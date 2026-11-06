Mark Rutte anunță cum s-ar putea încheia războiul din Ucraina. Șeful NATO nu crede într-o victorie categorică

Secretarul general al NATO consideră că războiul dintre Rusia și Ucraina se va încheia cel mai probabil printr-un acord negociat, care va presupune compromisuri. Mark Rutte a vorbit și despre relația dintre Donald Trump și Vladimir Putin, dar și despre riscul unei noi amenințări rusești pentru Europa după oprirea luptelor.
Războiul din Ucraina nu se va încheia, cel mai probabil, printr-o victorie categorică a uneia dintre tabere, ci printr-un acord negociat, care va presupune concesii și compromisuri. Aceasta este evaluarea secretarului general al NATO, Mark Rutte, care consideră că un asemenea deznodământ este caracteristic conflictelor de acest tip.
Într-un interviu acordat unui post de televiziune din Olanda, oficialul a vorbit despre perspectivele încheierii luptelor, relația dintre Donald Trump și Vladimir Putin, dar și despre necesitatea ca statele europene să nu reducă nivelul de vigilență în fața Rusiei, nici după semnarea unui eventual acord de pace.
Mark Rutte nu crede într-o victorie categorică pentru Rusia sau Ucraina
Secretarul general al NATO consideră că negocierile vor avea un rol decisiv în încheierea războiului, iar rezultatul nu va reprezenta o victorie totală pentru niciuna dintre părți. Mark Rutte a explicat că, în mod obișnuit, conflictele de asemenea amploare ajung la o soluție negociată.
„Acest gen de războaie se încheie întotdeauna cu un acord de pace, care este adesea un fel de compromis”, a spus Rutte, citat de Bloomberg.
Șeful Alianței a dezvăluit că discută în fiecare săptămână cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, semn că situația de pe front și perspectivele diplomatice rămân subiecte constante în dialogul dintre cei doi.
Totodată, Rutte a subliniat importanța unei relații bune între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, în contextul eforturilor de a găsi o soluție pentru oprirea războiului.
Reacția lui Rutte la înțelegerea dintre Trump și Putin privind motorina rusească
În cadrul interviului, Mark Rutte a fost întrebat și despre acordul dintre Donald Trump și Vladimir Putin referitor la importurile de motorină rusească. Subiectul a provocat îngrijorare în rândul aliaților europeni, iar secretarul general al NATO a recunoscut că le înțelege reacția.
„Înțeleg asta, și eu am ridicat o sprânceană”, a adăugat el, potrivit Bloomberg.
Declarația arată că inclusiv la nivelul conducerii NATO există preocupări legate de anumite înțelegeri dintre Washington și Moscova, în condițiile în care statele europene continuă să urmărească atent evoluția relației dintre cei doi lideri.
Avertismentul șefului NATO pentru Europa după încheierea războiului
Mark Rutte a atras atenția că oprirea luptelor din Ucraina nu va însemna automat dispariția pericolului reprezentat de Rusia. Din contră, statele europene trebuie să fie pregătite pentru posibilitatea ca Moscova să își redirecționeze resursele militare după încheierea conflictului.
Secretarul general al NATO a explicat că, în prezent, o parte importantă a forțelor armate ruse este implicată în războiul din Ucraina, ceea ce limitează capacitatea acestora de a reprezenta o amenințare directă la granițele europene.
„Amenințarea rusă nu se manifestă direct la granița noastră în acest moment, deoarece mulți dintre acei soldați sunt ocupați în Ucraina. Dar dacă războiul se va termina, atunci imensa lor armată nu va rămâne acolo doar pentru a fi o armată imensă”, a mai spus șeful NATO.
Ce spune Mark Rutte despre conflictul dintre SUA și Iran
În aceeași intervenție, oficialul NATO a abordat și conflictul dintre Statele Unite și Iran, apreciind eforturile președintelui Donald Trump de a împiedica Teheranul să dezvolte arme nucleare.
Rutte a precizat că riscurile nu au dispărut complet, însă capacitățile nucleare iraniene au fost puternic afectate.
„Nu toate riscurile au dispărut, dar capacitățile nucleare ale Iranului sunt mult slăbite”, a precizat acesta.