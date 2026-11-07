Rămășițe umane descoperite la bordul petrolierului lovit de o dronă, în Marea Neagră. Anchetatorii iau în calcul șase victime

Rămășițe umane au fost descoperite la bordul petrolierului „Wine Trader”, lovit de o dronă pe 15 octombrie, în largul coastelor României. Nava a fost transferată în portul bulgar Varna pentru reparații, iar descoperirea a fost făcută în timpul operațiunilor de curățare. Autoritățile bulgare au dispus analize ADN pentru identificarea victimelor.
Potrivit informațiilor transmise sâmbătă de Parchetul din Varna și citate de agenția France Presse (AFP), rămășițele umane au fost găsite în timpul lucrărilor efectuate la bordul navei.
Potrivit sursei citate, starea în care se află rămășițele nu permite, deocamdată, stabilirea cu certitudine a numărului persoanelor decedate.
O sursă din cadrul forțelor de ordine bulgare însă a declarat pentru AFP că este vorba, cel mai probabil, despre șase persoane.
Ce se știe despre atacul cu dronă asupra petrolierului Wine Trader
Deși comunicatul Parchetului din Varna nu menționează numele navei, instituția precizează că aceasta naviga sub pavilionul statului San Marino. Informația corespunde petrolierului „Wine Trader”, care a fost implicat într-un incident pe 15 octombrie, la aproximativ 24 de kilometri sud-est de Sulina, în zona de vărsare a Dunării în Marea Neagră.
În urma incidentului, șapte dintre cei 12 membri ai echipajului au fost dați dispăruți, în timp ce ceilalți cinci au fost salvați.
Potrivit Parchetului din Varna, nava a ajuns la începutul lunii noiembrie în portul bulgar, unde urma să fie supusă unor lucrări de reparații.
În paralel, autoritățile române desfășoară propria anchetă pentru stabilirea împrejurărilor în care petrolierul a fost lovit de dronă.
Bilanțul atacurilor cu drone din Marea Neagră
Incidentul în care a fost implicat petrolierul „Wine Trader” face parte dintr-o serie de atacuri care au vizat nave comerciale în largul coastelor României și Bulgariei.
Potrivit informațiilor AFP, de la începutul lunii octombrie, cel puțin nouă nave comerciale au fost lovite de drone în această zonă a Mării Negre, incidentele soldându-se cu 34 de persoane decedate sau date dispărute.
Descoperirea rămășițelor umane de la bordul petrolierului are loc înaintea vizitei oficiale pe care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să o efectueze în regiunea Mării Negre, în zilele de 9 și 10 noiembrie. Potrivit informațiilor comunicate de Comisia Europeană, Ursula von der Leyen va ajunge luni la București, iar marți se va deplasa la Varna, unde are programată o întâlnire cu premierul bulgar Roumen Radev și o vizită la Academia Navală.