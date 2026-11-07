Protest la Paris: 46.000 de oameni au ieșit în stradă nemulțumiți de nivelul de trai și de sistemul de educație. Au avut loc ciocniri cu poliția

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 7 nov. 2026, 21:03

Aproximativ 46.000 de persoane au participat sâmbătă, 7 noiembrie, la un protest organizat la Paris împotriva deteriorării nivelului de trai și a problemelor din sistemul de educație din Franța, potrivit estimărilor poliției. Manifestația s-a desfășurat în mare parte fără incidente, însă la final au avut loc ciocniri între un grup de manifestanți și forțele de ordine, după reținerea unui bărbat, potrivit AFP.

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