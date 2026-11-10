Alertă de securitate la Casa Albă! Două persoane au fost arestate după incidente în apropierea reședinței lui Donald Trump

Serviciul Secret al Statelor Unite a arestat luni, 9 noiembrie, două persoane în apropierea Casei Albe, după două incidente separate produse în zona Lafayette Park, aflată vizavi de complexul prezidențial din Washington. Într-unul dintre cazuri, un autoturism a urcat pe trotuar și a lovit un indicator, iar în celălalt, o persoană a sărit peste un gard de securitate, relatează Reuters. Președintele Donald Trump se afla în interiorul Casei Albe în momentul incidentelor. Din motive de securitate, complexul prezidențial a fost închis temporar, iar circulația rutieră în jurul parcului a fost restricționată.
Potrivit unui comunicat al Serviciului Secret AL sua, preluat de Reuters, primul incident s-a produs cu puțin înainte de ora locală 10:00 (16.00, ora României), când un autoturism a intrat pe trotuarul care înconjoară Lafayette Park, peste drum de Casa Albă.
Aproximativ în același timp, o a doua persoană a sărit peste un gard de securitate în apropierea colțului de nord-vest al parcului. Aceasta a fost, de asemenea, arestată rapid.
Autoritățile au precizat că ambele incidente sunt investigate. Deocamdată, nu este clar dacă cele două evenimente au avut vreo legătură între ele.
Șoferul a fost imobilizat după o confruntare cu agenții de securitate
Potrivit publicației The Statesman, autoturismul implicat în primul incident era un sedan argintiu, care a ajuns pe zona pietonală din partea de nord a Lafayette Square și a lovit un indicator rutier.
Imaginile video distribuite în mediul online arată că șoferul a coborât din mașina care scotea fum, după care a avut loc o confruntare fizică între acesta și personalul de securitate. Mai exact, acesta s-ar fi opus fizic intervenţiei forţelor de ordine, ”însă a fost arestat rapid”, au precizat reprezentanții Secret Service.
Secret Service a anunțat că a desfășurat o operațiune de verificare a vehiculului, pentru a se asigura că acesta nu conținea explozibili. Totodată, autoritățile au închis drumurile din apropierea parcului.
Identitatea persoanei arestate, circumstanțele care au dus la producerea incidentului și eventualul motiv al acțiunii nu erau cunoscute la momentul transmiterii acestei știri.
Casa Albă, închisă temporar
După producerea incidentului, Serviciul Secret le-a cerut membrilor corpului de presă acreditați la Casa Albă să intre în clădire și să rămână în interior, în timp ce forțele de securitate intervenau în zonă. Restricțiile au fost instituite ca măsură de precauție, scriu jurnaliștii de la The Statesman, iar accesul și circulația în apropierea complexului prezidențial au fost temporar limitate.
Alertă Casa Albă/ Profimedia
Ancheta autorităților este în plină desfășurare, iar până la momentul publicării acestei știri nu au fost oferite detalii suplimentare despre cele două evenimente.