Publicat 25 nov. 2026, 10:44 Actualizat 25 nov. 2026, 11:06 Sursă Realitatea.Net, multipolar press

Alexandr Dugin, considerat unul dintre cei mai influenți ideologi apropiați cercurilor de putere de la Kremlin, susține că președinții Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping ar avea acum un „inamic comun”, iar în culise s-ar pregăti o provocare de proporții. Potrivit lui Dugin, adevăratul conflict din lume este între aceste mari puteri și cei pe care el îi numește „globaliști”.

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