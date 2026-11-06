Amenințări cu bombă la marile televiziuni și redacții din Irlanda. Mesajul care a provocat evacuări

Alertă de securitate în Irlanda, după ce mai multe instituții media importante, inclusiv televiziunea publică RTÉ, au primit amenințări cu bombă și au fost nevoite să își evacueze angajații. Totul a pornit de la un mesaj trimis prin e-mail, în care expeditorul avertiza că un dispozitiv exploziv urma să detoneze în numai 45 de minute. Polițiștii au intervenit la sediile vizate, iar unele posturi de radio și-au întrerupt temporar emisia. Amenințările vin după un val de alerte similare care au afectat zeci de zboruri din Europa.
Amenințări cu bombă la RTÉ și alte instituții media. Angajații au fost evacuați
Incidentul a avut loc vineri dimineață, 6 noiembrie 2026, când televiziunea publică RTÉ a primit un e-mail care avertiza asupra existenței unei bombe în sediul său din cartierul Donnybrook, Dublin. Conducerea instituției a dispus evacuarea clădirilor, iar zeci de angajați, inclusiv prezentatori și membri ai echipelor de producție, au fost nevoiți să părăsească studiourile. La fața locului au intervenit polițiști irlandezi, inclusiv membri ai unităților de intervenție armată, care au început verificările pentru identificarea unui eventual dispozitiv exploziv.
Amenințări asemănătoare au fost primite și de cotidianul Irish Independent, precum și de posturile de radio Newstalk și Today FM, care funcționează într-o clădire din centrul capitalei irlandeze. Angajații acestora au fost evacuați preventiv, iar activitatea redacțiilor a fost perturbată. Potrivit informațiilor publicate de presa irlandeză, mesajele au fost transmise către numeroase organizații media din Irlanda și Marea Britanie, ceea ce a determinat autoritățile să trateze incidentele ca parte a unei amenințări de amploare, conform BBC.
O bombă urma să explodeze în 45 de minute. Ce scria în mesajul de amenințare
Mesajul primit de instituțiile media conținea o amenințare directă privind detonarea unui dispozitiv exploziv. Expeditorul pretindea că face parte dintr-un grup responsabil și pentru alertele cu bombă care au vizat avioane europene în ultimele zile. Acesta susținea că organizația pregătește noi atacuri asupra unor mijloace de transport și obiective din Europa. Autoritățile nu au confirmat însă existența grupării sau legătura dintre mesajele primite de redacții și incidentele din transportul aerian.
Amenințarea a provocat întreruperea temporară a unor emisiuni radio. RTÉ Radio 1 a înlocuit programele obișnuite cu muzică înregistrată, în timp ce angajații încercau să găsească soluții pentru continuarea transmisiei din afara studiourilor. Și postul Newstalk a trecut temporar la conținut preînregistrat. Ulterior, angajații Newstalk și Today FM au primit permisiunea să revină în clădire, după ce alerta a fost considerată falsă. RTÉ și-a reluat programele prin echipamente alternative, în timp ce sediul principal era în continuare verificat.
Poliția irlandeză, cunoscută sub numele de Garda Síochána, a confirmat că mai multe organizații media au fost vizate de amenințări și că au fost declanșate investigații. Autoritățile încearcă să stabilească cine a transmis mesajele și dacă acestea provin de la aceeași persoană sau grupare. Ancheta vizează inclusiv posibile legături cu alertele false care au afectat transportul aerian european în ultimele zile.
Premierul Irlandei, Micheál Martin, a descris incidentele drept îngrijorătoare și a subliniat că asemenea amenințări trebuie tratate cu maximă seriozitate, chiar și atunci când se dovedesc false. Șeful Guvernului a îndemnat populația să își păstreze calmul și a atras atenția că astfel de acțiuni pot provoca teamă și pot perturba rapid activitatea unor instituții importante. Autoritățile irlandeze continuă investigațiile pentru identificarea celor responsabili.
Val de alerte cu bombă în Europa. Zeci de avioane au fost vizate
Amenințările la adresa instituțiilor media vin după mai multe zile în care zeci de avioane au fost vizate de alerte cu bombă în Europa. Numai joi, 5 noiembrie, cel puțin 27 de zboruri au fost afectate de asemenea mesaje, iar unele aeronave au fost redirecționate sau verificate după aterizare. Printre incidentele grave s-a numărat și cel al unui avion care zbura de la Dublin la Roma, redirecționat către o bază militară din Franța după o amenințare cu bombă.