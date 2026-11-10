Bilanțul exploziei de la fabrica din Turcia a crescut dramatic: 17 morți și 12 răniți

Publicat 10 nov. 2026, 08:51 Actualizat 10 nov. 2026, 08:54

Bilanțul exploziei produse luni la o uzină siderurgică din apropierea orașului Izmir, în vestul Turciei, a crescut la 17 morți și 12 răniți, potrivit celor mai recente informații transmise de autorități. În primele ore după deflagrație, autoritățile anunțaseră șase decese și 13 persoane rănite.

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