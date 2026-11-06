Accident cu 70 de persoane într-un autobuz în Franța. Cel puțin două persoane au murit

Un accident grav în care a fost implicat un autobuz s-a produs azi dimineață, 6 noiembrie 2026, în estul Franței. Aproximativ 70 de persoane ar fi fost implicate în incident, după ce vehiculul a ieșit de pe șosea și a ajuns într-un șanț. Bilanțul accidentului a ajuns la cel puțin două persoane decedate.
Accidentul a avut loc în localitatea Lent, din departamentul Ain. Primele informații arată că autobuzul a părăsit carosabilul și a lovit un copac înainte de a ajunge în șanț.
Cel puțin două persoane decedate
Cel mai recent bilanț comunicat de Prefectura Ain indică cel puțin două persoane decedate. În autobuz se aflau aproximativ 70 de persoane, inclusiv copii, iar mai mulți pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Șoferul a fost transportat la spital. Autoritățile nu au oferit, în primele informații, detalii complete despre starea tuturor persoanelor rănite și nici despre identitatea victimelor.
Autobuzul se îndrepta spre Bourg-en-Bresse
Autobuzul circula spre Bourg-en-Bresse când, din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, a ieșit de pe drum și a lovit un copac aflat în șanțul de la marginea carosabilului.
Există și neclarități privind tipul autobuzului. Prefectura departamentului Ain a transmis că a fost implicat un autobuz de transport interurban, în timp ce ministrul francez al Educației, Édouard Geffray, a vorbit despre un autobuz care transporta elevi.
Operațiune de urgență
Prefectul departamentului Ain a activat centrul operațional departamental, structură care coordonează intervenția instituțiilor implicate în gestionarea situației de criză.
Numeroși pompieri, salvatori și jandarmi au fost mobilizați în zonă. Două elicoptere au fost trimise pentru sprijinirea intervenției, potrivit informațiilor transmise de primarul localității. Autoritățile au cerut populației să evite sectorul accidentului, pentru a permite echipelor de salvare să lucreze în condiții de siguranță.
Ministerul Transporturilor se deplasează la locul accidentului
Ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, a anunțat că se deplasează la locul accidentului. Autoritățile locale sunt implicate în coordonarea intervenției și în sprijinirea persoanelor afectate.
Ancheta urmează să stabilească modul în care s-a produs accidentul.