Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 nov. 2026, 10:26

Simbolul de pe echipamentul criminalului din Polonia, scheletul cu coarne, clepsidra și inima însângerată străpunsă de o suliță, formează un simbol întâlnit în cultura echipamentelor tactice și în mediile militare. Dincolo de designul neobișnuit, însemnul transmite un mesaj asociat cu lipsa de cruțare.

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