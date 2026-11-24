Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 nov. 2026, 23:55

O călătorie care trebuia să marcheze începutul unei noi etape în viață s-a încheiat într-o tragedie greu de imaginat. Bérengère Deveaux-Cattino, o tânără de 24 de ani din Canada, a ajuns în Turcia pentru a sărbători absolvirea Facultății de Medicină, însă nu s-a mai întors acasă în viață. Femeia a murit la Istanbul, în iunie 2025, după ce i s-a făcut brusc rău în camera de hotel în care era cazată.

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