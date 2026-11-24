Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 nov. 2026, 17:00

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Grecia, după ce autoritățile au anunțat organizarea unei greve generale și a unor manifestații în zilele de 25 și 26 noiembrie 2026. Acțiunile de protest sunt programate atât în Atena, cât și în alte orașe elene, iar transporturile ar putea înregistra întârzieri și modificări de program.

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