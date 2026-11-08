Masacrul din Cracovia. Poliția confirmă: atacatorul și-ar fi ucis părinții și sora. Detalii sinistre din trecutul suspectului

Publicat 8 nov. 2026, 10:48 Actualizat 8 nov. 2026, 11:09 Sursă Realitatea.net, eska radio pl

Ancheta privind masacrul care a șocat Polonia capătă proporții și mai dramatice. La câteva ore după atacul armat din centrul Cracoviei, soldat cu șase morți și cel puțin 15 răniți, poliția a confirmat că trupurile găsite într-un apartament în care locuia principalul suspect sunt ale părinților și surorii acestuia. Potrivit anchetatorilor, cei trei prezentau răni prin împușcare. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional, în special pentru minori și persoanele sensibile!

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