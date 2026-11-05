Alertă în aviația europeană: UE activează mecanismul de schimb de informații privind securitatea zborurilor

Pe fondul unui val de amenințări care au vizat zboruri de pasageri în mai multe țări europene, Uniunea Europeană a activat mecanismul de alertă și schimb de informații privind securitatea aviației, pentru a consolida cooperarea și a preveni eventuale incidente.
Comisia Europeană nu exclude nicio ipoteză în cazul amenințărilor care au vizat recent mai multe zboruri și aeroporturi din Europa, însă avertizează că este prematur să se stabilească dacă incidentele au o legătură între ele. Prezent la Dublin, comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, a precizat că, până în acest moment, nu există indicii care să confirme că în spatele alertelor s-ar afla un atac cibernetic.
Oficialul european a transmis că siguranța pasagerilor și protejarea civililor reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană, iar orice amenințare la adresa acestora este inacceptabilă, relatează Agerpres.
Bruxelles-ul urmărește evoluția situației și ține legătura permanent cu statele membre în care au fost semnalate incidente. Totodată, Tzitzikostas a anunțat că a purtat discuții cu reprezentanții Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA), pentru a analiza eventualele riscuri pe care aceste amenințări le-ar putea genera pentru traficul aerian european.
În ceea ce privește gestionarea situației, comisarul a explicat că autoritățile naționale au rolul principal în evaluarea alertelor, desfășurarea anchetelor și stabilirea măsurilor de securitate necesare. Acestea colaborează cu aeroporturile, operatorii aerieni și instituțiile responsabile de aplicarea legii.
Deocamdată, anchetele deschise la nivel național nu au fost finalizate, iar circumstanțele în care au apărut amenințările sunt în continuare investigate.
Amenințări cu bombă la zboruri și aeroporturi din Europa: cel puțin 16 curse vizate
Cele mai recente alerte au fost raportate joi și au afectat cel puțin 16 zboruri și aeroporturi din zece state europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Franța, Italia, Polonia, România și Spania.
Incidentele vin după o serie de amenințări similare înregistrate marți, care au determinat autoritățile să intensifice măsurile de securitate în mai multe puncte ale rețelei europene de transport aerian.