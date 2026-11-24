Iranul a dezvăluit „Orașul rachetelor”, o rețea de tuneluri blindate cu arme. Noul lansator poate trimite două rachete simultan
Iranul a dezvăluit „Orașul rachetelor”. Foto: X
Teheranul a prezentat imagini dintr-un complex militar subteran cu kilometri de tuneluri, sute de rachete și lansatoare. Demonstrația include un sistem nou, despre care televiziunea iraniană susține că poate lansa două rachete cu combustibil lichid în același timp.
Iranul își prezintă arsenalul subteran și un nou lansator cu două rachete
Iranul a făcut publice imagini dintr-un complex militar construit în subteran, unde apar kilometri de tuneluri, sute de rachete și lansatoare. Demonstrația de forță a inclus și un echipament prezentat drept o premieră: un sistem capabil să transporte și să lanseze simultan două rachete cu combustibil lichid. Prin această prezentare, Teheranul încearcă să transmită Statelor Unite și Israelului că dispune în continuare de capacități militare importante, în pofida atacurilor care i-au vizat infrastructura.
Imaginile au fost difuzate de televiziunea de stat iraniană după vizita unor oficiali de rang înalt ai Corpului Gardienilor Revoluției Islamice într-o instalație subterană. La fața locului au fost prezenți generalul-maior Ahmad Vahidi, comandantul Gardienilor Revoluției, și Majid Mousavi, comandantul Forțelor Aerospațiale ale acestei structuri militare, relatează Al Jazeera.
Teheranul susține că și-a îmbunătățit sistemele de rachete și apărare antiaeriană după confruntările anterioare și că păstrează resurse pentru a continua lupta în cazul unei noi escaladări.
Noul lansator iranian poate trimite două rachete în același timp
Elementul central al prezentării a fost un lansator despre care televiziunea iraniană IRIB a afirmat că poate transporta și lansa simultan două rachete cu propulsie lichidă.
Sistemul a fost arătat în timpul vizitei lui Ahmad Vahidi la instalația subterană, desfășurată sâmbătă, 21 noiembrie. Forțele Aerospațiale ale Gardienilor Revoluției au prezentat mai multe echipamente și rachete modernizate, iar noul lansator a fost evidențiat ca una dintre principalele noutăți ale arsenalului.
Există o diferență față de unele sisteme duble prezentate anterior de Iran. Acestea foloseau rachete cu combustibil solid, în timp ce noul echipament este destinat celor cu propulsie lichidă.
Potrivit explicațiilor difuzate de televiziunea iraniană, rachetele cu combustibil lichid pot fi lansate vertical și oferă posibilitatea controlării vitezei în timpul zborului. Aceste caracteristici ar putea ajuta proiectilele să depășească sistemele de apărare antiaeriană.
Associated Press a remarcat, de asemenea, că noul lansator pare să reprezinte o evoluție față de versiunile duble mai vechi. Propulsia lichidă este mai eficientă și le oferă operatorilor anumite posibilități de ajustare a vitezei și traiectoriei.
Televiziunea de stat iraniană a mai susținut că noile generații de rachete au rază de acțiune mai mare, precizie îmbunătățită și sisteme de ghidare care nu depind de GPS-ul american.
Aceste performanțe sunt însă afirmații ale autorităților iraniene. Imaginile prezentate public nu permit verificarea independentă a tuturor caracteristicilor anunțate și nici nu arată rezultatele unui test de lansare a noului sistem.
„Orașul rachetelor”, o rețea de tuneluri cu sute de arme
Prezentarea militară a venit după ce Forțele Aerospațiale ale Gardienilor Revoluției anunțaseră, pe 10 noiembrie, existența unei noi instalații subterane. Informația fusese transmisă de agenția semioficială Tasnim.
Potrivit autorităților iraniene, asemenea complexe sunt construite pentru a permite depozitarea armamentului și continuarea producției chiar și în condițiile unor bombardamente intense. Gardienii Revoluției au declarat că au transferat în subteran liniile de fabricație pentru rachete și drone, pentru ca activitatea să nu fie întreruptă în cazul unor atacuri asupra instalațiilor de la suprafață.
Înregistrările difuzate de IRIB au surprins coridoare subterane care se întind pe kilometri și în care sunt depozitate sute de rachete, lansatoare și alte echipamente militare. Printre sistemele prezentate se numără și lansatoare duble.
Există însă o limitare importantă în privința acestor imagini. Corespondentul Al Jazeera la Teheran, Resul Serdar, a atras atenția că nu se știe când au fost filmate înregistrările difuzate de televiziunea iraniană. Nici locul exact în care se află instalația nu a fost dezvăluit.
Prin urmare, imaginile confirmă că autoritățile iraniene vor să demonstreze existența unei infrastructuri militare subterane extinse, dar nu oferă date suficiente pentru a stabili câte dintre arme sunt operaționale sau ce capacitate de luptă mai are efectiv arsenalul prezentat.
De ce mută Iranul fabricile de rachete și drone sub pământ
Protejarea infrastructurii militare este unul dintre principalele motive pentru care Iranul construiește astfel de instalații. Depozitele și fabricile amplasate la suprafață pot fi identificate și lovite în timpul unui conflict, iar distrugerea lor poate afecta atât stocurile de armament, cât și capacitatea de producție.
Complexele subterane urmăresc să reducă această vulnerabilitate. Ele pot adăposti rachete și drone deja construite, dar și componentele, materiile prime și substanțele necesare fabricării altor arme.
Rami Khouri, cercetător în domeniul politicilor publice la Universitatea Americană din Beirut și colaborator al Arab Center Washington DC, a explicat că instalațiile de acest tip permit depozitarea pieselor de schimb, a materiilor prime și a substanțelor chimice folosite pentru producția de rachete și drone.
Așadar, strategia nu presupune doar ascunderea armelor deja fabricate, ci și protejarea lanțului de aprovizionare necesar continuării producției militare.
Khouri consideră că Iranul pregătește de zeci de ani asemenea scenarii și că a acumulat cantități importante de materiale și componente. Expertul a declarat pentru Al Jazeera că Teheranul a demonstrat că este pregătit să suporte sancțiunile și să continue lupta chiar și în condiții economice dificile.
Ce mesaj încearcă să transmită Teheranul Statelor Unite și Israelului
Prezentarea lansatorului și a instalației subterane are și o miză politică. Iranul încearcă să arate că atacurile americano-israeliene nu i-au eliminat capacitatea de a răspunde militar și că dispune în continuare de rachete și echipamente pentru o eventuală reluare a confruntării.
Corespondentul Al Jazeera Resul Serdar a explicat că demonstrația Gardienilor Revoluției este destinată în primul rând comunității internaționale. Mesajul transmis este că Iranul nu duce lipsă de muniție și că are suficiente rachete și lansatoare pentru a le folosi dacă războiul izbucnește din nou.
„Gardienii Revoluției încearcă să transmită lumii că nu duc lipsă de muniție, că au suficiente rachete și suficiente lansatoare”, a declarat jurnalistul.
Acesta a adăugat că, în cazul reluării războiului, Iranul ar putea folosi aceste capacități. Prezentarea reprezintă, în același timp, o operațiune de propagandă militară și o încercare de refacere a capacității de descurajare.
Atacurile americano-israeliene au vizat inclusiv infrastructura programului iranian de rachete și instalațiile nucleare. Totuși, amploarea exactă a pagubelor nu este cunoscută. Relatările Associated Press și AFP au arătat că nu există o evaluare completă a efectelor loviturilor asupra infrastructurii militare iraniene.
În aceste condiții, imaginile din complexul subteran nu demonstrează că toate capacitățile militare ale Iranului au rămas intacte.
Rob Geist Pinfold, lector în domeniul securității internaționale la King's College London, consideră că Teheranul este acum mai încrezător în posibilitatea de a-și afirma puterea militară.
Expertul a legat această atitudine și de rezultatul alegerilor intermediare din Statele Unite, în care Partidul Republican al președintelui Donald Trump a suferit pierderi importante, iar democrații au câștigat controlul ambelor camere ale Congresului.
Potrivit lui Pinfold, creșterea costului vieții, alimentată inclusiv de războiul cu Iranul, a influențat votul americanilor. În acest context, la Teheran ar exista impresia că Washingtonul este mai puțin dispus să escaladeze din nou conflictul.
Expertul a folosit comparația cu băiatul care striga „lupul”, afirmând că Trump riscă să fie perceput astfel: avertismentele repetate își pot pierde efectul atunci când amenințarea nu se concretizează.
Blocada americană afectează exporturile de petrol ale Iranului
Demonstrația militară are loc într-un moment în care Teheranul se confruntă și cu presiuni economice importante. Blocada navală americană asupra porturilor din sudul Iranului afectează exporturile de petrol și pune o presiune suplimentară asupra economiei.
Potrivit analizei lui Rob Geist Pinfold, economia iraniană se află deja în recesiune, iar restricțiile asupra exporturilor ar putea agrava situația.
Blocada americană asupra exporturilor iraniene de petrol a fost introdusă pe 13 aprilie 2026. Măsura a fost suspendată în iunie, după apariția unui acord preliminar între Washington și Teheran, dar a fost reintrodusă pe 14 iulie, după prăbușirea înțelegerii.
Reuters a relatat pe 23 noiembrie că exporturile vizibile de petrol iranian au coborât aproape de zero în ultimele luni. Reprezentantul Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că Teheranul va utiliza toate mijloacele disponibile pentru a contracara blocada, pe care o consideră un act de agresiune militară.
În acest context, prezentarea arsenalului subteran are și rolul de a arăta că presiunea economică nu a eliminat capacitatea Iranului de a se apăra și de a riposta în cazul unor noi atacuri.
Rami Khouri consideră că prezentarea treptată a armamentului urmărește să transmită Washingtonului și Israelului că Iranul dispune de sisteme sofisticate, despre care autoritățile susțin că pot depăși anumite bariere defensive și pot lovi ținte din statele considerate adversare.
Cât din arsenalul Iranului a supraviețuit atacurilor
Imaginile din complexul subteran arată că Teheranul încearcă să demonstreze că dispune în continuare de resurse militare importante. Totuși, numărul de rachete surprinse într-o filmare nu oferă automat informații despre câte dintre ele pot fi folosite efectiv și nici despre capacitatea industriei militare de a continua producția în condiții de război.
Nu sunt cunoscute amplasamentul exact al instalației, momentul în care au fost realizate înregistrările și proporția echipamentelor care se află în stare operațională. De asemenea, afirmațiile privind creșterea razei de acțiune, a preciziei și a capacităților de ghidare nu au fost demonstrate independent în cadrul prezentării.
Ceea ce încearcă să transmită autoritățile iraniene este că atacurile asupra infrastructurii militare nu au eliminat, în opinia lor, capacitatea țării de a continua confruntarea. Noul lansator și imaginile din „orașul rachetelor” fac parte dintr-o strategie de descurajare, într-un moment în care Iranul se confruntă simultan cu presiuni militare, economice și diplomatice.
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