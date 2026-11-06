Amenințări cu bombă la marile televiziuni și redacții din Irlanda. Mesajul care a provocat evacuări

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 6 nov. 2026, 13:19

Alertă de securitate în Irlanda, după ce mai multe instituții media importante, inclusiv televiziunea publică RTÉ, au primit amenințări cu bombă și au fost nevoite să își evacueze angajații. Totul a pornit de la un mesaj trimis prin e-mail, în care expeditorul avertiza că un dispozitiv exploziv urma să detoneze în numai 45 de minute. Polițiștii au intervenit la sediile vizate, iar unele posturi de radio și-au întrerupt temporar emisia. Amenințările vin după un val de alerte similare care au afectat zeci de zboruri din Europa.

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