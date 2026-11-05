Alertă în aviația europeană: UE activează mecanismul de schimb de informații privind securitatea zborurilor

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 nov. 2026, 16:53

Pe fondul unui val de amenințări care au vizat zboruri de pasageri în mai multe țări europene, Uniunea Europeană a activat mecanismul de alertă și schimb de informații privind securitatea aviației, pentru a consolida cooperarea și a preveni eventuale incidente.

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