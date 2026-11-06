Mark Rutte anunță cum s-ar putea încheia războiul din Ucraina. Șeful NATO nu crede într-o victorie categorică

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 6 nov. 2026, 18:50

Secretarul general al NATO consideră că războiul dintre Rusia și Ucraina se va încheia cel mai probabil printr-un acord negociat, care va presupune compromisuri. Mark Rutte a vorbit și despre relația dintre Donald Trump și Vladimir Putin, dar și despre riscul unei noi amenințări rusești pentru Europa după oprirea luptelor.

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