Bilanțul exploziei de la fabrica din Turcia a crescut dramatic: 17 morți și 12 răniți

Bilanțul exploziei produse luni la o uzină siderurgică din apropierea orașului Izmir, în vestul Turciei, a crescut la 17 morți și 12 răniți, potrivit celor mai recente informații transmise de autorități. În primele ore după deflagrație, autoritățile anunțaseră șase decese și 13 persoane rănite.
Potrivit informațiilor actualizate, unul dintre muncitorii răniți, care se afla în stare critică, a murit ulterior la spital. Astfel, numărul victimelor a ajuns la 17, toate fiind angajați ai fabricii HABAŞ Demir Çelik, din districtul Aliaga, provincia Izmir.
Tragedia s-a produs luni, 9 noiembrie, în jurul prânzului, când o explozie puternică a zguduit complexul industrial. Deflagrația a fost urmată de un incendiu de proporții, iar imaginile de la fața locului au surprins flăcări și o coloană densă de fum ridicându-se deasupra uzinei.
Cum s-a produs explozia de la fabrica din Turcia
Potrivit primelor informații furnizate de autorități, accidentul s-ar fi produs după ce o macara care transporta un cazan de schimb s-a prăbușit într-un cuptor industrial. Incidentul a avut loc în timpul unor lucrări de mentenanță programate la unul dintre cuptoarele electrice cu arc ale fabricii.
Guvernatorul provinciei Izmir, Süleyman Elban, a declarat că impactul a provocat o explozie violentă și un incendiu în interiorul unității de producție.
Președintele Recep Tayyip Erdoğan a confirmat inițial moartea a 16 persoane, însă bilanțul a fost revizuit ulterior, după decesul muncitorului aflat în stare critică.
Cinci persoane ar fi fost arestate. Ancheta continuă
Autoritățile turce au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul și dacă au existat eventuale încălcări ale normelor de securitate în muncă.
Ministrul Justiției, Akin Gürlek, a anunțat desemnarea a patru procurori pentru investigarea cazului. Totodată, potrivit BBC, care citează relatări ale presei locale, cel puțin cinci persoane ar fi fost arestate în legătură cu incidentul.
Anchetatorii urmează să stabilească de ce s-a prăbușit macaraua și dacă deficiențele tehnice sau eventualele neglijențe au contribuit la producerea exploziei.
Fabrica HABAŞ se află în districtul Aliaga, o importantă zonă industrială din provincia Izmir. Unitatea a fost înființată în 1987 și are o capacitate anuală de producție de aproximativ 4,5 milioane de tone de oțel.