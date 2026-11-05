O asistentă medicală a fost ucisă de iubitul ei în timp ce vorbea la telefon cu tatăl său. Andrea era mama unei copile de șase ani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 nov. 2026, 21:48

O tragedie cutremurătoare s-a petrecut în cartierul Bronx din New York, unde o asistentă medicală în vârstă de 37 de ani a fost împușcată mortal, principalul suspect fiind chiar partenerul său de viață. Andrea Cantarini era mama unei fetițe de șase ani, iar ultimele clipe ale femeii au fost auzite la telefon de tatăl său, care a încercat disperat să o salveze.

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