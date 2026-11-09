Accident mortal în Italia. Roxana, o româncă de 27 de ani, a murit. Tânăra era asistentă medicală

Publicat 9 nov. 2026, 16:16 Actualizat 9 nov. 2026, 16:17

O româncă în vârstă de doar 27 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier devastator produs în Italia, în apropiere de orașul L’Aquila. Roxana Pușcașu, cunoscută de prieteni și apropiați drept Roxy, a murit după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune frontală cu un camion care transporta o macara. Vestea dispariției sale a provocat o profundă tristețe în comunitatea în care trăia.

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