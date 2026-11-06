Accident cu 70 de persoane într-un autobuz în Franța. Cel puțin două persoane au murit

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 6 nov. 2026, 12:44

Un accident grav în care a fost implicat un autobuz s-a produs azi dimineață, 6 noiembrie 2026, în estul Franței. Aproximativ 70 de persoane ar fi fost implicate în incident, după ce vehiculul a ieșit de pe șosea și a ajuns într-un șanț. Bilanțul accidentului a ajuns la cel puțin două persoane decedate.

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