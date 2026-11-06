6 noiembrie, Ziua internațională pentru protejarea mediului în timpul războaielor

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 6 nov. 2026, 14:26

Pe 6 noiembrie este marcată Ziua internațională pentru prevenirea exploatării mediului în timpul războaielor și al conflictelor armate, instituită de Organizația Națiunilor Unite (ONU). Această zi atrage atenția asupra unei consecințe a războaielor despre care se vorbește mai puțin: distrugerea naturii, poluarea surselor de apă, contaminarea solului și dispariția habitatelor naturale.

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