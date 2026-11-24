Publicat 24 nov. 2026, 21:26 Sursă Al Jazeera

Teheranul a prezentat imagini dintr-un complex militar subteran cu kilometri de tuneluri, sute de rachete și lansatoare. Demonstrația include un sistem nou, despre care televiziunea iraniană susține că poate lansa două rachete cu combustibil lichid în același timp.

Distribuie articolul