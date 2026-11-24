O călătorie care trebuia să marcheze începutul unei noi etape în viață s-a încheiat într-o tragedie greu de imaginat. Bérengère Deveaux-Cattino, o tânără de 24 de ani din Canada, a ajuns în Turcia pentru a sărbători absolvirea Facultății de Medicină, însă nu s-a mai întors acasă în viață. Femeia a murit la Istanbul, în iunie 2025, după ce i s-a făcut brusc rău în camera de hotel în care era cazată.
La mai bine de un an de la deces, familia continuă să caute explicații și contestă ipoteza inițială potrivit căreia tânăra ar fi murit în urma unei intoxicații alimentare. O investigație realizată de postul canadian CBC a adus în discuție o posibilă expunere la fosfină, un gaz extrem de toxic, însă până în prezent nu există dovezi care să confirme că această substanță a provocat moartea tinerei.
Familia nu crede că a fost vorba despre o simplă intoxicație alimentară
Bérengère Deveaux-Cattino se afla la Istanbul într-o călătorie de sărbătoare, după finalizarea studiilor medicale. Planurile sale au fost însă întrerupte după ce s-a îmbolnăvit violent în camera hotelului.
Explicația inițială oferită de autorități, potrivit căreia decesul ar fi fost provocat de o problemă alimentară, nu a convins familia. Rudele tinerei încearcă să afle ce s-a întâmplat în ultimele ore din viața acesteia și dacă mediul în care era cazată ar fi putut contribui la tragedie.
Sora lui Bérengère a preluat demersurile pentru clarificarea cazului și spune că vrea să îi facă auzită povestea, în condițiile în care tânăra nu mai poate vorbi pentru ea însăși.
„Pentru că ea nu mai poate vorbi, voi vorbi eu în locul ei”, a transmis aceasta.
Fosfina, substanța toxică luată în calcul în investigația jurnaliștilor
O anchetă jurnalistică realizată de CBC a identificat posibilitatea ca tânăra canadiană să fi fost expusă la fosfină. Este vorba despre un gaz extrem de periculos, care poate fi eliberat în anumite condiții în urma utilizării unor produse pesticide destinate combaterii insectelor.
Jurnaliștii au descoperit că hotelul în care era cazată Bérengère apela la servicii de dezinsecție. De asemenea, au identificat relatări privind existența unor probleme cu ploșnițele în camere aflate în apropierea celei în care locuia tânăra.
Aceste informații au ridicat semne de întrebare cu privire la posibilele riscuri la care ar fi putut fi expuși turiștii. Totuși, legătura dintre fosfină și decesul tinerei nu a fost demonstrată, iar ipoteza nu trebuie confundată cu o concluzie oficială a anchetei.
Legătura cu tragedia familiei Böcek, care a șocat Turcia
Cazul tinerei canadiene readuce în atenție o altă tragedie produsă la Istanbul, în noiembrie 2025. Atunci, patru membri ai familiei Böcek au murit după ce ar fi fost expuși la fosfină în urma unei operațiuni de dezinsecție desfășurate într-un hotel.
Moartea celor patru persoane a atras atenția asupra pericolelor asociate utilizării unor substanțe chimice foarte toxice în spații închise și asupra măsurilor de siguranță care trebuie respectate în timpul tratamentelor împotriva insectelor.
Investigația CBC a identificat și alte situații suspecte de intoxicație în Turcia, unele dintre ele soldate cu decese. Aceste cazuri ridică întrebări despre modul în care sunt efectuate operațiunile de dezinsecție și despre protecția persoanelor cazate în unitățile turistice.
Întrebările familiei rămân fără răspuns
Pentru apropiații lui Bérengère Deveaux-Cattino, vacanța care trebuia să marcheze un moment fericit din viața tinerei s-a transformat într-o pierdere devastatoare. La 24 de ani, după absolvirea Facultății de Medicină, aceasta avea în față un viitor pe care familia spera să îl împărtășească alături de ea.
Acum, rudele încearcă să obțină clarificări privind circumstanțele morții și să afle dacă tânăra a fost expusă unei substanțe periculoase în hotelul din Istanbul.
Deocamdată, cauza exactă a decesului rămâne un punct central al întrebărilor ridicate de familie. Ipoteza intoxicației cu fosfină este una investigată jurnalistic, dar nu există o confirmare că aceasta a provocat tragedia. Până la stabilirea unor concluzii certe, întrebarea care îi macină pe cei apropiați rămâne aceeași: ce s-a întâmplat, de fapt, în camera de hotel în care Bérengère și-a petrecut ultimele ore?