Legea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, contestată de Google, Meta și TikTok, în California

Google, Meta și TikTok au deschis procese împotriva statului California, încercând să blocheze aplicarea unei noi legi care limitează accesul copiilor sub 16 ani la anumite funcții ale rețelelor sociale. Companiile susțin că măsurile încalcă libertatea de exprimare garantată de Constituția Statelor Unite și afectează drepturile părinților. Informația a fost transmisă de Reuters.
Legea, cunoscută sub denumirea de Assembly Bill 1709, interzice platformelor de socializare să ofere minorilor funcționalități considerate susceptibile să provoace dependență. Printre acestea se numără recomandările personalizate de conținut și redarea automată a videoclipurilor, relateză Reuters.
Actul normativ prevede, de asemenea, ștergerea conturilor copiilor care includ astfel de funcționalități.
Google, Meta și TikTok contestă legea în instanțele federale din California
Cele trei companii au depus procese separate miercuri, la instanțe federale din San Jose, San Francisco și Los Angeles. Reprezentanții acestora susțin că autoritățile californiene încearcă să controleze modul în care platformele selectează și afișează conținutul publicat de utilizatori.
Meta, compania care deține Facebook și Instagram, argumentează că legea încalcă drepturile constituționale ale platformelor.
Google, proprietarul YouTube, și TikTok au formulat argumente similare. Cele două companii invocă inclusiv prevederile legislației federale americane care protejează, în mare măsură, platformele online de răspunderea juridică pentru conținutul publicat de utilizatori.
Ce motiv a stat la baza promulgării legii?
Legea a fost promulgată pe 10 septembrie de guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, care a susținut că protejarea copiilor trebuie să reprezinte o prioritate în reglementarea industriei tehnologice. Biroul procurorului general al Californiei, Rob Bonta, responsabil de aplicarea legislației, nu a oferit imediat un punct de vedere cu privire la procesele intentate de cele trei companii.
Măsura a fost criticată și de organizațiile pentru drepturi digitale. Electronic Frontier Foundation a avertizat că restricțiile ar putea avea consecințe importante asupra vieții private și libertății de exprimare.
De ce sunt marile platforme sociale vizate de tot mai multe procese?
Acțiunile în instanță împotriva Californiei vin într-un moment în care marile companii de tehnologie se confruntă cu presiuni tot mai mari din partea autorităților americane pentru limitarea efectelor negative ale rețelelor sociale asupra minorilor.
În luna august, Meta a acceptat acorduri în valoare de până la 18 miliarde de dolari cu aproape toate statele americane, în urma unor acuzații privind încălcarea legislației referitoare la protecția consumatorilor și la viața privată a minorilor.
În același timp, Google, Meta, TikTok și Snap se confruntă cu mii de procese intentate de persoane fizice, instituții de învățământ și autorități locale. Reclamanții susțin că platformele au favorizat dezvoltarea dependenței de rețelele sociale în rândul copiilor și au contribuit la apariția unor probleme de sănătate mintală, precum anxietatea, depresia și comportamentele suicidare.