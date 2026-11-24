Duma de Stat a Rusiei a adoptat proiectul bugetului federal pentru următorii trei ani, care prevede alocarea unui nivel record de fonduri pentru apărare și securitate. Planul include și noi majorări de taxe, în timp ce cheltuielile pentru educație și sănătate vor crește mai modest.
Camera inferioară a Parlamentului rus a adoptat marți, în a treia și ultima lectură, proiectul bugetului federal pentru perioada 2027-2029. Documentul consfințește creșterea la un nivel fără precedent a fondurilor destinate apărării și securității și prevede noi majorări de taxe, menite să asigure resursele necesare continuării războiului împotriva Ucrainei, scrie The Moscow Times.
Pentru anul 2027, autoritățile estimează un deficit bugetar de 5,44 trilioane de ruble, echivalentul a 66,26 miliarde de dolari. Această sumă reprezintă 2,2% din produsul intern brut prognozat pentru anul respectiv, estimat la 248,32 trilioane de ruble, adică aproximativ 3 trilioane de dolari.
Vicepremierul și ministrul Finanțelor, Anton Siluanov, a declarat că deficitul federal ar urma să scadă față de nivelul record estimat pentru 2026, de 7,34 trilioane de ruble, echivalentul a 89,47 miliarde de dolari. În acest an, deficitul reprezintă 3,2% din PIB.
„În contextul operațiunii militare speciale în curs, acest lucru înseamnă foarte mult”, le-a spus Siluanov reporterilor.
Oficialul a recunoscut totodată că elaborarea bugetului federal devine „din ce în ce mai complicată” de la un an la altul, în condițiile în care autoritățile nu reușesc să atingă țintele anuale privind deficitul din cauza cheltuielilor generate de război.
Pentru intervalul 2027-2029, deficitele bugetare cumulate sunt estimate la 15,81 trilioane de ruble, adică 192,57 miliarde de dolari.
Rusia majorează taxele pentru a acoperi cheltuielile războiului
Pentru a face față creșterii costurilor militare, proiectul bugetului introduce mai multe măsuri fiscale. Printre acestea se numără o grilă progresivă de impozitare, cu o cotă de până la 22% aplicată veniturilor pasive ale persoanelor fizice.
De asemenea, este prevăzută o taxă pe valoarea adăugată de 22% pentru tranzacțiile de comerț online cu amănuntul realizate peste granițe. Companiile din sectoarele mineritului și metalurgiei vor fi vizate de un impozit de 30% pe profiturile excepționale.
Serviciul de presă al Dumei de Stat a anunțat că, înaintea celei de-a doua lecturi a proiectului, parlamentarii au suplimentat fondurile destinate personalului militar și veteranilor de război. În schimb, majorările pentru domeniile considerate civile, precum educația și sănătatea, vor fi mai reduse în comparație cu cele prevăzute pentru apărare și securitate.
Apărarea va absorbi peste o treime din cheltuielile Rusiei în 2027
Cea mai mare parte a resurselor suplimentare este direcționată către sectorul militar. Cheltuielile pentru apărarea națională sunt programate să crească în 2027 cu 27%, până la un nivel record de 17,1 trilioane de ruble, echivalentul a 208,28 miliarde de dolari.
Suma reprezintă peste o treime din totalul cheltuielilor bugetare prevăzute pentru anul viitor, care se ridică la 48,74 trilioane de ruble, aproximativ 593,68 miliarde de dolari.
Dacă sunt incluse și fondurile pentru securitatea națională și structurile de ordine publică, alocările destinate apărării și forțelor de securitate ajung la 21,3 trilioane de ruble, adică 259,43 miliarde de dolari. Astfel, aceste domenii vor absorbi 44% din totalul cheltuielilor guvernamentale.
O investigație publicată anterior de Vyorstka, o publicație rusă care funcționează în exil, indica faptul că peste o treime din cheltuielile guvernamentale vor rămâne clasificate.
Bugetul merge la Consiliul Federației înainte de promulgarea de către Putin
Președintele Dumei de Stat, Veaceslav Volodin, a susținut că bugetul federal conține „tot ceea ce este necesar” pentru sprijinirea veteranilor războiului din Ucraina. El a subliniat, de asemenea, că votul asupra documentului are loc într-un moment în care Rusia se confruntă cu aproape 35.500 de sancțiuni occidentale.
Proiectul a trecut de camera inferioară a Parlamentului cu 396 de voturi pentru și niciun vot împotrivă. Alți 37 de deputați s-au abținut.
După adoptarea în a treia lectură, bugetul federal pentru perioada 2027-2029 va fi transmis Consiliului Federației, camera superioară a Parlamentului rus, pentru aprobare. Ulterior, documentul va ajunge la președintele Vladimir Putin, care trebuie să îl semneze pentru a intra în vigoare.