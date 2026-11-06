Legea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, contestată de Google, Meta și TikTok, în California

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 6 nov. 2026, 08:13

Google, Meta și TikTok au deschis procese împotriva statului California, încercând să blocheze aplicarea unei noi legi care limitează accesul copiilor sub 16 ani la anumite funcții ale rețelelor sociale. Companiile susțin că măsurile încalcă libertatea de exprimare garantată de Constituția Statelor Unite și afectează drepturile părinților. Informația a fost transmisă de Reuters.

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