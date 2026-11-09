Accident mortal în Italia. Roxana, o româncă de 27 de ani, a murit. Tânăra era asistentă medicală

O româncă în vârstă de doar 27 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier devastator produs în Italia, în apropiere de orașul L’Aquila. Roxana Pușcașu, cunoscută de prieteni și apropiați drept Roxy, a murit după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune frontală cu un camion care transporta o macara. Vestea dispariției sale a provocat o profundă tristețe în comunitatea în care trăia.
Originară din România, Roxana se stabilise de mai mulți ani în Italia, unde își construise o viață și își găsise drumul profesional. Avea numai 27 de ani și numeroase planuri de viitor, însă totul s-a sfârșit brusc în urma impactului violent.
Cine era Roxana Pușcașu, românca de 27 de ani care a murit în Italia
Roxana Pușcașu locuia în L’Aquila, în regiunea Abruzzo, unde devenise cunoscută printre localnici și membrii comunității românești. Cei care au cunoscut-o îi spuneau Roxy.
De-a lungul timpului, tânăra a avut mai multe experiențe profesionale. La început a lucrat ca barmaniță, iar ulterior și-a continuat parcursul în domeniul medical, ajungând să fie asistentă într-un cabinet stomatologic.
Dispariția sa prematură a lăsat în urmă multă durere. Roxana era fiica lui Mihai și a Mariei și avea un frate, Alexandru. Familia trebuie acum să facă față unei pierderi cumplite, în timp ce mesajele de compasiune și solidaritate au început să apară din partea celor care au cunoscut-o.
Cum s-a produs accidentul în care a murit românca
Tragedia s-a petrecut pe drumul național SS17 din Italia, la kilometrul 15,100, în zona localității Scoppito, pe tronsonul dintre Sella di Corno și L’Aquila, arată ilcapoluogo.it.
Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, autoturismul condus de Roxana Pușcașu s-a ciocnit frontal cu un camion care transporta o macara. Forța impactului a fost extrem de mare, iar mașina tinerei a ajuns prinsă sub vehiculul de mare tonaj.
Intervenția echipajelor de salvare a fost una amplă. La locul accidentului au fost trimise echipaje medicale, iar pentru a facilita intervenția a fost solicitat inclusiv un elicopter de salvare. De asemenea, carabinierii și reprezentanții administratorului infrastructurii rutiere din Italia au participat la operațiunile desfășurate în zonă.
Din păcate, rănile suferite de tânăra de 27 de ani au fost incompatibile cu viața. În ciuda eforturilor depuse de salvatori, medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva.
Trafic blocat după accidentul mortal din apropiere de L’Aquila
În urma coliziunii, circulația rutieră pe tronsonul respectiv al drumului național SS17 a fost oprită temporar în ambele direcții. Măsura a fost necesară pentru desfășurarea intervenției, efectuarea cercetărilor și îndepărtarea vehiculelor implicate.
Autoritățile italiene au demarat verificări pentru a reconstitui cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia și pentru a stabili ce a provocat impactul dintre autoturismul condus de Roxana și camion.
Moartea tinerei românce, la numai 27 de ani, reprezintă o pierdere dureroasă pentru familie, prieteni și comunitatea din L’Aquila, acolo unde aceasta își construise viața departe de România.