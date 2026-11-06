Putin a început să ceară mai mult teritoriu ucrainean pentru a opri războiul. Ce plan pregătește Kremlinul
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Vladimir Putin nu s-ar mulțumi cu cedarea teritoriilor din Donbas și ar urmări noi concesii teritoriale din partea Ucrainei în schimbul unui acord de pace. În paralel, atacurile asupra infrastructurii ucrainene ar urma să slăbească poziția Kievului la negocieri.
Vladimir Putin încearcă să profite de dorința lui Donald Trump de a încheia cât mai repede războiul din Ucraina pentru a obține noi concesii teritoriale și pentru a slăbi atât Kievul, cât și poziția Europei. Liderul de la Kremlin nu ar considera suficientă cedarea teritoriilor din Donbas aflate încă sub control ucrainean, ci ar urmări obținerea unor noi avantaje teritoriale în cadrul unui acord final, potrivit unor surse implicate în discuțiile neoficiale pentru oprirea conflictului, citate de Financial Times.
Informațiile apar după ce Trump a vorbit despre un „mare acord” care ar putea avea efecte nu doar asupra Ucrainei, ci asupra întregii Europe. În schimb, Putin ar fi transmis că retragerea trupelor ucrainene din zonele Donbasului pe care Kievul le mai controlează reprezintă doar o condiție preliminară pentru încetarea focului. Concesiile suplimentare ar urma să fie negociate ulterior, în schimbul unor garanții de securitate care ar implica NATO.
Putin ar folosi atacurile de iarnă pentru a forța Kievul să cedeze
Sursele Financial Times consideră puțin probabil ca negocierile programate săptămâna viitoare la Abu Dhabi să ducă la un armistițiu. Potrivit acestora, Putin încearcă să recâștige avantajul în război prin intensificarea bombardamentelor asupra Ucrainei în timpul iernii.
Unul dintre interlocutorii publicației a descris astfel strategia atribuită liderului rus:
„Vă voi distruge toată infrastructura până când veți accepta. Până anul viitor, Ucraina nu va mai avea nicio infrastructură. Toate podurile, porturile, căile ferate, infrastructura energetică, centralele electrice... vor fi distruse.
În acest context, Moscova ar considera că discuțiile despre garanțiile de securitate pot fi folosite pentru a prelungi negocierile, în timp ce poziția militară a Ucrainei este slăbită prin atacurile asupra infrastructurii. Această evaluare a fost prezentată de una dintre sursele Financial Times implicate în eforturile din culise pentru încheierea războiului.
Jared Kushner vorbește despre un acord care ar putea schimba securitatea Europei
În paralel cu discuțiile privind teritoriile ucrainene, administrația americană a început consultări cu Kievul, NATO și partenerii europeni despre garanțiile de securitate pentru Ucraina și viitoarea arhitectură de securitate a continentului.
Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, a declarat că discuțiile purtate de Washington au fost „productive și substanțiale”. Potrivit acestuia, Statele Unite încearcă să identifice „măsuri practice care să țină cont de preocupările tuturor părților”, pentru a construi „o bază sustenabilă pentru securitatea și stabilitatea pe termen lung în Europa”.
Washingtonul lucrează împreună cu Ucraina și Rusia la „propuneri serioase”, astfel încât viitoarele negocieri trilaterale să fie cât mai relevante și productive, a mai transmis Kushner.
Inițiativa americană provoacă însă îngrijorare la Moscova și în capitalele europene, din motive diferite. Potrivit unei surse citate de Financial Times, Rusia privește mutarea discuțiilor de la problema teritoriilor către garanțiile de securitate drept o modalitate de a prelungi negocierile, în timp ce Ucraina își pierde treptat capacitatea de a rezista presiunii militare.
Europenii se tem că Rusia va încerca să-și refacă sfera de influență
Statele europene se opun folosirii negocierilor pentru pacea din Ucraina ca pretext pentru redesenarea arhitecturii de securitate a întregului continent. Guvernele se tem că Moscova ar putea încerca să-și recapete influența asupra statelor de pe flancul estic al NATO și să submineze suveranitatea acestora.
O altă temere este că administrația Trump ar putea ajunge la o înțelegere cu Rusia fără implicarea reală a europenilor, iar un asemenea acord ar putea afecta direct securitatea continentului.
Un oficial european a descris drept „o surpriză totală” declarațiile lui Kushner și a transmis un mesaj ferm:
„Nu vor exista negocieri paralele privind problemele de securitate ale Europei până când războiul [împotriva Ucrainei] nu se va încheia. În plus, știm ce înseamnă pentru ruși acest lucru și nu se va întâmpla.”
Poziția instituțiilor europene a fost exprimată și de un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, care a subliniat că deciziile privind securitatea Uniunii nu pot fi luate în afara blocului comunitar.
„Deciziile privind chestiunile care afectează securitatea Uniunii Europene trebuie luate chiar de Uniunea Europeană”, a declarat reprezentantul Comisiei vineri.
Trump promite un „mare acord” după întâlnirea cu emisarul lui Putin
Declarațiile privind posibilitatea unei înțelegeri care să depășească granițele Ucrainei au venit după întâlnirea dintre Donald Trump și Kirill Dmitriev, emisarul președintelui rus.
La finalul discuțiilor, liderul american a afirmat că toată lumea va fi extrem de încântată de un „mare acord minunat” privind Ucraina, despre care a spus că „ar putea afecta întreaga Europă”.
Afirmațiile au alimentat temerile europenilor că Washingtonul și Moscova ar putea discuta inclusiv despre viitorul securității continentului fără ca statele europene să aibă un rol decisiv în stabilirea condițiilor.
În timp ce administrația americană vorbește despre propuneri menite să facă negocierile cât mai productive, sursele Financial Times avertizează că Putin nu pare pregătit să accepte o simplă încetare a focului. Retragerea trupelor ucrainene din restul Donbasului ar reprezenta doar primul pas, iar Kremlinul ar urmări concesii suplimentare înaintea unui acord final.
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