O asistentă medicală a fost ucisă de iubitul ei în timp ce vorbea la telefon cu tatăl său. Andrea era mama unei copile de șase ani

O tragedie cutremurătoare s-a petrecut în cartierul Bronx din New York, unde o asistentă medicală în vârstă de 37 de ani a fost împușcată mortal, principalul suspect fiind chiar partenerul său de viață. Andrea Cantarini era mama unei fetițe de șase ani, iar ultimele clipe ale femeii au fost auzite la telefon de tatăl său, care a încercat disperat să o salveze.
Incidentul ar fi avut loc pe 3 noiembrie, în apartamentul în care locuia femeia. Bărbatul suspectat de comiterea faptei este Juan Cornelio Diaz, în vârstă de 38 de ani, despre care presa străină relatează că ar lucra ca ofițer în cadrul Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor din Statele Unite.
Autoritățile investighează cazul pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia și care au fost împrejurările care au dus la moartea femeii.
Andrea Cantarini ar fi fost amenințată cu arma înainte de tragedie
Potrivit informațiilor relatate de presa internațională, în ziua incidentului, Andrea Cantarini și partenerul său ar fi avut o ceartă. Situația ar fi devenit atât de tensionată, încât bărbatul ar fi amenințat-o cu un pistol, în apropierea fetiței lor.
Temându-se pentru siguranța copilului, femeia ar fi decis să o ducă la bunici. Membrii familiei și apropiații ar fi sfătuit-o să nu se mai întoarcă în apartament, însă Andrea ar fi crezut că partenerul său plecase la serviciu.
La scurt timp după ce a revenit acasă, femeia și-a sunat tatăl. Ceea ce a urmat avea să fie unul dintre cele mai traumatizante momente din viața acestuia.
Tatăl a auzit împușcătura în timpul apelului telefonic
Rudy Cantarini, tatăl victimei și fost polițist în cadrul Departamentului de Poliție din New York (NYPD), a povestit că fiica sa l-a contactat într-o stare de panică. Andrea i-ar fi spus că iubitul ei avea un pistol îndreptat spre capul său și că voia să o omoare.
Timp de aproximativ 14 minute, bărbatul și-a auzit fiica implorându-și partenerul să nu îi facă rău. Tatăl a încercat să intervină de la distanță și să îl convingă pe suspect să renunțe la gestul extrem.
În același timp, a alertat serviciile de urgență, sperând că echipajele vor ajunge la timp. Din păcate, tragedia nu a mai putut fi evitată. Rudy Cantarini ar fi auzit prin telefon focul de armă care i-a curmat viața fiicei sale.
Potrivit relatărilor, Andrea își dorea să pună capăt relației, însă partenerul său nu ar fi acceptat despărțirea.
Cine era Andrea Cantarini. Femeia lasă în urmă o fetiță de șase ani
Andrea Cantarini avea 37 de ani și își construia o carieră în domeniul medical. Femeia lucra ca asistentă medicală, iar anul trecut obținuse diploma necesară pentru această profesie.
Dincolo de activitatea profesională, cel mai important rol al său era cel de mamă. Andrea își creștea fetița în vârstă de șase ani, care va trebui acum să înfrunte pierderea mamei.
Moartea femeii a lăsat familia și apropiații în stare de șoc. Tatăl său a fost nevoit să trăiască ultimele momente ale fiicei prin intermediul unui apel telefonic, fără să poată interveni direct pentru a o salva.
Ancheta autorităților continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia din Bronx.