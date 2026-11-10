Alertă de securitate la Casa Albă! Două persoane au fost arestate după incidente în apropierea reședinței lui Donald Trump

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 nov. 2026, 11:21

Serviciul Secret al Statelor Unite a arestat luni, 9 noiembrie, două persoane în apropierea Casei Albe, după două incidente separate produse în zona Lafayette Park, aflată vizavi de complexul prezidențial din Washington. Într-unul dintre cazuri, un autoturism a urcat pe trotuar și a lovit un indicator, iar în celălalt, o persoană a sărit peste un gard de securitate, relatează Reuters. Președintele Donald Trump se afla în interiorul Casei Albe în momentul incidentelor. Din motive de securitate, complexul prezidențial a fost închis temporar, iar circulația rutieră în jurul parcului a fost restricționată.

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