Rămășițe umane descoperite la bordul petrolierului lovit de o dronă, în Marea Neagră. Anchetatorii iau în calcul șase victime

Publicat 7 nov. 2026, 17:04 Actualizat 7 nov. 2026, 17:07

Rămășițe umane au fost descoperite la bordul petrolierului „Wine Trader”, lovit de o dronă pe 15 octombrie, în largul coastelor României. Nava a fost transferată în portul bulgar Varna pentru reparații, iar descoperirea a fost făcută în timpul operațiunilor de curățare. Autoritățile bulgare au dispus analize ADN pentru identificarea victimelor.

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