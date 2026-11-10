Alertă MAE pentru românii care călătoresc în Portugalia! Cod roșu de vânt și ploi din cauza ciclonului Charles

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 nov. 2026, 19:04

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află în Portugalia, tranzitează această țară sau intenționează să ajungă acolo în perioada următoare. Autoritățile portugheze au instituit cod roșu de vreme severă pentru miercuri, din cauza ciclonului Charles, care va aduce rafale puternice de vânt și precipitații abundente.

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