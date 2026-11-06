6 noiembrie, Ziua internațională pentru protejarea mediului în timpul războaielor

Pe 6 noiembrie este marcată Ziua internațională pentru prevenirea exploatării mediului în timpul războaielor și al conflictelor armate, instituită de Organizația Națiunilor Unite (ONU). Această zi atrage atenția asupra unei consecințe a războaielor despre care se vorbește mai puțin: distrugerea naturii, poluarea surselor de apă, contaminarea solului și dispariția habitatelor naturale.
De ce a fost instituită ziua de 6 noiembrie
Adunarea Generală a ONU a declarat data de 6 noiembrie drept Ziua internațională pentru prevenirea exploatării mediului în timpul războaielor și al conflictelor armate, prin Rezoluția A/RES/56/4, adoptată la 5 noiembrie 2001.
Inițiativa pornește de la ideea că pierderile provocate de războaie nu trebuie măsurate doar prin numărul victimelor, al clădirilor distruse sau al comunităților afectate. Distrugerea resurselor naturale poate compromite viața oamenilor și dezvoltarea unor regiuni întregi pentru generații.
ONU subliniază că protejarea mediului trebuie să facă parte din strategiile de prevenire a conflictelor, menținere a păcii și reconstrucție după război.
Cum este afectat mediul în timpul conflictelor armate
Războaiele pot produce efecte grave asupra ecosistemelor, atât prin acțiuni militare directe, cât și prin distrugerea infrastructurii industriale și civile.
Printre cele mai importante consecințe se numără:
contaminarea apelor de suprafață și a apelor subterane cu substanțe toxice;
incendierea pădurilor și distrugerea habitatelor animalelor;
poluarea solului cu combustibili, metale grele și reziduuri provenite din muniție;
distrugerea terenurilor agricole și afectarea producției de hrană;
acumularea de deșeuri și substanțe periculoase în zonele de conflict;
afectarea biodiversității și a echilibrului natural.
Aceste probleme nu dispar odată cu încetarea luptelor. Solurile contaminate pot deveni improprii agriculturii, iar sursele de apă poluate pot pune în pericol sănătatea populației pentru perioade îndelungate.
Legătura dintre resursele naturale și izbucnirea conflictelor
Potrivit Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), cel puțin 40% dintre conflictele interne din ultimii 60 de ani au avut legătură cu exploatarea resurselor naturale. Printre acestea se numără resurse valoroase, precum petrolul, aurul, diamantele și lemnul, dar și resurse esențiale pentru supraviețuire, precum apa și terenurile fertile.
Accesul la apă, hrană și terenuri agricole poate deveni o sursă majoră de tensiune între comunități sau state, mai ales în regiunile afectate de secetă, degradarea solului și schimbări climatice.
Protejarea mediului, importantă pentru pacea de după război
ONU consideră că refacerea mediului trebuie să fie inclusă în procesul de reconstrucție a zonelor afectate de război. Reconstrucția nu înseamnă doar refacerea locuințelor, drumurilor și infrastructurii, ci și curățarea terenurilor contaminate, refacerea surselor de apă și protejarea ecosistemelor.
În 2016, Adunarea Națiunilor Unite pentru Mediu a adoptat Rezoluția UNEP/EA.2/Res.15, prin care a recunoscut rolul ecosistemelor sănătoase și al gestionării durabile a resurselor naturale în reducerea riscului de conflict armat.
Ziua de 6 noiembrie este, astfel, un prilej de a reaminti că efectele războaielor depășesc câmpurile de luptă și granițele statelor.