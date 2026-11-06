Bosch pregătește încă 750 de concedieri în Germania. Peste 23.000 de locuri de muncă, vizate de restructurări

Gigantul german Bosch anunță un nou val de concedieri, pe fondul crizei care afectează industria auto europeană. Compania intenționează să elimine încă 750 de locuri de muncă până la sfârșitul anului 2029, la centrul din Abstatt, situat în apropiere de Stuttgart. Decizia afectează o unitate în care lucrează aproximativ 5.300 de persoane și face parte dintr-un plan mult mai amplu de restructurare, care vizează peste 23.000 de posturi în Germania.
Sute de angajați Bosch își vor pierde locurile de muncă până în 2029
Compania Bosch a confirmat joi, 5 noiembrie, că pregătește eliminarea a 750 de posturi din divizia de mobilitate, la centrul de dezvoltare din Abstatt, landul Baden-Württemberg. Reducerile de personal vor fi realizate treptat, până la sfârșitul anului 2029, iar conducerea susține că va încerca să limiteze consecințele sociale pentru angajați. Personalul a fost informat despre această decizie, însă modalitatea concretă în care vor fi eliminate locurile de muncă nu a fost încă detaliată.
Restructurările vizează în special divizia Vehicle Motion, responsabilă de dezvoltarea sistemelor de frânare, a tehnologiilor pentru controlul mișcării autovehiculelor, a sistemelor de protecție a pasagerilor și a senzorilor auto. În schimb, divizia Cross-Domain Computing Solutions și compania Bosch Engineering GmbH, care funcționează în aceeași localitate, nu sunt vizate de această rundă de concedieri. În ciuda reducerilor de personal, Bosch intenționează să păstreze centrul din Abstatt ca unitate de dezvoltare tehnologică.
Concurența din China pune presiune pe industria auto germană
Reprezentanții companiei explică decizia prin dificultățile economice și schimbările majore din industria automobilelor. Producția mondială de vehicule stagnează, iar cererea de pe piața europeană este în scădere. În același timp, producătorii și furnizorii asiatici câștigă teren prin soluții tehnologice mai ieftine, ceea ce obligă marile companii germane să își reducă cheltuielile. Presiunea este deosebit de puternică în domeniul sistemelor de frânare, unde concurența bazată pe preț a crescut considerabil în ultimii ani.
O altă problemă pentru centrul din Abstatt este faptul că unele tehnologii noi sunt dezvoltate direct în China, alături de producătorii auto locali. Este și cazul sistemelor electronice de frânare, cunoscute sub denumirea Brake-by-Wire, care au fost introduse inițial de constructorii chinezi. Pentru că dezvoltarea acestora se realizează în colaborare cu echipele Bosch din China, necesarul de personal pentru anumite activități din Germania a scăzut. Conducerea companiei consideră că reorganizarea este necesară pentru menținerea competitivității.
Peste 23.000 de posturi vor fi eliminate. Bosch a anunțat concedieri și în România
Noua rundă de disponibilizări se adaugă măsurilor anunțate anterior de Bosch în Germania. Potrivit reprezentanților companiei, planurile de restructurare din divizia de mobilitate vizează în total peste 23.000 de locuri de muncă, reducerile urmând să fie aplicate în perioade diferite. În septembrie 2026, grupul anunțase că va elimina aproximativ 900 de posturi la unitatea din Nürnberg, reprezentând jumătate din personalul acesteia. Reducerile arată amploarea schimbărilor prin care trece industria auto germană, afectată de concurența internațională și de cererea tot mai slabă pentru anumite componente.
Problemele grupului german se resimt și în România. În decembrie 2025, Bosch a anunțat concedieri la centrul din Timișoara, unde peste 500 de posturi urmau să fie eliminate treptat, până în 2030. Măsura face parte dintr-un program separat de reorganizare a diviziei globale de servicii a companiei. Anterior, în octombrie 2025, Bosch anunțase și reducerea a 170 de posturi la fabrica din Cluj, până la sfârșitul aceluiași an.
În primele șase luni din 2026, Bosch a raportat venituri de 46,4 miliarde de euro, în creștere cu 3,6% față de aceeași perioadă a anului precedent. Avansul a fost susținut în principal de achizițiile realizate de grup, în timp ce profitabilitatea s-a redus. Rezultatul operațional ajustat înainte de dobânzi și taxe a scăzut de la 2,3 miliarde la 2,2 miliarde de euro, semn că majorarea veniturilor nu a fost suficientă pentru a elimina presiunile asupra afacerilor companiei.