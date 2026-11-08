Masacrul din Cracovia. Poliția confirmă: atacatorul și-ar fi ucis părinții și sora. Detalii sinistre din trecutul suspectului

Ancheta privind masacrul care a șocat Polonia capătă proporții și mai dramatice. La câteva ore după atacul armat din centrul Cracoviei, soldat cu șase morți și cel puțin 15 răniți, poliția a confirmat că trupurile găsite într-un apartament în care locuia principalul suspect sunt ale părinților și surorii acestuia. Potrivit anchetatorilor, cei trei prezentau răni prin împușcare. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional, în special pentru minori și persoanele sensibile!
În noaptea de 7 spre 8 noiembrie 2026, unitățile antiteroriste au evacuat locatarii blocului în care locuia principalul suspect, înainte de a descinde în apartamentul familiei. Acolo, anchetatorii au găsit cadavrele a trei persoane și mai multe arme de foc. Ulterior, autoritățile au confirmat suspiciunea inițială: cele trei victime erau părinții și sora atacatorului, potrivit informațiilor comunicate de poliția poloneză și citate de Radio Eska.
Părinții și sora autorului masacrului de la Cracovia au fost găsiți morți
Sâmbătă seara (7 noiembrie 2026), după atacul sângeros în timp ce atenția întregii țări era concentrată asupra atacului din Cracovia, polițiștii au anunțat descoperirea a încă 3 victime, într-un apartament din centrul orașului Ostrowiec Swietokrzyski. Premierul polonez Donald Tusk a afirmat, citând informații de la anchetatori, că ar fi rude cu principalul suspect, iar confirmarea a venit dumincă dimineață.
Victimele sunt rudele cele mai apropiate ale tânărului reținut după atacul armat.
Anchetatorii au precizat că toate cele trei victime prezentau răni compatibile cu împușcarea, urmând ca rezultatele expertizelor medico-legale să stabilească exact circumstanțele decesului.
Un adevărat arsenal descoperit în locuința atacatorului
Potrivit presei poloneze, în apartamentul familiei au fost găsite mai multe arme de foc, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă acestea au fost folosite în tragedia care a precedat atacul din Cracovia.
Datele apărute în anchetă arată că suspectul deținea legal permis de armă pentru tir sportiv și avea două arme înregistrate pe numele său. De asemenea, era membru al unui club de tir frecventat și de tatăl său. De altfel, potrivit informațiilor publicate de presa poloneză, tatăl suspectului avea la rândul său permis legal și deținea nu mai puțin de 11 arme de foc.
Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate succesiunea evenimentelor și motivele care au stat la baza unuia dintre cele mai grave atacuri armate din istoria recentă a Poloniei.
Fascinat de ideologiile de extremă dreapta și de violență
Potrivit informațiilor apărute în presa poloneză, suspectul, identificat neoficial drept Michał O., avea aproximativ 24-25 de ani, era originar din Ostrowiec Świętokrzyski și lucra ca strungar.
Mai multe publicații locale susțin că tânărul manifesta de ani de zile o fascinație pentru moarte, violență și ideologii ultranaționaliste. Foști colegi de școală au relatat comportamente care, retrospectiv, par alarmante.
O fostă colegă a declarat pentru Radio Eska că își amintește desene realizate de acesta în timpul orelor.