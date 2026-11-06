Putin a început să ceară mai mult teritoriu ucrainean pentru a opri războiul. Ce plan pregătește Kremlinul

Publicat 6 nov. 2026, 23:18 Actualizat 6 nov. 2026, 23:34 Sursă Financial Times

Vladimir Putin nu s-ar mulțumi cu cedarea teritoriilor din Donbas și ar urmări noi concesii teritoriale din partea Ucrainei în schimbul unui acord de pace. În paralel, atacurile asupra infrastructurii ucrainene ar urma să slăbească poziția Kievului la negocieri.

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