Protest la Paris: 46.000 de oameni au ieșit în stradă nemulțumiți de nivelul de trai și de sistemul de educație. Au avut loc ciocniri cu poliția

Aproximativ 46.000 de persoane au participat sâmbătă, 7 noiembrie, la un protest organizat la Paris împotriva deteriorării nivelului de trai și a problemelor din sistemul de educație din Franța, potrivit estimărilor poliției. Manifestația s-a desfășurat în mare parte fără incidente, însă la final au avut loc ciocniri între un grup de manifestanți și forțele de ordine, după reținerea unui bărbat, potrivit AFP.
Protestatarii au pornit din Piața Republicii din Paris și au mers în marș până în Piața Națiunii. La finalul marșului, polițiștii au folosit gaze lacrimogene împotriva unor persoane care aruncau cu obiecte și lansau petarde în direcția forțelor de ordine.
De ce au intervenit polițiștii la finalul protestului din Paris?
Potrivit prefecturii de poliție din Paris, incidentele au izbucnit în momentul în care agenții au încercat să rețină un bărbat care ar fi incendiat o pubelă.
În timpul intervenției, manifestanții au scandat „Cărați-vă!” către polițiști. Un membru al forțelor de ordine le-a cerut în repetate rânduri participanților să părăsească zona în mod pașnic: „Doamnelor, domnilor, dispersați-vă cu calm”, relatează AFP.
Câți oameni au participat la protestele din Franța?
Numărul participanților la manifestația de sâmbătă din Paris a fost mai mic decât cel înregistrat pe 5 noiembrie, când aproximativ 65.000 de persoane au ieșit în stradă.
Este a patra sâmbătă consecutivă în care au loc manifestații de amploare în Franța, la apelul organizațiilor sindicale și de tineret.
Potrivit BFMTV, poliția a estimat că 146.000 de persoane au participat la protestele organizate la nivel național. Organizatorii au avansat însă o cifră mult mai mare, de aproximativ 250.000 de participanți.
Pentru menținerea ordinii publice, autoritățile au mobilizat 70.000 de polițiști și jandarmi.
Ciocniri cu poliția și în Lyon și Lille
Incidente au fost raportate și în alte orașe din Franța. La Lyon, 11 persoane au fost reținute în urma confruntărilor cu forțele de ordine.