvintele friends și Thanksgiving.
Friendsgiving a devenit foarte popular, în special în rândul tinerilor, studenților și persoanelor care locuiesc departe de familiile lor.
8. Friendsgiving – Thanksgiving al prietenilor
În ultimii ani, Friendsgiving a devenit un fenomen cultural important în Statele Unite.
Dacă Thanksgiving tradițional este asociat cu părinții, bunicii și rudele, Friendsgiving este o sărbătoare organizată între prieteni.
De regulă, are loc cu câteva zile înainte de Thanksgiving sau în weekendul apropiat.
Fiecare participant contribuie cu un preparat. Unul aduce curcanul, altul pregătește desertul, altcineva vine cu garnituri, salate sau băuturi.
Este o versiune mai relaxată a sărbătorii, fără formalitățile unei cine de familie.
Pentru studenții americani, care uneori locuiesc la sute sau mii de kilometri de casă, Friendsgiving reprezintă o alternativă la reuniunea familială.
9. Black Friday – de la recunoștință la febra cumpărăturilor
A doua zi după Thanksgiving este cunoscută drept Black Friday și marchează, în mod tradițional, începutul sezonului marilor cumpărături de Crăciun.
În 2026, Black Friday cade pe 27 noiembrie.
Magazinele oferă reduceri la electronice, îmbrăcăminte, electrocasnice, jucării, mobilier și numeroase alte categorii de produse.
Pentru mulți americani, această zi este o ocazie de a cumpăra cadouri de Crăciun la prețuri mai mici.
În trecut, Black Friday era asociată în special cu cozile formate în fața magazinelor încă de la primele ore ale dimineții. Unele magazine deschideau chiar înainte de răsărit.
Astăzi, o parte importantă a cumpărăturilor se desfășoară online, iar reducerile pot începe cu câteva zile înainte de Thanksgiving.
Este interesant de observat contrastul dintre cele două zile: joi, americanii sunt îndemnați să fie recunoscători pentru ceea ce au, iar vineri sunt atrași de ofertele comerciale și de dorința de a cumpăra lucruri noi.
10. Cum își decorează americanii locuințele
Decorarea casei este o altă componentă importantă a sărbătorii.
În luna noiembrie, multe locuințe americane sunt decorate în culorile toamnei: portocaliu, maro, roșu, galben și auriu.
Cele mai utilizate elemente decorative sunt:
dovlecii de diferite dimensiuni;
frunzele uscate și aranjamentele florale de toamnă;
lumânările parfumate;
coronițele decorative de pe ușa de la intrare;
spicele de grâu și porumbul decorativ;
coșurile cu fructe;
șervețelele și fețele de masă în culori tomnatice.
Masa este pregătită cu atenție, uneori cu veselă specială pentru această ocazie.
În centrul mesei se află adesea un aranjament cu dovleci mici, lumânări și frunze decorative.
După Thanksgiving, multe familii schimbă decorațiunile de toamnă cu cele specifice Crăciunului. De aceea, în Statele Unite, finalul lunii noiembrie marchează și începutul atmosferei de sărbători de iarnă.
11. O altă perspectivă asupra sărbătorii: cum privesc Thanksgiving comunitățile indigene
Deși pentru majoritatea americanilor Thanksgiving este o sărbătoare a familiei și recunoștinței, istoria sa este privită diferit de o parte a populațiilor indigene.
Pentru comunitățile native americane, povestea întâlnirii dintre coloniști și Wampanoag nu este întotdeauna una festivă.
După evenimentele din secolul al XVII-lea, colonizarea europeană a dus la pierderea teritoriilor, epidemii, conflicte și destrămarea unor comunități indigene.
Din acest motiv, unele comunități și organizații indigene marchează Thanksgiving ca o zi de reflecție, comemorare și protest.
Un exemplu este National Day of Mourning (Ziua Națională de Doliu), organizată în Plymouth, Massachusetts, începând din 1970, în aceeași zi cu Thanksgiving.
Participanții atrag atenția asupra istoriei populațiilor indigene și asupra consecințelor colonizării.
Această perspectivă este importantă pentru o înțelegere echilibrată a sărbătorii. Thanksgiving poate fi o ocazie autentică de apropiere familială și recunoștință, dar istoria sa trebuie prezentată fără a transforma relația dintre coloniști și populațiile indigene într-o poveste simplificată, exclusiv fericită.
12. Cum arată o zi obișnuită de Thanksgiving într-o familie americană
Pentru a înțelege mai bine atmosfera sărbătorii, merită să urmărim cum se desfășoară o zi obișnuită într-o familie americană.
07:00–09:00 – Încep pregătirile
În bucătărie se pregătește curcanul, se verifică garniturile și se finalizează deserturile. Unele familii au început pregătirile cu o zi înainte.
09:00–12:00 – Parada Macy's
Televizorul este pornit, iar familia urmărește parada din New York. Copiii sunt atrași de baloanele uriașe, personajele animate și spectacolele muzicale.
12:00–14:00 – Sosesc invitații
Rudele și prietenii ajung la locuința gazdelor. Se discută, se fac fotografii și se pregătește masa.
14:00–16:00 – Masa festivă
În multe familii, masa principală are loc după-amiaza, deși ora diferă considerabil de la o casă la alta.
Se servește curcanul, alături de garnituri, sosuri și salate. Înainte de masă, participanții își exprimă recunoștința.
16:00–18:00 – Desert și conversații
Urmează plăcintele, cafeaua și discuțiile în familie. Uneori, invitații ies la o scurtă plimbare.
18:00–22:00 – Fotbal, filme și relaxare
Televizorul rămâne pornit, se urmăresc meciurile NFL, iar membrii familiei continuă să petreacă timp împreună.
Acesta este un exemplu orientativ, nu un program obligatoriu. În unele familii masa este servită la prânz, în altele seara. Unele persoane participă la slujbe religioase, altele preferă excursii, voluntariat sau întâlniri cu prietenii.
13. Thanksgiving în cifre și informații interesante
Câteva date concrete ajută la înțelegerea dimensiunii culturale a sărbătorii:
Reper
Informație
1621
Ospățul de toamnă de la Plymouth
1789
Proclamația de Thanksgiving a lui George Washington
1863
Abraham Lincoln instituie sărbătoarea națională anuală
1924
Prima paradă Macy's
1927
Apar primele baloane gigantice ale paradei
1934
Începe tradiția meciurilor de Thanksgiving ale echipei Detroit Lions
1941
Congresul fixează sărbătoarea în a patra zi de joi din noiembrie
1989
Începe tradiția oficială modernă a grațierii prezidențiale a curcanului
2026
A 100-a ediție a paradei Macy's
14. De ce este Thanksgiving atât de importantă pentru americani?
Thanksgiving este mai mult decât o sărbătoare calendaristică. Ea reflectă câteva valori importante ale societății americane: familia, comunitatea, generozitatea, recunoștința și păstrarea tradițiilor.
Într-o societate în care oamenii se mută frecvent pentru studii sau locuri de muncă, distanțele geografice pot separa familiile. Thanksgiving oferă un motiv puternic pentru întoarcerea acasă.
Este una dintre puținele zile ale anului în care foarte mulți americani își organizează programul în jurul unei mese comune.
Nu este nevoie de cadouri scumpe sau de o petrecere extravagantă. Important este să fii alături de oamenii dragi.
Pentru copii, sărbătoarea este asociată cu parada, curcanul, deserturile și atmosfera de vacanță. Pentru adulți, reprezintă o ocazie de a se reîntâlni cu familia și de a reflecta asupra anului care se apropie de final. Pentru persoanele singure sau aflate în dificultate, acțiunile comunitare pot aduce sentimentul de apartenență.
Poate tocmai această combinație explică popularitatea sărbătorii: este în același timp o tradiție istorică, o reuniune familială, un eveniment televizat, o ocazie de solidaritate și începutul sezonului de Crăciun.
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