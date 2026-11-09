Ecusonul controversat găsit pe echipamentul atacatorului din Cracovia. Ce legătură are simbolul cu pirații, trupele speciale și războiul din Ucraina
Ecusonul controversat găsit pe echipamentul atacatorului din Cracovia. Foto/Captură
Simbolul de pe echipamentul criminalului din Polonia, scheletul cu coarne, clepsidra și inima însângerată străpunsă de o suliță, formează un simbol întâlnit în cultura echipamentelor tactice și în mediile militare. Dincolo de designul neobișnuit, însemnul transmite un mesaj asociat cu lipsa de cruțare.
Un simbol cu o încărcătură istorică și militară aparte a atras atenția anchetatorilor după atacul sângeros din Cracovia. Pe echipamentul lui Michał Oksiński, tânărul de 24 de ani implicat în tragedie, a fost descoperit un ecuson care înfățișează un schelet cu coarne, o clepsidră și o inimă străpunsă de o suliță. Imaginea este asociată cu expresia „No prisoners” („Nu iau prizonieri”) și cu o emblemă inspirată de legenda piratului Blackbeard.
Însemnul este cunoscut în comunitățile pasionate de echipamente tactice și în anumite medii militare occidentale, inclusiv în cele asociate forțelor speciale americane. Apariția sa pe echipamentul atacatorului a alimentat speculațiile privind eventuale conexiuni cu grupări militare sau cu războiul din Ucraina. Totuși, simpla purtare a ecusonului nu demonstrează apartenența la o unitate militară sau la o organizație anume.
Ce reprezintă ecusonul găsit pe echipamentul atacatorului din Cracovia
Ecusonul purtat de Michał Oksiński este cunoscut sub denumirea de „Blackbeard's Flag”, adică steagul lui Blackbeard. Desenul reunește trei elemente principale: un schelet cu coarne, o clepsidră și o suliță care străpunge o inimă însângerată.
În interpretarea asociată simbolului, fiecare detaliu transmite o idee distinctă. Scheletul cu coarne trimite la moarte și la reprezentări demonice, clepsidra sugerează trecerea timpului și apropierea sfârșitului, iar inima străpunsă simbolizează violența și lipsa de îndurare față de adversar.
Imaginea este legată de mesajul „No prisoners”, o expresie utilizată pentru a sugera o atitudine de luptă fără compromisuri și refuzul de a cruța inamicul.
În cultura echipamentelor tactice, asemenea însemne sunt cunoscute drept „morale patches”. Ele nu au, în mod obișnuit, statutul oficial al insignelor militare și sunt purtate mai degrabă pentru mesajul simbolic, identitatea informală sau mentalitatea pe care o exprimă.
Povestea din spatele steagului lui Blackbeard, celebrul pirat din secolul al XVIII-lea
Numele emblemei face trimitere la Edward Teach, cunoscut drept Blackbeard, unul dintre cei mai faimoși pirați ai începutului de secol al XVIII-lea. Activ în jurul anilor 1700-1718, acesta și-a construit o reputație înfricoșătoare prin raidurile maritime și prin imaginea intimidantă pe care o proiecta în fața adversarilor.
Potrivit unei tradiții populare, steagul său ar fi avut un desen asemănător celui de pe ecusonul identificat în Cracovia. Simbolul ar fi fost conceput pentru a transmite echipajelor navelor atacate că rezistența putea avea consecințe mortale.
Există însă o diferență importantă între legendă și dovezile istorice.
Cercetătorii proiectului arheologic Queen Anne's Revenge, dedicat navei asociate cu Blackbeard, arată că nu există documente contemporane care să confirme că piratul a folosit exact această reprezentare.
Prima ilustrare cunoscută a desenului a apărut în 1912, într-un articol din publicația The Mariner's Mirror. La acel moment, imaginea era prezentată drept un model generic de steag pirateresc, fără o atribuire directă lui Blackbeard.
Asocierea cu celebrul pirat s-a conturat ulterior, prin intermediul reprezentărilor populare despre epoca pirateriei. Prin urmare, legătura dintre Blackbeard și emblema devenită astăzi cunoscută în mediile tactice nu este confirmată de surse istorice din perioada în care acesta a trăit.
Cum a ajuns simbolul în cultura trupelor speciale americane
De-a lungul timpului, imaginea a fost preluată în diferite comunități militare occidentale. Potrivit publicației poloneze Onet, una dintre primele asocieri cunoscute este cu SEAL Team 3, o unitate a forțelor speciale ale Marinei SUA.
Ecusonul a devenit ulterior popular și în rândul altor militari și al persoanelor interesate de echipamente tactice. Publicația specializată SPARTANAT scria încă din februarie 2019 despre circulația acestui model și despre legătura sa inițială cu SEAL Team 3.
Emblema a fost observată și în afara Statelor Unite. O fotografie din 2019, identificată de publicația Demagog, arată un militar britanic din cadrul Special Air Service (SAS) purtând un însemn asemănător. Imaginea a fost asociată cu intervenția antiteroristă desfășurată în Nairobi, Kenya, după atacul asupra hotelului DusitD2.
Popularitatea ecusonului nu înseamnă însă că acesta este rezervat militarilor. Modele similare sunt comercializate și purtate de veterani, colecționari, practicanți de airsoft și pasionați de echipamente de supraviețuire.
Forward Observations Group și controversa legăturii cu Ucraina
După atacul din Cracovia, în mediul online au apărut comparații între ecusonul atacatorului și simbolurile utilizate de Forward Observations Group (FOG), o inițiativă americană cunoscută în comunitatea echipamentelor tactice.
Organizația, fondată de Derrick Bales, fost militar american și veteran al războiului din Afganistan, este asociată cu comercializarea de îmbrăcăminte și accesorii tactice, activități de instruire și conținut publicat pe rețelele sociale.
Reprezentanții FOG au călătorit în mai multe zone de conflict, inclusiv în Ucraina, Irak și Siria, unde au realizat materiale foto și video și au intrat în contact cu luptători locali.
Prezența grupului în Ucraina și fotografiile realizate alături de militari ucraineni au contribuit la apariția unor speculații privind natura activităților sale.
Ecusonul atacatorului nu este identic cu logo-ul FOG
Verificările realizate de publicațiile OKO.press și Demagog au evidențiat o diferență între simbolul găsit pe echipamentul lui Oksiński și una dintre versiunile emblemei Forward Observations Group.
Deși ambele reprezentări folosesc imaginea unei figuri scheletice cu coarne și a unei sulițe, există o diferență vizibilă: în varianta asociată FOG, arma este îndreptată spre litera „F”, în timp ce ecusonul de tip Blackbeard prezintă o inimă străpunsă.
În plus, modelul Blackbeard este disponibil comercial și poate fi achiziționat de persoane fără nicio legătură cu armata sau cu organizațiile de profil.
Prin urmare, asemănarea grafică nu constituie o dovadă că tânărul din Cracovia ar fi fost membru al FOG sau al unei formațiuni militare din Ucraina.
Ce au stabilit autoritățile poloneze despre presupusele legături militare ale atacatorului
Apariția ecusonului a generat întrebări privind trecutul lui Michał Oksiński și eventualele sale conexiuni cu mediul militar.
Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a respins informațiile potrivit cărora tânărul ar fi făcut parte din Armata Poloneză. Oficialul a precizat că acesta nu a fost și nu este militar al forțelor armate poloneze.
De asemenea, verificările citate de Demagog nu au identificat însemnul drept o dovadă a participării atacatorului la războiul din Ucraina sau a apartenenței sale la Legiunea Internațională.
Ancheta a inclus și verificări ale activității sale pe internet. Polițiștii specializați în combaterea criminalității cibernetice au urmărit să stabilească dacă tânărul participa la anumite comunități online, dacă publica mesaje radicale și dacă existaseră indicii privind pregătirea atacului.
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului polonez de Interne, Karolina Galecka, a declarat, potrivit Reuters, că mai multe embleme găsite pe hainele atacatorului au fost analizate. Simbolurile pot avea semnificații diferite, iar specialiștii continuă examinarea lor.
Oficialii polonezi au menționat și posibilitatea unei influențe din partea ideologiilor de extremă dreapta, fără să prezinte, la momentul relatării, concluzii definitive.
Atacul din Cracovia: șase persoane au murit și alte 15 au fost rănite
Tragedia care a readus în atenție simbolul Blackbeard s-a produs pe 7 noiembrie 2026, în Piața Mare din Cracovia.
Potrivit informațiilor prezentate în materialul-sursă, Michał Oksiński, în vârstă de 24 de ani, a intrat cu mașina în zona centrală și a deschis focul asupra trecătorilor. Șase persoane au fost ucise, iar alte 15 au suferit răni. Printre victime s-au aflat și cetățeni străini.
Polițiștii au intervenit și l-au împușcat pe atacator, care a fost transportat la spital în stare critică. Luni, 9 noiembrie, autoritățile au confirmat decesul acestuia.
Anchetatorii investighează și moartea a trei membri ai familiei tânărului, ale căror trupuri au fost găsite într-o locuință din Ostrowiec Świętokrzyski. Primele informații ale procurorilor indică faptul că aceeași persoană ar fi responsabilă pentru ambele evenimente.
Investigația continuă pentru stabilirea motivelor atacului, verificarea activității online a tânărului și clarificarea semnificației obiectelor și simbolurilor descoperite asupra sa.
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