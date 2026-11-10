Alertă MAE pentru românii care călătoresc în Portugalia! Cod roșu de vânt și ploi din cauza ciclonului Charles

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află în Portugalia, tranzitează această țară sau intenționează să ajungă acolo în perioada următoare. Autoritățile portugheze au instituit cod roșu de vreme severă pentru miercuri, din cauza ciclonului Charles, care va aduce rafale puternice de vânt și precipitații abundente.
Fenomenul meteorologic va afecta mai multe zone din centrul și sudul Portugaliei continentale, dar și anumite regiuni ale insulei Madeira. MAE le recomandă cetățenilor români să evite deplasările care nu sunt absolut necesare și să respecte indicațiile autorităților locale.
Ciclonul Charles lovește Portugalia. Mai multe regiuni, vizate de codul roșu
Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Portughez al Mării și Atmosferei (IPMA) a emis pentru miercuri cea mai severă avertizare meteorologică, cod roșu, din cauza intensificărilor puternice ale vântului și a ploilor provocate de ciclonul Charles.
Atenționarea vizează următoarele regiuni din Portugalia continentală:
- Coimbra;
- Santarém;
- Lisabona;
- Portalegre;
- Évora;
- Beja;
- Setúbal;
- Faro.
De asemenea, fenomenele meteorologice periculoase sunt așteptate în zona montană și pe litoralul sudic al insulei Madeira.
Condițiile meteo pot îngreuna deplasările și pot crea situații periculoase, motiv pentru care turiștii și românii care locuiesc în aceste zone sunt sfătuiți să urmărească permanent anunțurile oficiale.
Recomandările MAE pentru românii aflați în Portugalia
În contextul avertizării de cod roșu, Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români să manifeste prudență și să evite drumurile care nu sunt urgente.
Totodată, românii sunt sfătuiți să respecte cu strictețe instrucțiunile transmise de autoritățile portugheze și să consulte periodic informațiile publicate de Serviciul Portughez de Protecție Civilă.
Informațiile oficiale despre evoluția fenomenelor meteorologice și eventualele măsuri de protecție pot fi consultate pe site-ul instituției: https://prociv.gov.pt.
Numere de telefon utile pentru românii care au nevoie de ajutor
MAE reamintește că românii aflați în Portugalia pot solicita asistență consulară prin intermediul Ambasadei României la Lisabona.
Pentru informații și sprijin consular sunt disponibile următoarele numere de telefon:
- +351 21 396 6463;
- +351 21 396 0866;
- +351 21 397 2648.
Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.
În cazul unor situații deosebite, care necesită intervenție urgentă, cetățenii români pot apela și numărul de telefon destinat urgențelor consulare al Ambasadei României la Lisabona:
+351 927 411 628.
Unde pot verifica românii informațiile actualizate despre vreme
Pentru a fi la curent cu avertizările și recomandările oficiale, MAE îi îndeamnă pe cetățenii români să consulte site-urile instituțiilor responsabile:
- Ambasada României la Lisabona: https://lisabona.mae.ro/
- Ministerul Afacerilor Externe: https://www.mae.ro/
- Protecția Civilă din Portugalia: https://prociv.gov.pt.
De asemenea, românii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, disponibilă atât pentru telefoanele Android, cât și pentru dispozitivele Apple.
Aplicația pune la dispoziție informații utile, avertizări și recomandări pentru deplasările în afara țării.
Autoritățile române le recomandă tuturor celor care se află în zonele vizate de avertizarea meteo să urmărească evoluția ciclonului Charles și să nu își asume riscuri inutile pe durata fenomenelor meteorologice extreme.