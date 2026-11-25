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Extern· 1 min citire
Avertisment sumbru al ideologului Alexandr Dugin: Trump, Putin și Xi au același inamic: „Se pregătește ceva!”
Alexander Dugin (grafică multipolarpress.com)
Publicat25 nov. 2026, 10:44
Actualizat25 nov. 2026, 11:06
SursăRealitatea.Net, multipolar press
Alexandr Dugin, considerat unul dintre cei mai influenți ideologi apropiați cercurilor de putere de la Kremlin, susține că președinții Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping ar avea acum un „inamic comun”, iar în culise s-ar pregăti o provocare de proporții. Potrivit lui Dugin, adevăratul conflict din lume este între aceste mari puteri și cei pe care el îi numește „globaliști”.
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