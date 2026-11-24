Publicat 24 nov. 2026, 19:05 Sursă The Moscow Times

Duma de Stat a Rusiei a adoptat proiectul bugetului federal pentru următorii trei ani, care prevede alocarea unui nivel record de fonduri pentru apărare și securitate. Planul include și noi majorări de taxe, în timp ce cheltuielile pentru educație și sănătate vor crește mai modest.

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