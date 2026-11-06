Bosch pregătește încă 750 de concedieri în Germania. Peste 23.000 de locuri de muncă, vizate de restructurări

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 6 nov. 2026, 09:00

Gigantul german Bosch anunță un nou val de concedieri, pe fondul crizei care afectează industria auto europeană. Compania intenționează să elimine încă 750 de locuri de muncă până la sfârșitul anului 2029, la centrul din Abstatt, situat în apropiere de Stuttgart. Decizia afectează o unitate în care lucrează aproximativ 5.300 de persoane și face parte dintr-un plan mult mai amplu de restructurare, care vizează peste 23.000 de posturi în Germania.

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