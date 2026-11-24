Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Grecia, după ce autoritățile au anunțat organizarea unei greve generale și a unor manifestații în zilele de 25 și 26 noiembrie 2026. Acțiunile de protest sunt programate atât în Atena, cât și în alte orașe elene, iar transporturile ar putea înregistra întârzieri și modificări de program.
Românii care se află deja în Grecia, tranzitează această țară sau au planificate deplasări în următoarele două zile sunt sfătuiți să urmărească informațiile transmise de autorități și să își verifice din timp itinerariile.
Greva generală din Grecia poate afecta toate tipurile de transport
Potrivit informațiilor comunicate de MAE, manifestațiile și greva generală din perioada 25-26 noiembrie ar putea provoca probleme importante în desfășurarea transporturilor.
Una dintre cele mai afectate categorii ar putea fi transportul maritim. Confederația Maritimă Panelenă a transmis că navele vor rămâne în porturi pe durata acțiunii sindicale, ceea ce poate duce la anularea sau reprogramarea curselor maritime.
Călătorii care au rezervări pentru transportul cu feribotul sunt îndemnați să verifice situația plecărilor și eventualele modificări de program pe platforma dedicată autorităților portuare din Grecia: https://www.allovergreece.com/en/port-authorities-greece.
Nici transportul aerian nu este ferit de posibile perturbări. Curse operate pe aeroporturile din Grecia ar putea avea întârzieri sau modificări ale orarelor de zbor.
În același timp, sunt anticipate dificultăți și în transportul feroviar și rutier, în special în zonele în care vor avea loc manifestații.
Ce numere de telefon pot apela românii care au nevoie de ajutor
MAE le reamintește cetățenilor români că pot solicita sprijin consular prin intermediul Ambasadei României la Atena și al Consulatului General de la Salonic.
Pentru informații și asistență consulară, sunt disponibile următoarele numere de telefon:
- Ambasada României la Atena: +30 210 672 8875 și +30 210 672 8879;
- Consulatul General al României la Salonic: +30 231 034 0088.
Apelurile efectuate la aceste numere sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde operatorii oferă asistență în permanență.
Pentru situațiile deosebite, care implică un caracter de urgență, românii pot apela numerele speciale puse la dispoziție de reprezentanțele diplomatice:
- Telefon de urgență – Ambasada României la Atena: +30 697 899 6222;
- Telefon de urgență – Consulatul General al României la Salonic: +30 690 647 9076.
Recomandările MAE pentru românii care ajung în Grecia
Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor să consulte periodic informațiile oficiale înainte de plecare și pe parcursul șederii în Grecia.
Detalii despre situația de securitate și eventualele restricții pot fi găsite pe site-ul instituției, la secțiunea dedicată sfaturilor și alertelor de călătorie, precum și pe paginile Ambasadei României la Atena și Consulatului General de la Salonic:
- https://www.mae.ro/
- https://atena.mae.ro/
- https://salonic.mae.ro/
De asemenea, românii pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, disponibilă pentru accesarea avertismentelor și recomandărilor de călătorie.
Atenționarea este importantă în special pentru persoanele care au bilete de avion, rezervări la feribot sau planuri de deplasare între orașele elene în zilele de miercuri și joi. Verificarea programului transportatorilor înainte de plecare poate preveni situațiile neplăcute provocate de greva generală.